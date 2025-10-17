Туркмения вытесняет Узбекистан на рынке помидоров

21:44 23.10.2025

УЗБЕКИСТАН УТРАЧИВАЕТ ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ ТЕПЛИЧНЫХ ТОМАТОВ, ПРОИГРЫВАЯ ТУРКМЕНИСТАНУ



Раньше узбекские зимние помидоры пользовались высоким спросом в России, Казахстане, Таджикистане и Кыргызстане. Но теперь на этих рынках укрепляются новые игроки, прежде всего Туркменистан, который не только вытесняет узбекские томаты за рубежом, но и все чаще появляется на прилавках внутри Узбекистана.



Узбекистан теряет позиции на рынке тепличных томатов в первую очередь из-за высокой себестоимости и климатических проблем. Аномально жаркое лето стало нормой для Центральной Азии: температура растет быстрее, чем в среднем по миру. Из-за жары производство томатов постепенно смещается из равнин в предгорья, где прохладнее и меньше риск болезней. Но площади там ограничены, а вода используется и для других культур - например, картофеля.



