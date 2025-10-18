 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Пятница, 24.10.2025
04:38  В Стамбуле начали курсировать автобусы Sputnik
01:52  Turkmen Serdar: Британский бизнес убивает Каспий
01:10  Минобороны РК на мове "ведет консультации с иностранными партнерами", приславшими дрон с взрывчаткой
00:05  Русская армия готовит окружение Мирнограда - итоговая сводка Readovka к исходу 23 октября
Четверг, 23.10.2025
21:44  Туркмения вытесняет Узбекистан на рынке помидоров
19:26  Гендиректором Национальной телерадиокорпорации Киргизии назначен Уланбек Сатиев
17:39  Junge Welt: ЕС делает ставку на постоянный конфликт с Россией
16:14  ProFinance: Краткий обзор санкций НАТО против России
15:48  Между Москвой и Алма-Атой возобновят прямое ж/д сообщение в октябре
15:20  Что, где, когда? Министерство инвестиций Узбекистана играет в "Заковат"
02:40  Вернется ли смертная казнь в Киргизию, - Виктория Панфилова
01:01  Известия: к чему приведет сближение Узбекистана с Евросоюзом
00:05  ВС РФ ворвались в Новопавловку – итоговая сводка Readovka за 22 октября
Среда, 22.10.2025
21:33  На саммите АТЭС Трамп и Си могут заключить "фантастическую сделку", - Владимир Скосырев
17:20  Россия провела тренировку триады стратегических ядерных сил ... сдерживания желающих
15:30  МВД Казахстана ликвидировало в России транснациональную сеть интернет-мошенников
14:17  Брифинг в Минобороны РФ: Кто такие добровольные резервисты и как они защищают Россию
13:01  Узбекские ученые приступили к созданию генетической карты популяции. Выявлены десятки новых генных мутаций...
12:41  22 октября исполняется 33 года с момента установления дипотношений между Россией и Казахстаном
12:27  НГ: Газопровод "Светлый путь Аркадага" в Центральной Азии строится под патронажем США
06:03  Казахстанская энергетика остается в "ловушке" экспортной экономики, - Петр Своик
05:35  Мобильные операторы Узбекистана внедрили защиту от телефонного мошенничества
04:39  Казахстанцев могут наказать за пересылку дипфейков. По каким статьям?
02:43  В Узбекистане во всех городах и районах будет Советник по искусственному интеллекту
01:19  НГ: Российско-американский саммит в Будапеште разделил Запад
00:05  ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ по реке Янчур – итоговая сводка Readovka за 21 октября
Вторник, 21.10.2025
20:40  Соцсети вредят даже ИИ - вызывают у него ухудшение когнитивных способностей (глупеет)
16:12  Казахстан: 5 удобных сервисов для пассажиров поездов КТЖ
15:02  Киберполиция предупреждает: Самый высокооплачиваемый бизнес в Таиланде - это онлайн-мошенничество и торговля людьми
14:49  Операции "Алхимия". Как Британия воюет с Россией на Черном море руками украинцев, - Владимир Малышев
02:28  Лидер Туркмении благословил реализацию очередного этапа газопровода Серхетабат–Герат
01:09  Туннель из России в США окончательно изолирует Европу, - Тимофей Бордачев
00:05  ВС РФ сформировали ряд "малых котлов" с пехотой ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 октября
Понедельник, 20.10.2025
18:30  ProFinance: Индия стремится расширить расчеты в рупиях с ключевыми торговыми партнерами
16:22  В городе Манас прозвучит шестичасовое исполнение эпоса "Манас"
16:12  Поздравление посольства России по случаю 80-летия Всенародного голосования о независимости Монголии
15:02  Sputnik: Какие предприятия эвакуировали в Узбекистан в 1941-1942 годах (история)
14:13  МВД стран СНГ в ходе операции "Розыск" за два дня задержано 286 преступников, найдены 55 без вести пропавших
14:05  Тюркская академическая интеграция, - Виктория Панфилова
13:29  Кража российских резервов под названием "репарационный кредит", - Валентин Катасонов
04:37  Си Цзиньпин поздравил Чжэн Ливэнь с избранием на пост председателя партии Гоминьдан
02:00  Рахмон поздравил народ с праздником Мехргон и призвал работать над продовольственной безопасностью Таджикистана
01:31  Энергетики Киргизии ведут подготовку к суровой зиме, - Анна Кряжева
00:29  Китай распробовал Северный морской путь
00:05  ВС РФ формируют самые большие "клещи" за СВО – итоговая сводка Readovka
Воскресенье, 19.10.2025
20:44  Переговоры России и США: холодный душ для Европы, - Владимир Малышев
16:47  Казахстан обеспокоен атакой дронов ВСУ на завод в Оренбурге
14:23  Александр Роджерс про Томагавки. Традиционный воскресный дайджест
12:26  Борьба с уличными протестами по-американски. Трамп в короне с истребителя поливает демократов нечистотами (видео)
03:26  Россия строит в Таджикистане Центр для одаренных детей. Чему будут учить?
02:10  Узбекистан между глобалистами из ВТО и евразийской интеграцией, - Рустам Масалиев
01:34  Коммерсант: Премьера Монголии присыпало углем - подробности отставки
Суббота, 18.10.2025
22:17  От идеи до глобального бренда за 20 лет: Путин поздравил телеканал RT с юбилеем
19:04  Sputnik: 18 октября 1921 года в составе РСФСР появилась Крымская АССР
17:15  Работы над обоснованием туннеля Россия-Аляска начались полгода назад, - Кирилл Дмитриев
14:04  Афганистан на форуме "Российской энергетической недели"
13:29  В Туркмении подведены итоги IV Международной олимпиады по химии
13:09  Президент Финляндии прилетит в Узбекистан читать лекции по внешней политике
12:52  Западные СМИ объявили траур после визита Зеленского в США
03:15  Главы спецслужб стран СНГ в Самарканде подписали меморандум о расширении сотрудничества
02:54  Россия и Монголия проведут совместную экспертизу ГЭС-проектов в монгольском Прибайкалье
Архив
Русская армия готовит окружение Мирнограда - итоговая сводка Readovka к исходу 23 октября
00:05 24.10.2025

