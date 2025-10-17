Что, где, когда? Министерство инвестиций Узбекистана играет в "Заковат"

15:20 23.10.2025

Узбекистан. Министерство инвестиций, промышленности и торговли сообщает:



В целях всесторонней поддержки государственных гражданских служащих, повышения их социальной и интеллектуальной активности 22 октября 2025 года в центральном аппарате и подведомственных структурах министерства состоялась интеллектуальная игра "Zakovat".



