 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 23.10.2025
02:40  Вернется ли смертная казнь в Киргизию, - Виктория Панфилова
01:01  Известия: к чему приведет сближение Узбекистана с Евросоюзом
00:05  ВС РФ ворвались в Новопавловку – итоговая сводка Readovka за 22 октября
Среда, 22.10.2025
21:33  На саммите АТЭС Трамп и Си могут заключить "фантастическую сделку", - Владимир Скосырев
17:20  Россия провела тренировку триады стратегических ядерных сил ... сдерживания желающих
15:30  МВД Казахстана ликвидировало в России транснациональную сеть интернет-мошенников
14:17  Брифинг в Минобороны РФ: Кто такие добровольные резервисты и как они защищают Россию
13:01  Узбекские ученые приступили к созданию генетической карты популяции. Выявлены десятки новых генных мутаций...
12:41  22 октября исполняется 33 года с момента установления дипотношений между Россией и Казахстаном
12:27  НГ: Газопровод "Светлый путь Аркадага" в Центральной Азии строится под патронажем США
06:03  Казахстанская энергетика остается в "ловушке" экспортной экономики, - Петр Своик
05:35  Мобильные операторы Узбекистана внедрили защиту от телефонного мошенничества
04:39  Казахстанцев могут наказать за пересылку дипфейков. По каким статьям?
02:43  В Узбекистане во всех городах и районах будет Советник по искусственному интеллекту
01:19  НГ: Российско-американский саммит в Будапеште разделил Запад
00:05  ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ по реке Янчур – итоговая сводка Readovka за 21 октября
Вторник, 21.10.2025
20:40  Соцсети вредят даже ИИ - вызывают у него ухудшение когнитивных способностей (глупеет)
16:12  Казахстан: 5 удобных сервисов для пассажиров поездов КТЖ
15:02  Киберполиция предупреждает: Самый высокооплачиваемый бизнес в Таиланде - это онлайн-мошенничество и торговля людьми
14:49  Операции "Алхимия". Как Британия воюет с Россией на Черном море руками украинцев, - Владимир Малышев
02:28  Лидер Туркмении благословил реализацию очередного этапа газопровода Серхетабат–Герат
01:09  Туннель из России в США окончательно изолирует Европу, - Тимофей Бордачев
00:05  ВС РФ сформировали ряд "малых котлов" с пехотой ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 октября
Понедельник, 20.10.2025
18:30  ProFinance: Индия стремится расширить расчеты в рупиях с ключевыми торговыми партнерами
16:22  В городе Манас прозвучит шестичасовое исполнение эпоса "Манас"
16:12  Поздравление посольства России по случаю 80-летия Всенародного голосования о независимости Монголии
15:02  Sputnik: Какие предприятия эвакуировали в Узбекистан в 1941-1942 годах (история)
14:13  МВД стран СНГ в ходе операции "Розыск" за два дня задержано 286 преступников, найдены 55 без вести пропавших
14:05  Тюркская академическая интеграция, - Виктория Панфилова
13:29  Кража российских резервов под названием "репарационный кредит", - Валентин Катасонов
04:37  Си Цзиньпин поздравил Чжэн Ливэнь с избранием на пост председателя партии Гоминьдан
02:00  Рахмон поздравил народ с праздником Мехргон и призвал работать над продовольственной безопасностью Таджикистана
01:31  Энергетики Киргизии ведут подготовку к суровой зиме, - Анна Кряжева
00:29  Китай распробовал Северный морской путь
00:05  ВС РФ формируют самые большие "клещи" за СВО – итоговая сводка Readovka
Воскресенье, 19.10.2025
20:44  Переговоры России и США: холодный душ для Европы, - Владимир Малышев
16:47  Казахстан обеспокоен атакой дронов ВСУ на завод в Оренбурге
14:23  Александр Роджерс про Томагавки. Традиционный воскресный дайджест
12:26  Борьба с уличными протестами по-американски. Трамп в короне с истребителя поливает демократов нечистотами (видео)
03:26  Россия строит в Таджикистане Центр для одаренных детей. Чему будут учить?
02:10  Узбекистан между глобалистами из ВТО и евразийской интеграцией, - Рустам Масалиев
01:34  Коммерсант: Премьера Монголии присыпало углем - подробности отставки
Суббота, 18.10.2025
22:17  От идеи до глобального бренда за 20 лет: Путин поздравил телеканал RT с юбилеем
19:04  Sputnik: 18 октября 1921 года в составе РСФСР появилась Крымская АССР
17:15  Работы над обоснованием туннеля Россия-Аляска начались полгода назад, - Кирилл Дмитриев
14:04  Афганистан на форуме "Российской энергетической недели"
13:29  В Туркмении подведены итоги IV Международной олимпиады по химии
13:09  Президент Финляндии прилетит в Узбекистан читать лекции по внешней политике
12:52  Западные СМИ объявили траур после визита Зеленского в США
03:15  Главы спецслужб стран СНГ в Самарканде подписали меморандум о расширении сотрудничества
02:54  Россия и Монголия проведут совместную экспертизу ГЭС-проектов в монгольском Прибайкалье
00:05  ВС РФ приступили к штурму Константиновки – итоговая сводка Readovka за 17 октября
Пятница, 17.10.2025
22:32  Глава Пентагона пришел на переговоры с Зеленским в галстуке с российским триколором
18:17  Самарканд. Глава ФСБ России рассказал о ключевой угрозе для СНГ
12:14  МИД КНР приветствует прекращении огня между друзьями Китая - Пакистаном и Афганистаном
11:59  Премьер-министр Монголии Г. Занданшатар отправлен в отставку
03:48  "Уйми его, Дональд", или О чем говорили Путин и Трамп? - Егор Волков
01:30  В Тегеране открылась станция метро "Святая Дева Мария"
00:50  Токаев поручил навести порядок в экономических реформах, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ начинают отрезать Мирноград от Покровска – итоговая сводка Readovka за 16 октября
Четверг, 16.10.2025
22:01  Будапешт - это троллинг Евросоюза от Путина и Трампа. Детали разговора президентов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ВС РФ ворвались в Новопавловку – итоговая сводка Readovka за 22 октября
00:05 23.10.2025

