Вернется ли смертная казнь в Киргизию, - Виктория Панфилова
02:40 23.10.2025

Вернется ли смертная казнь в Киргизию
Президент страны вопреки мнению ООН призывает к максимальной суровости в отношении преступников

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
22.10.2025

Несколько дней остается до окончания общественных слушаний по законопроекту, который позволит вернуть смертную казнь в Киргизии. Инициатива президента Садыра Жапарова, направленная на ужесточение наказания за насилие над детьми и женщинами после шокирующего убийства школьницы, находит поддержку населения (см. "НГ" от 01.10.25). Однако этот шаг вызывает резкое осуждение со стороны неправительственных организаций и ООН. Верховный комиссар по правам человека Фолькер Тюрк призвал Бишкек отказаться от возвращения смертной казни, назвав его нарушением международного права.

28 октября завершатся общественные обсуждения законопроекта, призванного остановить рост преступлений, совершенных с особой жестокостью в отношении несовершеннолетних и женщин.

В справке-обосновании приводятся данные Генпрокуратуры, согласно которым в период с 2021 года по настоящее время зарегистрировано 178 убийств и 513 изнасилований, жертвами которых стали женщины и дети. При этом отмечается, что информация в СМИ о подобных преступлениях становится пугающей обыденностью. Смертная казнь предлагается как исключительная мера, а окончательное решение будет принято на референдуме. В случае одобрения законопроект передадут в парламент страны, где в ускоренном режиме, как считают правозащитники, он будет принят в трех чтениях. 30 ноября состоятся досрочные выборы в законодательный орган, и депутатам нужно успеть провести закон, "нарушающий международное право".

"Я настоятельно призываю власти Кыргызстана отказаться от предложений по возвращению смертной казни, а вместо этого сосредоточить свои усилия на обеспечении эффективной защиты закона и надлежащего доступа к правосудию и возмещению ущерба. Ответом должен стать ориентированный на интересы жертв и обеспеченный адекватными ресурсами подход к борьбе с насилием, включая сексуальное насилие", – подчеркивает верховный комиссар по правам человека Фолькер Тюрк.

В своем заявлении, опубликованном на сайте ООН, Тюрк напомнил, что Киргизия прекратила применение смертной казни в 1998 году, а затем законодательно запретила ее в 2010 году после ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах (МПГПП). Этот договор обязывает государства-участники принять все необходимые меры для отмены смертной казни. Верховный комиссар ООН предупредил, что введение смертной казни, несмотря на любые обоснования, неизбежно приведет к гибели невиновных из-за несовершенства правосудия. Комитет ООН по правам человека пояснил: отмена смертной казни для стран, ратифицировавших эти договоры, юридически необратима, и повторное введение запрещено даже за тяжкие преступления.

"Вопрос о возвращении смертной казни в Кыргызстане назрел. Последняя трагедия с несовершеннолетней Айсулуу, убитой с особой жестокостью в Иссык-Кульской области, стала триггером для предложения президента Садыра Жапарова о создании рабочей группы и приведении законов в соответствие с требованием общества – вернуться к смертной казни. По сути, это реализация принципа Талиона: "око за око, зуб за зуб", – сказала "НГ" депутат парламента, член Конституционного комитета, сопредседатель Межпарламентской комиссии РФ–КР Гуля Кожокулова.

По ее мнению, несмотря на аргументы о том, что мы сегодня живем в другом времени, а смертная казнь – это пережиток прошлого, необходимы законы, способные сдержать дикое поведение некоторых граждан. "Это чувствительный вопрос, но нельзя забывать о страданиях родных и близких, теряющих своих детей в результате таких зверских преступлений", – подчеркнула депутат.

Заявления международных институтов и представителей местных НПО, указывающих на коррупцию в судах и правоохранительных органах, в результате которой могут пострадать невинные люди, Кожокулова считает голословными. "Да, времена изменились, а значит, и процедуры по расстрельным статьям требуют крайне тщательного анализа и экспертиз. Следователи и судьи, понимая суровость наказания и осознавая ответственность, вряд ли допустят халатность. Тем более сегодня, в эпоху высоких технологий и цифровизации, доказательная база будет особенно надежной", – отметила депутат, подчеркнув, что знает это по собственному опыту работы прокурором.

"Вмешательство ООН в этот внутренний вопрос считаю некорректным. Кыргызстан исполняет все разумные международные соглашения. Возвращение смертной казни – это внутреннее дело страны, которое не ущемляет права граждан. Преступления, совершенные с особой жестокостью, не носят массового характера, однако их последствия для жертв и их семей катастрофичны. Международные организации, сосредоточенные на правах обвиняемых, зачастую забывают о правах потерпевших и их близких, чьи права тоже должны быть защищены. В данном случае баланс не соблюден и говорить о нарушении прав человека некорректно. Более того, заявления международных институтов должны быть выверенными и не огульными, поскольку целью является обуздание насилия", – заявила депутат.

По мнению Гули Кожокуловой, президент Садыр Жапаров прав, предлагая вернуться к смертной казни. В этом плане показателен пример США, где в 30 штатах действует смертная казнь, и никто не делает им замечаний о демократии и правах человека. Более того, президент Дональд Трамп в сентябре нынешнего года подписал указ о введении смертной казни за убийства в Вашингтоне. И главное, реакции ООН при этом не последовало.

Директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский считает, что заявления международных институтов и представителей ООН ставят перед Киргизией важный вопрос: сможет ли страна отстаивать свой национальный суверенитет и принимать самостоятельные решения? "Как акт мести казнь подходит. Как инструмент запугивания – тоже. Однако как форма наказания она неэффективна. Пожизненное заключение, напротив, представляется гораздо более суровым наказанием. В некоторых странах применяется практика значительной отсрочки исполнения смертного приговора на 10–20 лет. Такой подход, сочетающий месть и воспитательный элемент, может быть более эффективен в традиционных обществах", – сказал "НГ" Кобринский. Он заметил, что дебаты о смертной казни активизировались в преддверии избирательных кампаний.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761176400


