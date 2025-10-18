|Русская армия готовит окружение Мирнограда - итоговая сводка Readovka к исходу 23 октября
00:05 24.10.2025
Части 2-й и 51-й армий ВС РФ пошли на соединение с целью окружить Мирноград – итоговая сводка Readovka за 23 октября
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 23 октября в разрезе СВО. Русские войска продолжают "избиение" гарнизона ВСУ в Покровске, готовится операция по изоляции Мирнограда. В Луганске произошел вопиющий по своему цинизму теракт против гражданских. Министерство обороны России сообщило об успехах ГрВ "Днепр" в создании плацдарма для штурма Херсона на острове Карантинный.
Разделяй и побеждай
Части 2-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ продолжают нарезать оборону ВСУ в Покровске на лоскуты. Обозначилось начало формирования очередного "малого котла" в городе. На этот раз русские штурмовые подразделения со стороны микрорайона Солнечный и автостанции "Покровск" пошли на соединение по шоссейной улице с товарищами, которые ранее рассекли Покровск на две части по железнодорожному полотну. Этим маневром силы 2-й армии загоняют противника в частном секторе на востоке города в окружение.
Однако нечто более масштабное происходит в окрестостях вагонного депо. Наши передовые силы начали выбивать неприятеля из него и соседних вагоноремонтных и прочих зданий. Это означает, что русские войска приступили к рассечению обороны ВСУ в северной части Покровска. Тем самым они добиваются не только уничтожения единой оборонительной системы противника в оставшейся части города.
Севернее, из района окруженного Родинского, части 51-й гвардейской армии ВС РФ продвигаются на юг вдоль шоссе Т-05-15. Таким образом, снабжение украинских войск в Мирнограде находится под серьезнейшей угрозой, поскольку именно по полям севернее Покровска "ручеек" грузов поступает к ним со стороны села Гришино.
Кроме того, учитывая деградацию боевого потенциала украинского гарнизона Покровска, наши войска вполне могут, как "нож сквозь масло", преодолеть частный сектор на севере города и устремиться на соединение с силами 51-й армии – то есть окружить Мирноград и его гарнизон. Дистанция между передовыми силами общевойсковых армий ВС РФ составляет порядка 5 км.
ВСУ с трудом, но сумели обеспечить устойчивость обороны "бутылочного горла" в районе села Гришино. Однако внутри самого Покровско-Мирноградского оборонительного района им приходится полагаться лишь на собственные скромные ресурсы. Такая оперативная обстановка закономерно приводит командование ВС РФ к очевидному выводу: если возможности быстро и гарантированно захлопнуть большой "мешок" нет – почему бы не организовать "мешок" поменьше?
Ежедневное варварство
В Луганске случилось вопиющее по своему варварству преступление, организованное украинскими диверсантами. На улице Черноморская местный житель обнаружил Bluetooth-колонку, из которой играла музыкальная композиция украинской рок-группы из Львова "Океан Эльзы". Украинская "мова", на которой исполняются все песни коллектива, вывела мужчину, пережившего обстрелы города, из равновесия – он пнул динамик, после чего произошел взрыв. Луганчанин получил травматическую ампутацию ступни, пострадал еще один прохожий.
Мотив преступников очевиден: оставить заминированный предмет и спровоцировать случайного прохожего на взаимодействие с ним, что приведет к подрыву мины-ловушки. Разумеется, целью атаки не были военные. В том районе Луганска нет ни воинских частей, ни комендатур, ни объектов, которые можно было бы принять за военные. Это просто варварский теракт с карательной целью спровоцировать именно русскоговорящего человека. Им плевать, что на месте мужчины мог оказаться и ребенок.
Такого рода акции не характерны для ДРГ. Стоит вспомнить, что на территории ЛНР и ДНР с 2014 года действует бандподполье, ответственное за убийства, минирование и другие преступления. Причиной очередной активизации боевиков, вероятно, стала необходимость продемонстрировать "активность" ради получения средств из центра. А теракт, неважно – против военных или гражданских, – это основание для дальнейшего финансирования ячейки Киевом.
Начало большой работы
Министерство обороны России опубликовало ролик с кадрами, на которых наши штурмовики занимают плацдарм на острове Карантинный в устье Днепра. Русские бойцы овладели долговременными позициями ВСУ, что гарантирует укрытие подразделениям. Этот успех в перспективе позволяет ВС РФ расширить зону контроля на микрорайон Корабел и верфи и использовать их как трамплин в основную часть Херсона.
Внятного противодействия силам ГрВ "Днепр" противник оказать не способен – из-за слабого состава своих войск в зоне операции. К тому же подавляющее превосходство наших средств поражения делает свое дело. Как-либо оценивать дальнейшие перспективы сейчас невозможно, так как операция находится только на первом этапе, и с высокой долей вероятности русские бойцы приготовили ВСУ еще множество неприятных сюрпризов.
Вчера, 22 октября, главным событием дня стал прорыв ВС РФ в село Новопавловка с юга.