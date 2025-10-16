|ВС РФ ворвались в Новопавловку – итоговая сводка Readovka за 22 октября
00:05 23.10.2025
ВС РФ ворвались в Новопавловку – итоговая сводка Readovka за 22 октября
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 22 октября в разрезе СВО. Русские войска штурмуют Новопавловку, ВСУ отступают за реку Соленую. На Зеленского обрушились обвинения в отсутствии обещанного им объема производства вооружений.
Утрата тактической ценности
Части 41-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ сумели преодолеть внешний оборонительный контур Новопавловки и ворваться в населенный пункт с юга. Успеха удалось добиться из-за того, что неприятель утратил контроль над соседствующей Ивановкой. Ввиду угрозы обхода ключевого участка обороны противник решил перебросить свои подразделения, ранее занимавшие позиции на восточном берегу реки Соленой на ее западный берег. Дорога в село оказалась открыта для наших штурмовиков. Этим ВСУ хотели добиться как уплотнения оборонительных порядков, так и частично высвободить силы для прикрытия площадей севернее Ивановки. Украинское командование не успело организовать там долговременные позиции, поэтому единственное, на что оно может рассчитывать, так это на попытку "притормозить" ВС РФ, но для этого нужна пехота. Следовательно, можно говорить о том, что восточная часть села де-факто сдана неприятелем. Он теперь будет обороняться по реке Соленой и вряд ли задержится надолго в западной части Новопавловки. ВСУ пытаются выиграть время, чтобы организованно отойти на новую оборонительную линию. Предположительно, она пройдет "дугой", а противник будет опираться на полосу населенных пунктов Гавриловка – Демурино – Владимировка – Богдановка – Веселое – Антоновское – Межевая.
Отдельно стоит отметить факт того, что к востоку от Новопавловки русские войска не спешат занимать уже частично оставленные украинские позиции и садиться солдатам незалежной на хвост. Этому есть ряд причин. Прежде всего, всю работу по выбиванию отступающей пехоты противника могут взять на себя артиллеристы и операторы дронов. Но самое главное состоит в том, что преследование неприятеля движением с востока на запад затруднено тем, что украинские соединения при подготовке обороны Новопавловки заминировали поля. ВСУ гарантировали себе возможность держать наши передовые силы на дистанции. Однако ВС РФ в очередной раз продемонстрировали то, что неприступных крепостей не существует.
Тучи сгущаются
Нардеп Рады Костенко обрушился на Зеленского с убойной критикой касательно проваленного обещания по производству крылатых ракет.
"Я и тогда сомневался, заявления делать проще, чем выполнять. Никаких 3 тыс крылатых ракет у нас не будет, ну и по факту их нет. Я думаю, нужно подсчитать, сколько их есть, и задать вопрос президенту. Почему эта задача не была выполнена и кто в этом виноват. Но это с самого начала было нереалистично – нужно просто посчитать, сколько стоят нормальные ракеты", – заявил нардеп.
Это не первый эпизод критики непосредственно Зеленского, но в содержании этого выпада есть "кощеева игла". Она заключается в том, что украинская пропаганда не в меньшей степени строится на том, что незалежная якобы представляет собой полноценное промышленное и продвинутое с научно-производственной точки зрения государство. И внешнее финансирование идет как раз на поддержание ВСУ и на производство "украинских" изобретений. Этим нарративом политтехнологи с Банковой оправдывают тяжелое финансовое бремя, легшее на плечи простого обывателя. И что выходит на поверку? Сами же госчиновники на Украине обвиняют Зеленского в том, что исполнение ранее озвученных обещаний провалено, да и с самого начала они были нереализуемы. А это серьезнейший удар по престижу лидера незалежной, точнее по тому, что от него осталось. Что последует за этим? Едва ли что-то серьезное в краткосрочной перспективе. Но важно обратить внимание на то, что набор эпизодов с убойной критикой персонально Зеленского начал формироваться на самом деле не так давно. Если раньше схожие сюжеты ложились на людей президента, например, на экс-министров обороны Резникова, Умерова или других чиновников, то теперь авторы медийных атак не очень осторожничают.
В этой связи напрашивается вопрос о смысле формирования подобного кома информационных инцидентов. Это может быть прологом к ни много ни мало смещению Зеленского с поста. Разумеется, основной движущей силой будут совсем не парламентарии, а местные силовики. А сами нардепы и прочие госчиновники нужны для формирования нужного общественного мнения. Ведь из Зеленского лепили "национального героического лидера", теперь этот образ, впитанный украинским обывателем, нуждается в демонтаже.
И заказчики "медийного убийства" Зеленского выбрали весьма удобный момент. Зима еще не наступила, а тема "упавшей" энергосистемы страны уже притча во языцех. Длительные перебои с электроснабжением после ударов по энергетике, графики отключений и прочее являются катализатором социального недовольства. В качестве послесловия стоит вспомнить слова нардепа Безуглой, сказанные ей еще в марте этого года.
"Он [Белый дом, прим. ред.] никогда не кладет яйца в одну корзину и работает над несколькими потенциальными кандидатами [на замену Зеленскому, прим. ред.]", – отметила Безуглая.
Нельзя сказать, на кого именно из списка конкурентов Зеленского делают ставку на Западе, но с определенной долей уверенности можно утверждать, что подготовительная кампания к его низложению уже началась.
Вчера, 21 октября, главным событием дня стал прорыв линии обороны ВСУ по реке Янчур на Южно-Донбасском направлении.