ВС РФ ворвались в Новопавловку – итоговая сводка Readovka за 22 октября

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 22 октября в разрезе СВО. Русские войска штурмуют Новопавловку, ВСУ отступают за реку Соленую. На Зеленского обрушились обвинения в отсутствии обещанного им объема производства вооружений.

Утрата тактической ценности



Части 41-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ сумели преодолеть внешний оборонительный контур Новопавловки и ворваться в населенный пункт с юга. Успеха удалось добиться из-за того, что неприятель утратил контроль над соседствующей Ивановкой. Ввиду угрозы обхода ключевого участка обороны противник решил перебросить свои подразделения, ранее занимавшие позиции на восточном берегу реки Соленой на ее западный берег. Дорога в село оказалась открыта для наших штурмовиков. Этим ВСУ хотели добиться как уплотнения оборонительных порядков, так и частично высвободить силы для прикрытия площадей севернее Ивановки. Украинское командование не успело организовать там долговременные позиции, поэтому единственное, на что оно может рассчитывать, так это на попытку "притормозить" ВС РФ, но для этого нужна пехота. Следовательно, можно говорить о том, что восточная часть села де-факто сдана неприятелем. Он теперь будет обороняться по реке Соленой и вряд ли задержится надолго в западной части Новопавловки. ВСУ пытаются выиграть время, чтобы организованно отойти на новую оборонительную линию. Предположительно, она пройдет "дугой", а противник будет опираться на полосу населенных пунктов Гавриловка – Демурино – Владимировка – Богдановка – Веселое – Антоновское – Межевая.

Отдельно стоит отметить факт того, что к востоку от Новопавловки русские войска не спешат занимать уже частично оставленные украинские позиции и садиться солдатам незалежной на хвост. Этому есть ряд причин. Прежде всего, всю работу по выбиванию отступающей пехоты противника могут взять на себя артиллеристы и операторы дронов. Но самое главное состоит в том, что преследование неприятеля движением с востока на запад затруднено тем, что украинские соединения при подготовке обороны Новопавловки заминировали поля. ВСУ гарантировали себе возможность держать наши передовые силы на дистанции. Однако ВС РФ в очередной раз продемонстрировали то, что неприступных крепостей не существует.

