|Что, где, когда? Министерство инвестиций Узбекистана играет в "Заковат"
15:20 23.10.2025
Узбекистан. Министерство инвестиций, промышленности и торговли сообщает:
В целях всесторонней поддержки государственных гражданских служащих, повышения их социальной и интеллектуальной активности 22 октября 2025 года в центральном аппарате и подведомственных структурах министерства состоялась интеллектуальная игра "Zakovat".
Мероприятие стало частью системной работы по развитию кадрового потенциала, формированию культуры командного взаимодействия и стимулированию творческого мышления среди сотрудников. В игре приняли участие представители различных управлений и департаментов, продемонстрировавшие высокий уровень эрудиции, быстрой реакции и умения работать в команде.
Особое внимание уделено созданию атмосферы здоровой конкуренции, обмену знаниями и поддержке корпоративного духа.
По итогам состязания самые активные и инициативные команды были отмечены почетными грамотами и памятными подарками, а участники выразили готовность продолжать подобные мероприятия, способствующие укреплению профессионального и интеллектуального потенциала коллектива.
Ранее сообщалось, что Команда Узбекистана одержала победу на интеллектуальном турнире Zakovat Asian Cup II в Бишкеке.