Части 2-й и 51-й армий ВС РФ пошли на соединение с целью окружить Мирноград – итоговая сводка Readovka за 23 октября

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 23 октября в разрезе СВО. Русские войска продолжают "избиение" гарнизона ВСУ в Покровске, готовится операция по изоляции Мирнограда. В Луганске произошел вопиющий по своему цинизму теракт против гражданских. Министерство обороны России сообщило об успехах ГрВ "Днепр" в создании плацдарма для штурма Херсона на острове Карантинный.



Разделяй и побеждай

Части 2-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ продолжают нарезать оборону ВСУ в Покровске на лоскуты. Обозначилось начало формирования очередного "малого котла" в городе. На этот раз русские штурмовые подразделения со стороны микрорайона Солнечный и автостанции "Покровск" пошли на соединение по шоссейной улице с товарищами, которые ранее рассекли Покровск на две части по железнодорожному полотну. Этим маневром силы 2-й армии загоняют противника в частном секторе на востоке города в окружение.

Однако нечто более масштабное происходит в окрестостях вагонного депо. Наши передовые силы начали выбивать неприятеля из него и соседних вагоноремонтных и прочих зданий. Это означает, что русские войска приступили к рассечению обороны ВСУ в северной части Покровска. Тем самым они добиваются не только уничтожения единой оборонительной системы противника в оставшейся части города.

Севернее, из района окруженного Родинского, части 51-й гвардейской армии ВС РФ продвигаются на юг вдоль шоссе Т-05-15. Таким образом, снабжение украинских войск в Мирнограде находится под серьезнейшей угрозой, поскольку именно по полям севернее Покровска "ручеек" грузов поступает к ним со стороны села Гришино.

Кроме того, учитывая деградацию боевого потенциала украинского гарнизона Покровска, наши войска вполне могут, как "нож сквозь масло", преодолеть частный сектор на севере города и устремиться на соединение с силами 51-й армии – то есть окружить Мирноград и его гарнизон. Дистанция между передовыми силами общевойсковых армий ВС РФ составляет порядка 5 км.

ВСУ с трудом, но сумели обеспечить устойчивость обороны "бутылочного горла" в районе села Гришино. Однако внутри самого Покровско-Мирноградского оборонительного района им приходится полагаться лишь на собственные скромные ресурсы. Такая оперативная обстановка закономерно приводит командование ВС РФ к очевидному выводу: если возможности быстро и гарантированно захлопнуть большой "мешок" нет – почему бы не организовать "мешок" поменьше?

Ежедневное варварство

В Луганске случилось вопиющее по своему варварству преступление, организованное украинскими диверсантами. На улице Черноморская местный житель обнаружил Bluetooth-колонку, из которой играла музыкальная композиция украинской рок-группы из Львова "Океан Эльзы". Украинская "мова", на которой исполняются все песни коллектива, вывела мужчину, пережившего обстрелы города, из равновесия – он пнул динамик, после чего произошел взрыв. Луганчанин получил травматическую ампутацию ступни, пострадал еще один прохожий.

Мотив преступников очевиден: оставить заминированный предмет и спровоцировать случайного прохожего на взаимодействие с ним, что приведет к подрыву мины-ловушки. Разумеется, целью атаки не были военные. В том районе Луганска нет ни воинских частей, ни комендатур, ни объектов, которые можно было бы принять за военные. Это просто варварский теракт с карательной целью спровоцировать именно русскоговорящего человека. Им плевать, что на месте мужчины мог оказаться и ребенок.

Такого рода акции не характерны для ДРГ. Стоит вспомнить, что на территории ЛНР и ДНР с 2014 года действует бандподполье, ответственное за убийства, минирование и другие преступления. Причиной очередной активизации боевиков, вероятно, стала необходимость продемонстрировать "активность" ради получения средств из центра. А теракт, неважно – против военных или гражданских, – это основание для дальнейшего финансирования ячейки Киевом.

Начало большой работы

Министерство обороны России опубликовало ролик с кадрами, на которых наши штурмовики занимают плацдарм на острове Карантинный в устье Днепра. Русские бойцы овладели долговременными позициями ВСУ, что гарантирует укрытие подразделениям. Этот успех в перспективе позволяет ВС РФ расширить зону контроля на микрорайон Корабел и верфи и использовать их как трамплин в основную часть Херсона.

Внятного противодействия силам ГрВ "Днепр" противник оказать не способен – из-за слабого состава своих войск в зоне операции. К тому же подавляющее превосходство наших средств поражения делает свое дело. Как-либо оценивать дальнейшие перспективы сейчас невозможно, так как операция находится только на первом этапе, и с высокой долей вероятности русские бойцы приготовили ВСУ еще множество неприятных сюрпризов.

Вчера, 22 октября, главным событием дня стал прорыв ВС РФ в село Новопавловка с юга.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761253500


