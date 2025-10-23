Junge Welt: ЕС делает ставку на постоянный конфликт с Россией

17:39 23.10.2025

Junge Welt Германия

23 октября 2025



Последняя пуля. Европейский союз: с российскими деньгами против России

Junge Welt: ЕС понесет серьезные финансовые потери в случае поражения Украины



Покусившись на российские активы в Euroclear ЕС решил опереться на принцип "наглость побеждает", пишет колумнист Junge Welt. Ставка Европы на продолжение конфликта с Россией даже в случае окончания боевых действий на Украине может стать для объединения "последней пулей".



Райнхард Лаутербах (Reinhard Lauterbach)



ЕС находится в глупом положении. На четвертый год конфликта победа Украины не стала более вероятной, скорее даже наоборот. А деньги, необходимые для поддержания финансовой стабильности Украины и ее платежеспособности для закупки западного оружия, за которое теперь приходится платить, заканчиваются. Тем более что США под руководством Дональда Трампа больше не жонглируют миллиардами долларов, а предпочитают накапливать их.



Приходится проявлять креативность, и именно это и произошло. Замороженные в 2022 году средства Российского центрального банка, хранящиеся у бельгийской компании Euroclear, которая предоставляет платежные услуги, теперь планируется мобилизовать для "помощи Украине". Конкретно это означает, что просроченные государственные облигации ЕС, которые находятся на расчетном счете в Бельгии в качестве инвестиционных средств - речь идет о 140 миллиардах евро, примерно половине российских активов в Бельгии - будут переданы Киеву в качестве кредита. Киев не сможет его погасить в обозримом будущем? Ну и что, говорит Еврокомиссия: Россия все равно должна будет выплатить репарации, а эти деньги являются авансом. Однако анонимный дипломат ЕС заявил американскому порталу Politico, что эта идея станет "последней пулей" для ЕС.



Можно сказать, что это правда. Ведь военные репарации платит проигравшая сторона. Таким образом, шкуру русского медведя делят еще до того, как его застрелили, и он, кстати, может с легкостью съесть охотника.



Но что, если Россия, вопреки надеждам сторонников Украины, все-таки выйдет победителем из конфликта и подаст иск о возвращении конфискованных государственных активов? Это не поколеблет фон дер Ляйен: все возможные судебные решения, которые могут потребовать от ЕС или Бельгии, как страны, в которой находится штаб-квартира Euroclear, вернуть России в этом случае поспешно переведенные Украине деньги вместе с процентами, не подлежат исполнению в ЕС. Как удобно.



Таким образом, ЕС опирается на принцип, что наглость побеждает. Любой инвестор, который решил бы заложить доходы от активов, право собственности на которые он сейчас оспаривает в суде, в качестве обеспечения нового кредита, в лучшем случае услышал бы от банка вежливое "нет, спасибо". А может быть, и о прекращении деловых отношений. С финансовой точки зрения маневр по мобилизации "последней пули" помощи Украине за счет России можно охарактеризовать как "наглый", и это еще мягко сказано. С политической точки зрения это сигнализирует о том, что ЕС делает ставку на постоянный конфликт с Россией, который не закончится даже в случае заключения мирного соглашения. В этом также заключается редко озвучиваемая причина, по которой руководство Евросоюза так упорно сопротивляется всем попыткам, даже со стороны США, каким-то образом урегулировать украинский кризис. Ему есть что терять в случае мира: политически, как потенциальной сверхдержаве, и - вслед за деньгами - также финансово.