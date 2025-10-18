Русская армия готовит окружение Мирнограда - итоговая сводка Readovka к исходу 23 октября

00:05 24.10.2025

Части 2-й и 51-й армий ВС РФ пошли на соединение с целью окружить Мирноград – итоговая сводка Readovka за 23 октября



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 23 октября в разрезе СВО. Русские войска продолжают "избиение" гарнизона ВСУ в Покровске, готовится операция по изоляции Мирнограда. В Луганске произошел вопиющий по своему цинизму теракт против гражданских. Министерство обороны России сообщило об успехах ГрВ "Днепр" в создании плацдарма для штурма Херсона на острове Карантинный.



