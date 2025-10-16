|Россия провела тренировку триады стратегических ядерных сил ... сдерживания желающих
17:20 22.10.2025
Сегодня под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина проведена тренировка стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих.
В ходе тренировки выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования.
С государственного испытательного космодрома "Плесецк" по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс".
Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Брянск" осуществлен пуск баллистической ракеты "Синева".
Также к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95мс, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования.
Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной Российской Федерации.
На тренировке проверены уровень подготовки органов военного управления, практические навыки работы оперативного состава по организации управления подчиненными войсками (силами).
Все задачи тренировки выполнены.