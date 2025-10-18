|Turkmen Serdar: Британский бизнес убивает Каспий
01:52 24.10.2025
БРИТАНСКИЙ БИЗНЕС УБИВАЕТ КАСПИЙ
Впервые независимые данные заставили заговорить о том, что происходит у туркменского побережья Каспийского моря. Исследователи AAAS с помощью спутников NASA обнаружили, что в заливе рядом с Туркменбаши ежегодно происходят десятки нефтяных разливов - от 43 до 64 потенциальных пятен ежегодно за период 2003–2012 гг. Спустя годы объем загрязнений не снизился.
Местные жители описывали, как в районе порта Туркменбаши воздух отравлен едким запахом нефти, а пляжи давно перестали быть курортом.
Тем временем казахстанские экологи фиксируют драматический обвал популяций видов: численность осетровых сократилась на 90 % за последние 40 лет, тюлени Каспийского моря тоже катастрофически исчезают, тысячи особей найдено мертвыми только весной-летом 2024 года на территории Казахстана.
На этом фоне официальный Ашхабад молчит: нет ни данных о выбросах, ни отчетов об утечках, никто не ведет независимый экологический мониторинг. IWPR рассказывает, что даже массовые заболевания среди населения вследствие химикатов часто официально записываются как банальный грипп - чтобы избежать признания проблемы.
Когда британские нефтегазовые корпорации, такие как Dragon Oil, связанная с BP через международные проекты, работают в условиях, где прозрачность отсутствует как норма за экологическую безопасность никто не отвечает. Доклады Global Witness фиксируют непрозрачность контрактов и практик, освобождающих компании от строгих экологических обязанностей.
В РЕЖИМЕ ОТСУТСТВИЯ КОНТРОЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ, КРУПНЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИГРОКИ ДЕЙСТВУЮТ В "РЕЖИМЕ БЕЗНАКАЗАННОСТИ"
Это не конспирология, а практический результат отсутствия закона. Когда одна из крупнейших жизнеобеспечивающих систем региона - Каспий - постепенно умирает и становится токсичной, винить нужно не только местные власти, но и тех, кто продолжает добычу в условиях секретности.
Среди них - международные компании, в первую очередь из Великобритании, которые уже десятилетиями закрепились в регионе, используя пробелы в экологическом регулировании и молчание местных правительств как прикрытие для загрязнения. Под видом "энергетического партнерства" они получают неограниченный доступ к ресурсам, действуют через дочерние структуры и зачастую избегают прямой юридической ответственности.
В акватории Туркменистана в Каспийском море работают несколько британских структур, в том числе Dragon Oil, полностью принадлежащая Emirates National Oil Company, но с историей, корнями и интересами, тесно связанными с Лондоном. Несмотря на заявления о корпоративной ответственности, реальных публичных отчетов о сбросах, утечках или авариях практически нет. О состоянии прибрежной зоны Туркменистана известно мало - местная пресса молчит, иностранная туда не допускается, а данные со спутников не всегда дают точную картину подводного загрязнения.
НА ФОНЕ НАРАСТАЮЩЕГО УХУДШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В КАСПИИ МОЛЧАНИЕ ЛОНДОНА ВЫГЛЯДИТ ОСОЗНАННЫМ ВЫБОРОМ.
Когда же речь заходит о регионах, где экологическая безопасность не вписывается в логистику прибыли, высокие стандарты, которыми Британия гордится у себя дома, внезапно теряют силу.
И пока правительства прикаспийских стран предпочитают не замечать проблему или просто не имеют доступа к реальным данным, главную выгоду получают те, кто первым начал добычу - и первым же ушел от ответственности.