ProFinance: Краткий обзор санкций НАТО против России

16:14 23.10.2025

Какие санкции стран НАТО ввели против России?



Энергетика



23 октября 2025 г. президент США Дональд Трамп ввел санкции против российских нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл", предоставив другим компаниям срок до 21 ноября для сворачивания операций с ними.



9 октября Вашингтон ввел санкции против сербской нефтяной компании NIS, принадлежащей российскому капиталу, одного из последних оставшихся энергетических активов России в Европе, тем самым дополнив длинный список санкций против российской нефтегазовой отрасли.



Ограничение цен на покупку российской нефти



Евросоюз запретил морской импорт российской сырой нефти, а "Большая семерка" установила ограничение цены на российскую нефть в размере 60 долларов еще в 2022 году. Затем в июле 2025 года ЕС и Великобритания снизили ограничение примерно до 15% от средней рыночной цены, чтобы повысить эффективность этого ценового потолка.



Покупали российских товаров



Из-за ограничения цен покупатели нефти переместились из Европы в Азию. В августе Трамп ввел дополнительные 25%-ные пошлины на импорт нефти из Индии в связи с закупками ею российской нефти. Он пригрозил, но не ввел дополнительные пошлины для Китая, еще одного крупного покупателя российской нефти.



Теневой флот



Соединенные Штаты, Европейский союз и Великобритания запретили сделки с нефтяными танкерами, которые, по их словам, используются Россией для обхода санкций, призванных ограничить экспортную цену российской нефти.



Трубопроводы



США и ЕС запретили сотрудничество с компаниями, участвующими в проекте российского газопровода "Северный поток".



Сжиженный природный газ



Европейский союз к 2027 году постепенно откажется от импорта сжиженного природного газа из России.



Финансовый сектор



Страны "Большой семерки" запретили операции с Центробанком России и заморозили активы страны в своих юрисдикциях. ЕС намеревается предоставить Украине замороженные российские активы на сумму 140 миллиардов евро (163 миллиарда долларов), несмотря на угрозы России принять ответные меры.



США и ЕС запретили операции с крупными российскими финансовыми институтами.



Несколько крупных российских банков, включая Сбербанк, были отключены от SWIFT - международной платежной системы, которая лежит в основе трансграничных транзакций.



Западные страны также ввели запреты на поездки и заморозили активы в отношении широкого круга российских граждан.



И все-таки торговля продолжается



Объем торговли России с Соединенными Штатами и ЕС сократился из-за множества различных ограничений на импорт и экспорт, но в целом торговля все еще продолжается и исчисляется миллиардами долларов.



Подготовлено ProFinance.ru по материалам Reuters.