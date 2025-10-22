|МВД Казахстана ликвидировало в России транснациональную сеть интернет-мошенников
15:30 22.10.2025
Шұғыла Тұрлыбек
22 октября 2025
Министерством внутренних дел продолжаются международные разработки транснациональных преступных групп с целью пресечения совершаемых ими противоправных действий в отношении граждан Казахстана, передает Polisia.kz.
- 21 октября в ходе служебной командировки сотрудниками Департамента по противодействию киберпреступности МВД Республики Казахстан совместно с Управлением киберполиции МВД Российской Федерации по результатам длительной разработки в трех регионах России задержаны лица, организовавшие канал поставки и массовую активацию sim-карт, используемых интернет-мошенниками для совершения противоправных действий в отношении граждан Казахстана и СНГ.
В результате проведенной спецоперации у преступников изъято 11 устройств sim-box, 3 ноутбука, 31 сотовый телефон, использованных фигурантами для активации sim-карт, а также свыше 19 тысяч казахстанских и европейских sim-карт.
В изъятых ноутбуках обнаружены "лог-файлы" с историей действий пользователей, содержащие сведения об активированных абонентских номерах казахстанских и иных операторов сотовой связи с начала 2023 года, которые в дальнейшем применялись для осуществления мошеннических звонков.
На данный момент уже выявлено использование изъятых номеров в конкретных фактах.
За противоправную деятельность задержано четыре гражданина Российской Федерации. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств.
Совместные действия позволили пресечь канал поставки и деятельность транснациональной организованной группы, предотвратить дальнейшее вовлечение граждан в мошеннические схемы и нанести ощутимый удар по международной киберпреступности, - сообщил заместитель начальника департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Аслан Ускембаев.