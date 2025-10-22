На саммите АТЭС Трамп и Си могут заключить "фантастическую сделку", - Владимир Скосырев

21:33 22.10.2025

Вашингтон хочет поделить Азию с Пекином

Северная Корея не пойдет на денуклеаризацию, которую требуют США



Владимир Скосырев

22.10.2025



Дональд Трамп в конце недели отправится в турне по Азии. Правда, чиновники в Белом доме не говорят, когда и с кем встретится президент США. Известно, что он сначала совершит визит в Южную Корею, затем примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), хозяйкой которого будет эта страна. В кулуарах форума ожидаются переговоры между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, в результате которых может быть заключена "фантастическая сделка". Внимание мировой прессы к саммиту подхлестывает и то, что не исключен контакт главы США с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне в Панмунджоме.



Однако, как передает агентство Reuters, Ким сделал жест, который способен осложнить рискованную миссию Трампа. Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малого радиуса действия. Во-первых, еще в прошлом десятилетии Совет Безопасности ООН запретил Пхеньяну использовать такое оружие, и США и их союзники используют это для давления на КНДР. Во-вторых, она впервые после прихода к власти президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена провела испытания ракет.



Что это означает? Ким публично не говорил о стремлении вновь, как в первую каденцию Трампа, пообщаться с ним. Но тем не менее тепло отозвался об этих встречах. Препятствием к новым переговорам служит требование Вашингтона о том, чтобы Северная Корея отказалась от ядерного оружия. То есть согласилась на денуклеаризацию.



Ким неоднократно заявлял, что это неприемлемо. Вот если Трамп снимет это требование, тогда переговоры возможны. То есть ситуация не патовая. Ход за Трампом. Эксперты в Америке по-разному оценивают возможность договоренности между США и Северной Кореей. Виктор Ча, специалист по стратегическим вооружениям, говорит: "Вовсе не немыслимо, если в Вашингтоне Трамп заявит, что денуклеаризация – это цель нашей политики. А потом отправится в Панмунджом и скажет: "Ничего не поделаешь, Ким обладает ядерным оружием". Такое признание было бы неплохим ходом, учитывая, сколько других важных задач в Азии предстоит решить президенту США".



Андрю Ео, старший научный сотрудник Брукингского института, тоже полагает, что договоренность с Кимом была бы позитивным событием. Но времени для этого может не хватить. Ведь Трамп будет находиться в Южной Корее всего два дня и одну ночь. А за это время может произойти свидание, которое затмит все прочие встречи в Южной Корее. Трамп, как ожидают, проведет переговоры с Си Цзиньпином.



Глава Белого дома всерьез или для пущего эффекта сказал, что может заключить с председателем КНР "фантастическую сделку". Если имеется в виду прекращение торговой войны, которая напрягла бизнесменов в обеих державах, то это было бы большим шагом вперед. Но противостояние между Китаем и США затрагивает не только сферу экономики. Речь идет о том, уступят ли США Китаю роль мирового гегемона, или Пекин и Вашингтон договорятся о разделе сфер влияния.



Знаменитый британский режиссер и мыслитель Ричард Аттенборо утверждал, что США эту бескровную баталию проиграли. Они сделали ставку на юристов, на получение доходов по-быстрому. А Китай играет вдолгую, поставил карты на инженеров, на промышленное производство. Поэтому в новой холодной войне Китай одержит верх.



Впрочем, азиатское турне президента США на Корее не закончится. Он посетит Японию, где "обласкает" ее нового премьер-министра Санаэ Такаити, которая не устает повторять, что хочет укрепить военный союз с Америкой. А финальным этапом вояжа станет Малайзия, где пройдет саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Одновременно с этим в столице Малайзии Куала-Лумпуре пройдут конференции на высшем уровне между АСЕАН и ее главными экономическими партнерами, такими как США, Япония, Китай. Трамп говорил, что благодаря его посредничеству удалось добиться прекращения огня на спорной границе между Камбоджей и Таиландом. Трамп или его чиновники в Малайзии постараются превратить перемирие в соглашение, обеспечивающее стабильность на границе этих стран.