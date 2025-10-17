|ProFinance: Краткий обзор санкций НАТО против России
16:14 23.10.2025
Какие санкции стран НАТО ввели против России?
Энергетика
23 октября 2025 г. президент США Дональд Трамп ввел санкции против российских нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл", предоставив другим компаниям срок до 21 ноября для сворачивания операций с ними.
9 октября Вашингтон ввел санкции против сербской нефтяной компании NIS, принадлежащей российскому капиталу, одного из последних оставшихся энергетических активов России в Европе, тем самым дополнив длинный список санкций против российской нефтегазовой отрасли.
Ограничение цен на покупку российской нефти
Евросоюз запретил морской импорт российской сырой нефти, а "Большая семерка" установила ограничение цены на российскую нефть в размере 60 долларов еще в 2022 году. Затем в июле 2025 года ЕС и Великобритания снизили ограничение примерно до 15% от средней рыночной цены, чтобы повысить эффективность этого ценового потолка.
Покупали российских товаров
Из-за ограничения цен покупатели нефти переместились из Европы в Азию. В августе Трамп ввел дополнительные 25%-ные пошлины на импорт нефти из Индии в связи с закупками ею российской нефти. Он пригрозил, но не ввел дополнительные пошлины для Китая, еще одного крупного покупателя российской нефти.
Теневой флот
Соединенные Штаты, Европейский союз и Великобритания запретили сделки с нефтяными танкерами, которые, по их словам, используются Россией для обхода санкций, призванных ограничить экспортную цену российской нефти.
Трубопроводы
США и ЕС запретили сотрудничество с компаниями, участвующими в проекте российского газопровода "Северный поток".
Сжиженный природный газ
Европейский союз к 2027 году постепенно откажется от импорта сжиженного природного газа из России.
Финансовый сектор
Страны "Большой семерки" запретили операции с Центробанком России и заморозили активы страны в своих юрисдикциях. ЕС намеревается предоставить Украине замороженные российские активы на сумму 140 миллиардов евро (163 миллиарда долларов), несмотря на угрозы России принять ответные меры.
США и ЕС запретили операции с крупными российскими финансовыми институтами.
Несколько крупных российских банков, включая Сбербанк, были отключены от SWIFT - международной платежной системы, которая лежит в основе трансграничных транзакций.
Западные страны также ввели запреты на поездки и заморозили активы в отношении широкого круга российских граждан.
И все-таки торговля продолжается
Объем торговли России с Соединенными Штатами и ЕС сократился из-за множества различных ограничений на импорт и экспорт, но в целом торговля все еще продолжается и исчисляется миллиардами долларов.
Подготовлено ProFinance.ru по материалам Reuters.