Между Москвой и Алма-Атой возобновят прямое ж/д сообщение в октябре

15:48 23.10.2025

Беспересадочные вагоны будут курсировать через день, сообщили "Российские железные дороги"



МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Прямое железнодорожное сообщение возобновят в октябре 2025 года между Москвой и Алма-Атой, сообщили "Российские железные дороги" (РЖД).



"По согласованию с "Казахстан темир жолы" возобновляем прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Алматы. Беспересадочные вагоны будут курсировать через день", - говорится в сообщении.



В частности, из Алма-Аты они начнут отправляться с 26 октября в 20:00 по местному времени в составе поезда №7/8 Алматы - Саратов. А из Москвы - с 30 октября в 19:27 мск в составе поезда №85/86 Москва - Дербент. Время в пути составил около 3,5 суток.



