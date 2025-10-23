 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Четверг, 23.10.2025
19:26  Гендиректором Национальной телерадиокорпорации Киргизии назначен Уланбек Сатиев
17:39  Junge Welt: ЕС делает ставку на постоянный конфликт с Россией
16:14  ProFinance: Краткий обзор санкций НАТО против России
15:48  Между Москвой и Алма-Атой возобновят прямое ж/д сообщение в октябре
15:20  Что, где, когда? Министерство инвестиций Узбекистана играет в "Заковат"
02:40  Вернется ли смертная казнь в Киргизию, - Виктория Панфилова
01:01  Известия: к чему приведет сближение Узбекистана с Евросоюзом
00:05  ВС РФ ворвались в Новопавловку – итоговая сводка Readovka за 22 октября
Среда, 22.10.2025
21:33  На саммите АТЭС Трамп и Си могут заключить "фантастическую сделку", - Владимир Скосырев
17:20  Россия провела тренировку триады стратегических ядерных сил ... сдерживания желающих
15:30  МВД Казахстана ликвидировало в России транснациональную сеть интернет-мошенников
14:17  Брифинг в Минобороны РФ: Кто такие добровольные резервисты и как они защищают Россию
13:01  Узбекские ученые приступили к созданию генетической карты популяции. Выявлены десятки новых генных мутаций...
12:41  22 октября исполняется 33 года с момента установления дипотношений между Россией и Казахстаном
12:27  НГ: Газопровод "Светлый путь Аркадага" в Центральной Азии строится под патронажем США
06:03  Казахстанская энергетика остается в "ловушке" экспортной экономики, - Петр Своик
05:35  Мобильные операторы Узбекистана внедрили защиту от телефонного мошенничества
04:39  Казахстанцев могут наказать за пересылку дипфейков. По каким статьям?
02:43  В Узбекистане во всех городах и районах будет Советник по искусственному интеллекту
01:19  НГ: Российско-американский саммит в Будапеште разделил Запад
00:05  ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ по реке Янчур – итоговая сводка Readovka за 21 октября
Вторник, 21.10.2025
20:40  Соцсети вредят даже ИИ - вызывают у него ухудшение когнитивных способностей (глупеет)
16:12  Казахстан: 5 удобных сервисов для пассажиров поездов КТЖ
15:02  Киберполиция предупреждает: Самый высокооплачиваемый бизнес в Таиланде - это онлайн-мошенничество и торговля людьми
14:49  Операции "Алхимия". Как Британия воюет с Россией на Черном море руками украинцев, - Владимир Малышев
02:28  Лидер Туркмении благословил реализацию очередного этапа газопровода Серхетабат–Герат
01:09  Туннель из России в США окончательно изолирует Европу, - Тимофей Бордачев
00:05  ВС РФ сформировали ряд "малых котлов" с пехотой ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 октября
Понедельник, 20.10.2025
18:30  ProFinance: Индия стремится расширить расчеты в рупиях с ключевыми торговыми партнерами
16:22  В городе Манас прозвучит шестичасовое исполнение эпоса "Манас"
16:12  Поздравление посольства России по случаю 80-летия Всенародного голосования о независимости Монголии
15:02  Sputnik: Какие предприятия эвакуировали в Узбекистан в 1941-1942 годах (история)
14:13  МВД стран СНГ в ходе операции "Розыск" за два дня задержано 286 преступников, найдены 55 без вести пропавших
14:05  Тюркская академическая интеграция, - Виктория Панфилова
13:29  Кража российских резервов под названием "репарационный кредит", - Валентин Катасонов
04:37  Си Цзиньпин поздравил Чжэн Ливэнь с избранием на пост председателя партии Гоминьдан
02:00  Рахмон поздравил народ с праздником Мехргон и призвал работать над продовольственной безопасностью Таджикистана
01:31  Энергетики Киргизии ведут подготовку к суровой зиме, - Анна Кряжева
00:29  Китай распробовал Северный морской путь
00:05  ВС РФ формируют самые большие "клещи" за СВО – итоговая сводка Readovka
Воскресенье, 19.10.2025
20:44  Переговоры России и США: холодный душ для Европы, - Владимир Малышев
16:47  Казахстан обеспокоен атакой дронов ВСУ на завод в Оренбурге
14:23  Александр Роджерс про Томагавки. Традиционный воскресный дайджест
12:26  Борьба с уличными протестами по-американски. Трамп в короне с истребителя поливает демократов нечистотами (видео)
03:26  Россия строит в Таджикистане Центр для одаренных детей. Чему будут учить?
02:10  Узбекистан между глобалистами из ВТО и евразийской интеграцией, - Рустам Масалиев
01:34  Коммерсант: Премьера Монголии присыпало углем - подробности отставки
Суббота, 18.10.2025
22:17  От идеи до глобального бренда за 20 лет: Путин поздравил телеканал RT с юбилеем
19:04  Sputnik: 18 октября 1921 года в составе РСФСР появилась Крымская АССР
17:15  Работы над обоснованием туннеля Россия-Аляска начались полгода назад, - Кирилл Дмитриев
14:04  Афганистан на форуме "Российской энергетической недели"
13:29  В Туркмении подведены итоги IV Международной олимпиады по химии
13:09  Президент Финляндии прилетит в Узбекистан читать лекции по внешней политике
12:52  Западные СМИ объявили траур после визита Зеленского в США
03:15  Главы спецслужб стран СНГ в Самарканде подписали меморандум о расширении сотрудничества
02:54  Россия и Монголия проведут совместную экспертизу ГЭС-проектов в монгольском Прибайкалье
00:05  ВС РФ приступили к штурму Константиновки – итоговая сводка Readovka за 17 октября
Пятница, 17.10.2025
22:32  Глава Пентагона пришел на переговоры с Зеленским в галстуке с российским триколором
18:17  Самарканд. Глава ФСБ России рассказал о ключевой угрозе для СНГ
12:14  МИД КНР приветствует прекращении огня между друзьями Китая - Пакистаном и Афганистаном
11:59  Премьер-министр Монголии Г. Занданшатар отправлен в отставку
Архив
17:39 23.10.2025