Тучи сгущаются

Нардеп Рады Костенко обрушился на Зеленского с убойной критикой касательно проваленного обещания по производству крылатых ракет.

"Я и тогда сомневался, заявления делать проще, чем выполнять. Никаких 3 тыс крылатых ракет у нас не будет, ну и по факту их нет. Я думаю, нужно подсчитать, сколько их есть, и задать вопрос президенту. Почему эта задача не была выполнена и кто в этом виноват. Но это с самого начала было нереалистично – нужно просто посчитать, сколько стоят нормальные ракеты", – заявил нардеп.

Это не первый эпизод критики непосредственно Зеленского, но в содержании этого выпада есть "кощеева игла". Она заключается в том, что украинская пропаганда не в меньшей степени строится на том, что незалежная якобы представляет собой полноценное промышленное и продвинутое с научно-производственной точки зрения государство. И внешнее финансирование идет как раз на поддержание ВСУ и на производство "украинских" изобретений. Этим нарративом политтехнологи с Банковой оправдывают тяжелое финансовое бремя, легшее на плечи простого обывателя. И что выходит на поверку? Сами же госчиновники на Украине обвиняют Зеленского в том, что исполнение ранее озвученных обещаний провалено, да и с самого начала они были нереализуемы. А это серьезнейший удар по престижу лидера незалежной, точнее по тому, что от него осталось. Что последует за этим? Едва ли что-то серьезное в краткосрочной перспективе. Но важно обратить внимание на то, что набор эпизодов с убойной критикой персонально Зеленского начал формироваться на самом деле не так давно. Если раньше схожие сюжеты ложились на людей президента, например, на экс-министров обороны Резникова, Умерова или других чиновников, то теперь авторы медийных атак не очень осторожничают.

В этой связи напрашивается вопрос о смысле формирования подобного кома информационных инцидентов. Это может быть прологом к ни много ни мало смещению Зеленского с поста. Разумеется, основной движущей силой будут совсем не парламентарии, а местные силовики. А сами нардепы и прочие госчиновники нужны для формирования нужного общественного мнения. Ведь из Зеленского лепили "национального героического лидера", теперь этот образ, впитанный украинским обывателем, нуждается в демонтаже.

И заказчики "медийного убийства" Зеленского выбрали весьма удобный момент. Зима еще не наступила, а тема "упавшей" энергосистемы страны уже притча во языцех. Длительные перебои с электроснабжением после ударов по энергетике, графики отключений и прочее являются катализатором социального недовольства. В качестве послесловия стоит вспомнить слова нардепа Безуглой, сказанные ей еще в марте этого года.

"Он [Белый дом, прим. ред.] никогда не кладет яйца в одну корзину и работает над несколькими потенциальными кандидатами [на замену Зеленскому, прим. ред.]", – отметила Безуглая.

Нельзя сказать, на кого именно из списка конкурентов Зеленского делают ставку на Западе, но с определенной долей уверенности можно утверждать, что подготовительная кампания к его низложению уже началась.

Вчера, 21 октября, главным событием дня стал прорыв линии обороны ВСУ по реке Янчур на Южно-Донбасском направлении.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761167100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Генеральным секретарем ТюркПА
- Мажилис рассмотрит проект республиканского бюджета на 2026-2028 годы
- Олжас Бектенов провел заседание СД Фонда "Самрук-Қазына" с участием независимого цифрового члена Совета директоров SKAI
- Кадровые перестановки
- Институты и личности
- Проекты Цифрового кодекса и закона о банках и банковской деятельности обсудили на заседании Общественной палаты
- Из истории АП. Часть 2
- Сотрудничество с Всемирным банком остается одной из ключевых основ устойчивого развития Казахстана
- В МВД прошло расширенное заседание коллегии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  