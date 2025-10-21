|Гендиректором Национальной телерадиокорпорации Киргизии назначен Уланбек Сатиев
Болотбек Тиллебаев освобожден от занимаемой должности генерального директора НТРК
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, частью 1 статьи 11 Закона Кыргызской Республики "О Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики" Тиллебаев Болотбек Кочкорович освобожден от занимаемой должности генерального директора Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики.
Уланбек Сатиев назначен генеральным директором НТРК
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, частью 1 статьи 11 Закона Кыргызской Республики "О Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики" Сатиев Уланбек Алимбаевич назначен генеральным директором Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики.