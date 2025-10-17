 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Четверг, 23.10.2025
19:26  Гендиректором Национальной телерадиокорпорации Киргизии назначен Уланбек Сатиев
17:39  Junge Welt: ЕС делает ставку на постоянный конфликт с Россией
16:14  ProFinance: Краткий обзор санкций НАТО против России
15:48  Между Москвой и Алма-Атой возобновят прямое ж/д сообщение в октябре
15:20  Что, где, когда? Министерство инвестиций Узбекистана играет в "Заковат"
02:40  Вернется ли смертная казнь в Киргизию, - Виктория Панфилова
01:01  Известия: к чему приведет сближение Узбекистана с Евросоюзом
00:05  ВС РФ ворвались в Новопавловку – итоговая сводка Readovka за 22 октября
Среда, 22.10.2025
21:33  На саммите АТЭС Трамп и Си могут заключить "фантастическую сделку", - Владимир Скосырев
17:20  Россия провела тренировку триады стратегических ядерных сил ... сдерживания желающих
15:30  МВД Казахстана ликвидировало в России транснациональную сеть интернет-мошенников
14:17  Брифинг в Минобороны РФ: Кто такие добровольные резервисты и как они защищают Россию
13:01  Узбекские ученые приступили к созданию генетической карты популяции. Выявлены десятки новых генных мутаций...
12:41  22 октября исполняется 33 года с момента установления дипотношений между Россией и Казахстаном
12:27  НГ: Газопровод "Светлый путь Аркадага" в Центральной Азии строится под патронажем США
06:03  Казахстанская энергетика остается в "ловушке" экспортной экономики, - Петр Своик
05:35  Мобильные операторы Узбекистана внедрили защиту от телефонного мошенничества
04:39  Казахстанцев могут наказать за пересылку дипфейков. По каким статьям?
02:43  В Узбекистане во всех городах и районах будет Советник по искусственному интеллекту
01:19  НГ: Российско-американский саммит в Будапеште разделил Запад
00:05  ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ по реке Янчур – итоговая сводка Readovka за 21 октября
Вторник, 21.10.2025
20:40  Соцсети вредят даже ИИ - вызывают у него ухудшение когнитивных способностей (глупеет)
16:12  Казахстан: 5 удобных сервисов для пассажиров поездов КТЖ
15:02  Киберполиция предупреждает: Самый высокооплачиваемый бизнес в Таиланде - это онлайн-мошенничество и торговля людьми
14:49  Операции "Алхимия". Как Британия воюет с Россией на Черном море руками украинцев, - Владимир Малышев
02:28  Лидер Туркмении благословил реализацию очередного этапа газопровода Серхетабат–Герат
01:09  Туннель из России в США окончательно изолирует Европу, - Тимофей Бордачев
00:05  ВС РФ сформировали ряд "малых котлов" с пехотой ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 октября
Понедельник, 20.10.2025
18:30  ProFinance: Индия стремится расширить расчеты в рупиях с ключевыми торговыми партнерами
16:22  В городе Манас прозвучит шестичасовое исполнение эпоса "Манас"
16:12  Поздравление посольства России по случаю 80-летия Всенародного голосования о независимости Монголии
15:02  Sputnik: Какие предприятия эвакуировали в Узбекистан в 1941-1942 годах (история)
14:13  МВД стран СНГ в ходе операции "Розыск" за два дня задержано 286 преступников, найдены 55 без вести пропавших
14:05  Тюркская академическая интеграция, - Виктория Панфилова
13:29  Кража российских резервов под названием "репарационный кредит", - Валентин Катасонов
04:37  Си Цзиньпин поздравил Чжэн Ливэнь с избранием на пост председателя партии Гоминьдан
02:00  Рахмон поздравил народ с праздником Мехргон и призвал работать над продовольственной безопасностью Таджикистана
01:31  Энергетики Киргизии ведут подготовку к суровой зиме, - Анна Кряжева
00:29  Китай распробовал Северный морской путь
00:05  ВС РФ формируют самые большие "клещи" за СВО – итоговая сводка Readovka
Воскресенье, 19.10.2025
20:44  Переговоры России и США: холодный душ для Европы, - Владимир Малышев
16:47  Казахстан обеспокоен атакой дронов ВСУ на завод в Оренбурге
14:23  Александр Роджерс про Томагавки. Традиционный воскресный дайджест
12:26  Борьба с уличными протестами по-американски. Трамп в короне с истребителя поливает демократов нечистотами (видео)
03:26  Россия строит в Таджикистане Центр для одаренных детей. Чему будут учить?
02:10  Узбекистан между глобалистами из ВТО и евразийской интеграцией, - Рустам Масалиев
01:34  Коммерсант: Премьера Монголии присыпало углем - подробности отставки
Суббота, 18.10.2025
22:17  От идеи до глобального бренда за 20 лет: Путин поздравил телеканал RT с юбилеем
19:04  Sputnik: 18 октября 1921 года в составе РСФСР появилась Крымская АССР
17:15  Работы над обоснованием туннеля Россия-Аляска начались полгода назад, - Кирилл Дмитриев
14:04  Афганистан на форуме "Российской энергетической недели"
13:29  В Туркмении подведены итоги IV Международной олимпиады по химии
13:09  Президент Финляндии прилетит в Узбекистан читать лекции по внешней политике
12:52  Западные СМИ объявили траур после визита Зеленского в США
03:15  Главы спецслужб стран СНГ в Самарканде подписали меморандум о расширении сотрудничества
02:54  Россия и Монголия проведут совместную экспертизу ГЭС-проектов в монгольском Прибайкалье
00:05  ВС РФ приступили к штурму Константиновки – итоговая сводка Readovka за 17 октября
Пятница, 17.10.2025
22:32  Глава Пентагона пришел на переговоры с Зеленским в галстуке с российским триколором
18:17  Самарканд. Глава ФСБ России рассказал о ключевой угрозе для СНГ
12:14  МИД КНР приветствует прекращении огня между друзьями Китая - Пакистаном и Афганистаном
11:59  Премьер-министр Монголии Г. Занданшатар отправлен в отставку
Архив
Что, где, когда? Министерство инвестиций Узбекистана играет в "Заковат"
15:20 23.10.2025

Узбекистан. Министерство инвестиций, промышленности и торговли сообщает:

В целях всесторонней поддержки государственных гражданских служащих, повышения их социальной и интеллектуальной активности 22 октября 2025 года в центральном аппарате и подведомственных структурах министерства состоялась интеллектуальная игра "Zakovat".



Мероприятие стало частью системной работы по развитию кадрового потенциала, формированию культуры командного взаимодействия и стимулированию творческого мышления среди сотрудников. В игре приняли участие представители различных управлений и департаментов, продемонстрировавшие высокий уровень эрудиции, быстрой реакции и умения работать в команде.

Особое внимание уделено созданию атмосферы здоровой конкуренции, обмену знаниями и поддержке корпоративного духа.

По итогам состязания самые активные и инициативные команды были отмечены почетными грамотами и памятными подарками, а участники выразили готовность продолжать подобные мероприятия, способствующие укреплению профессионального и интеллектуального потенциала коллектива.

Ранее сообщалось, что Команда Узбекистана одержала победу на интеллектуальном турнире Zakovat Asian Cup II в Бишкеке.

Источник - MIIT_Uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761222000


