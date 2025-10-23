Известия: к чему приведет сближение Узбекистана с Евросоюзом

01:01 23.10.2025 Переворот на восток: к чему приведет сближение Узбекистана с Евросоюзом

Шавкат Мирзиеев подпишет в Брюсселе важное соглашение



Игорь Кармазин

23 октября 2025



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в пятницу, 24 октября, посетит Брюссель, где подпишет соглашение о расширенном сотрудничестве страны с Евросоюзом. В Ташкенте считают, что после этого отношения республики с ЕС выйдут на новый уровень. "Известия" разбирались в ситуации.



Новое соглашение заменит документ от 1996 года



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 24 октября посетит Брюссель, где подпишет соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве страны с Евросоюзом. "С большим нетерпением ожидаю нашей встречи, в ходе которой будет возможность продолжить обмен мнениями по случаю одобрения важного документа", - отметил председатель Евросовета Антониу Кошта.



Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что подписание станет "новой главой большой дружбы". По ее словам, Узбекистан занимает важное место в Центрально-Азиатском регионе и на глобальном рынке. В свою очередь, в МИД республики посчитали, что заключение соглашения хорошо согласуется с внутренними реформами, проводящимися в стране.



Известно, что ныне действующее соглашение было подписано в 1996 году. В нем наибольшее внимание уделялось гуманитарным вопросам, в том числе политическому диалогу, культурным связям, строительству демократических институтов и соблюдению прав человека. Кроме того, некоторые положения этого документа имели ограниченный характер и требовали дополнительных согласований.



В новой версии больше говорится об экономике, в том числе о таможенном и техническом регулировании, санитарных и фитосанитарных мерах, механизмах госзакупок, решении споров и инвестиционном сотрудничестве. Кроме того, есть пункты о защите персональных данных, управлении границами, борьбе с нелегальной миграцией, организованной преступностью и коррупцией.



Подчеркивается также, что документ учитывает основные рекомендации Всемирной торговой организации (ВТО), куда стремится вступить Узбекистан. "Соглашение больше не является рамочным, а создает полноценный механизм всестороннего взаимодействия", - отмечали в министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана.



Долгое время Узбекистану уделяли мало внимания



Отношения Узбекистана и Евросоюза пережили несколько этапов. В 1990-е годы Брюссель обращал на республику довольно мало внимания. Это объяснялось удаленностью страны, отсутствием у нее выхода к морям, а также тем, что территория считалась зоной исключительного российского влияния. В Ташкенте также с настороженностью относились к попыткам европейцев распространять либеральные идеи в том их виде, в каком они трактуются Брюсселем.



В 2001 году наметилось определенное потепление. Тогда после терактов 11 сентября западная коалиция начала военную операцию в Афганистане. Для ведения боевых действий ей понадобился надежный тыл, в связи с этим союзники арендовали базу в узбекском Ханабаде, за которую платили $10 млн в год. Казалось, что в таких условиях отношения Ташкента с Западом могут выйти на новый уровень, но постепенно пункт дислокации был свернут.



В 2005 году произошел крупнейший разлад в отношениях республики с ЕС. Поводом стали масштабные беспорядки в узбекском городе Андижан. Группа вооруженных людей там захватила отделение милиции, воинскую часть, а затем еще и тюрьму, где освободила заключенных. Далее бунтовщики провели на центральной площади многотысячный митинг, на котором выдвинули властям свои требования.



В город на этом фоне ввели войска, завязались уличные бои. По официальным данным, погибло 187 человек, правозащитники приводили гораздо большие цифры. В Ташкенте назвали произошедшее попыткой исламистского мятежа, но на Западе заговорили о расстреле антиправительственной демонстрации. Евросоюз и США требовали провести независимое расследование, в республике отказались, указав на вмешательство во внутренние дела.



После этого Евросоюз ввел свои санкции: приостановил действие соглашения о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, объявил эмбарго на поставки оружия, запретил въезд на свою территорию высокопоставленным чиновникам и руководителям силовых структур. Далее часть ограничений постепенно сняли, но полностью отношения при президенте Исламе Каримове так и не восстановились.



