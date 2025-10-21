Гендиректором Национальной телерадиокорпорации Киргизии назначен Уланбек Сатиев

19:26 23.10.2025

21.10.2025



Болотбек Тиллебаев освобожден от занимаемой должности генерального директора НТРК



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, частью 1 статьи 11 Закона Кыргызской Республики "О Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики" Тиллебаев Болотбек Кочкорович освобожден от занимаемой должности генерального директора Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики.



