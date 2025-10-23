Минобороны РК на мове "ведет консультации с иностранными партнерами", приславшими дрон с взрывчаткой

01:10 24.10.2025

Минобороны подтвердило взрыв беспилотника на западе Казахстана

23 октября 2025



Министерство обороны (МО) Казахстана выступило с официальным заявлением после взрыва беспилотного летательного аппарата неизвестного происхождения в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.



Так, согласно данным ведомства за 23 октября 2025 года, обломки обнаружены в удаленной местности, вне зоны проживания населения.