При президенте Мирзиееве отношения активизировались



Новый этап начался в 2016 году, когда президентом Узбекистана стал Шавкат Мирзиеев, который стал проводить более открытую политику. При нем были амнистированы тысячи заключенных, закрылась печально известная колония "Жаслык", началась борьба с принудительным трудом, в том числе детским. В стране произошла валютная либерализация, установлен рыночный курс сума, открылись представительства крупных международных организаций.



Мирзиеев при этом подчеркивал, что во внешней политике будет добиваться улучшения отношений со всеми заинтересованными странами и блоками, во главу угла ставит экономическое сотрудничество. На этом фоне активизировались и переговоры Ташкента с Брюсселем. В 2021 году Узбекистан присоединился к системе европейских торговых преференций для развивающихся стран GSP+.



Кроме того, были начаты переговоры по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве с ЕС. В результате этих усилий выросли показатели товарооборота. Если в 2016 году объем внешней торговли Узбекистана с ЕС составил $1,98 млрд, то в 2022-м - уже $4,5 млрд. Следует отметить, что это все равно заметно меньше, чем с Россией, с ней в том же 2022 году Ташкент наторговал на $9,2 млрд.



Далее после начала СВО отношения Узбекистана и Евросоюза еще больше оживились. В Брюсселе в тот момент решили развивать альтернативные логистические маршруты в обход РФ, речь в первую очередь о так называемом Срединном коридоре, который через Центральную Азию и Закавказье должен соединить Европу с Китаем и другими странами Юго-Восточной Азии.



Кроме того, в ЕС озаботились тем, чтобы соседние с Россией страны соблюдали санкционный режим, и особое внимание в этом смысле как раз стали уделять Центральной Азии. В таких условиях активизировались дипломатические усилия, главным эпизодом стал прошедший в апреле нынешнего года в узбекском Самарканде первый саммит ЕС – Центральная Азия. Тогда сообщалось, что стороны согласовали пакет европейских инвестиций в размере $12 млрд.



Эксперты призывают не переоценивать значение соглашения



Завотделом Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин подчеркивает, что Узбекистан выстраивает многовекторное партнерство со множеством стран и объединений, европейское направление не является приоритетным и исключительным.



- Узбекистан придерживается прагматичного подхода, ориентирован на решение экономических задач, а не продвижение какой-либо идеологии. Он готов разговаривать отношения и договариваться со всеми, в том числе и с Евросоюзом. Не думаю при этом, что в Ташкенте считают ЕС приоритетным направлением, все-таки гораздо более интенсивная торговля ведется с Россией, Китаем и странами-соседями. К тому же Евросоюз переживает не самые лучшие времена, поэтому республике вряд ли стоит рассчитывать на масштабные инвестиции, - рассуждает он.



Политолог Рустам Бурнашев говорит, что для Узбекистана подписание нового соглашения с ЕС является важным событием.



- Евросоюз сейчас уделяет региону Центральной Азии повышенное внимание, в Ташкенте пытаются воспользоваться моментом. Соглашение заложит новые политические рамки сотрудничества, но дальше встанут вопросы о реализации договоренностей. Мы не знаем, готов ли Брюссель тратиться на какие-либо проекты, санкционирует ли их реализацию евробюрократия. Известно, что соседний Казахстан уже довольно давно подписал такой же документ с ЕС, там оговоренные в соглашении процессы внедряются в жизнь достаточно медленно, - подчеркивает он. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761170460





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената встретился с Генеральным секретарем ТюркПА

- Мажилис рассмотрит проект республиканского бюджета на 2026-2028 годы

- Олжас Бектенов провел заседание СД Фонда "Самрук-Қазына" с участием независимого цифрового члена Совета директоров SKAI

- Кадровые перестановки

- Институты и личности

- Проекты Цифрового кодекса и закона о банках и банковской деятельности обсудили на заседании Общественной палаты

- Из истории АП. Часть 2

- Сотрудничество с Всемирным банком остается одной из ключевых основ устойчивого развития Казахстана

- В МВД прошло расширенное заседание коллегии

