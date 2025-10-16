Россия провела тренировку триады стратегических ядерных сил ... сдерживания желающих

17:20 22.10.2025

Сегодня под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина проведена тренировка стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих.



В ходе тренировки выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования.