Junge Welt Германия
23 октября 2025

Последняя пуля. Европейский союз: с российскими деньгами против России
Junge Welt: ЕС понесет серьезные финансовые потери в случае поражения Украины

Покусившись на российские активы в Euroclear ЕС решил опереться на принцип "наглость побеждает", пишет колумнист Junge Welt. Ставка Европы на продолжение конфликта с Россией даже в случае окончания боевых действий на Украине может стать для объединения "последней пулей".

Райнхард Лаутербах (Reinhard Lauterbach)

ЕС находится в глупом положении. На четвертый год конфликта победа Украины не стала более вероятной, скорее даже наоборот. А деньги, необходимые для поддержания финансовой стабильности Украины и ее платежеспособности для закупки западного оружия, за которое теперь приходится платить, заканчиваются. Тем более что США под руководством Дональда Трампа больше не жонглируют миллиардами долларов, а предпочитают накапливать их.

Приходится проявлять креативность, и именно это и произошло. Замороженные в 2022 году средства Российского центрального банка, хранящиеся у бельгийской компании Euroclear, которая предоставляет платежные услуги, теперь планируется мобилизовать для "помощи Украине". Конкретно это означает, что просроченные государственные облигации ЕС, которые находятся на расчетном счете в Бельгии в качестве инвестиционных средств - речь идет о 140 миллиардах евро, примерно половине российских активов в Бельгии - будут переданы Киеву в качестве кредита. Киев не сможет его погасить в обозримом будущем? Ну и что, говорит Еврокомиссия: Россия все равно должна будет выплатить репарации, а эти деньги являются авансом. Однако анонимный дипломат ЕС заявил американскому порталу Politico, что эта идея станет "последней пулей" для ЕС.

Можно сказать, что это правда. Ведь военные репарации платит проигравшая сторона. Таким образом, шкуру русского медведя делят еще до того, как его застрелили, и он, кстати, может с легкостью съесть охотника.

Но что, если Россия, вопреки надеждам сторонников Украины, все-таки выйдет победителем из конфликта и подаст иск о возвращении конфискованных государственных активов? Это не поколеблет фон дер Ляйен: все возможные судебные решения, которые могут потребовать от ЕС или Бельгии, как страны, в которой находится штаб-квартира Euroclear, вернуть России в этом случае поспешно переведенные Украине деньги вместе с процентами, не подлежат исполнению в ЕС. Как удобно.

Таким образом, ЕС опирается на принцип, что наглость побеждает. Любой инвестор, который решил бы заложить доходы от активов, право собственности на которые он сейчас оспаривает в суде, в качестве обеспечения нового кредита, в лучшем случае услышал бы от банка вежливое "нет, спасибо". А может быть, и о прекращении деловых отношений. С финансовой точки зрения маневр по мобилизации "последней пули" помощи Украине за счет России можно охарактеризовать как "наглый", и это еще мягко сказано. С политической точки зрения это сигнализирует о том, что ЕС делает ставку на постоянный конфликт с Россией, который не закончится даже в случае заключения мирного соглашения. В этом также заключается редко озвучиваемая причина, по которой руководство Евросоюза так упорно сопротивляется всем попыткам, даже со стороны США, каким-то образом урегулировать украинский кризис. Ему есть что терять в случае мира: политически, как потенциальной сверхдержаве, и - вслед за деньгами - также финансово.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761230340


