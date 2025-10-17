|Туркмения вытесняет Узбекистан на рынке помидоров
21:44 23.10.2025
УЗБЕКИСТАН УТРАЧИВАЕТ ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ ТЕПЛИЧНЫХ ТОМАТОВ, ПРОИГРЫВАЯ ТУРКМЕНИСТАНУ
Раньше узбекские зимние помидоры пользовались высоким спросом в России, Казахстане, Таджикистане и Кыргызстане. Но теперь на этих рынках укрепляются новые игроки, прежде всего Туркменистан, который не только вытесняет узбекские томаты за рубежом, но и все чаще появляется на прилавках внутри Узбекистана.
Узбекистан теряет позиции на рынке тепличных томатов в первую очередь из-за высокой себестоимости и климатических проблем. Аномально жаркое лето стало нормой для Центральной Азии: температура растет быстрее, чем в среднем по миру. Из-за жары производство томатов постепенно смещается из равнин в предгорья, где прохладнее и меньше риск болезней. Но площади там ограничены, а вода используется и для других культур - например, картофеля.
В холодное время теплицы требуют отопления. Раньше для этого использовали газ, но в 2023 году из-за его дефицита фермеров перевели на уголь. Решение оказалось неудачным - и дороже, и вреднее для экологии.
К этому добавляются финансовые трудности. Из-за роста курса валют около трети тепличных хозяйств находятся на грани банкротства.
Пока экспорт узбекских томатов снижается, Туркменистан стремительно усиливает позиции. В 2024 году страна вывезла почти 150 тысяч тонн помидоров - на 40% больше, чем двумя годами ранее.
Для сравнения, в 2020 году объем экспорта не превышал 60 тысяч тонн. Более половины поставок идет в Россию, остальное - в Казахстан, Кыргызстан и другие страны, где туркменские производители уже вытеснили узбекских конкурентов.
Главными причинами успеха стали:
- дешевый газ: теплицы получают топливо почти бесплатно, что резко снижает себестоимость и дает местным фермерам ценовое конкурентное преимущество на внешних рынках;
- надежное водоснабжение: стабильная подача воды из Каракумского канала обеспечивает высокую урожайность;
- современные технологии и инвестиции: строятся крупные тепличные комплексы европейского уровня, всего около 1000 га площадей. Использование тепловых насосов и альтернативных источников энергии позволяет аккумулировать тепло, использовать солнечную энергию для отопления и охлаждения теплиц.
Благодаря низким затратам и стабильному качеству Туркменистан сумел обойти Узбекистан и занять лидирующие позиции на региональном рынке томатов.