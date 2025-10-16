ВС РФ ворвались в Новопавловку – итоговая сводка Readovka за 22 октября

00:05 23.10.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 22 октября в разрезе СВО. Русские войска штурмуют Новопавловку, ВСУ отступают за реку Соленую. На Зеленского обрушились обвинения в отсутствии обещанного им объема производства вооружений.



Утрата тактической ценности



