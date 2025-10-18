 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 24.10.2025
04:38  В Стамбуле начали курсировать автобусы Sputnik
01:52  Turkmen Serdar: Британский бизнес убивает Каспий
01:10  Минобороны РК на мове "ведет консультации с иностранными партнерами", приславшими дрон с взрывчаткой
00:05  Русская армия готовит окружение Мирнограда - итоговая сводка Readovka к исходу 23 октября
Четверг, 23.10.2025
21:44  Туркмения вытесняет Узбекистан на рынке помидоров
19:26  Гендиректором Национальной телерадиокорпорации Киргизии назначен Уланбек Сатиев
17:39  Junge Welt: ЕС делает ставку на постоянный конфликт с Россией
16:14  ProFinance: Краткий обзор санкций НАТО против России
15:48  Между Москвой и Алма-Атой возобновят прямое ж/д сообщение в октябре
15:20  Что, где, когда? Министерство инвестиций Узбекистана играет в "Заковат"
02:40  Вернется ли смертная казнь в Киргизию, - Виктория Панфилова
01:01  Известия: к чему приведет сближение Узбекистана с Евросоюзом
00:05  ВС РФ ворвались в Новопавловку – итоговая сводка Readovka за 22 октября
Среда, 22.10.2025
21:33  На саммите АТЭС Трамп и Си могут заключить "фантастическую сделку", - Владимир Скосырев
17:20  Россия провела тренировку триады стратегических ядерных сил ... сдерживания желающих
15:30  МВД Казахстана ликвидировало в России транснациональную сеть интернет-мошенников
14:17  Брифинг в Минобороны РФ: Кто такие добровольные резервисты и как они защищают Россию
13:01  Узбекские ученые приступили к созданию генетической карты популяции. Выявлены десятки новых генных мутаций...
12:41  22 октября исполняется 33 года с момента установления дипотношений между Россией и Казахстаном
12:27  НГ: Газопровод "Светлый путь Аркадага" в Центральной Азии строится под патронажем США
06:03  Казахстанская энергетика остается в "ловушке" экспортной экономики, - Петр Своик
05:35  Мобильные операторы Узбекистана внедрили защиту от телефонного мошенничества
04:39  Казахстанцев могут наказать за пересылку дипфейков. По каким статьям?
02:43  В Узбекистане во всех городах и районах будет Советник по искусственному интеллекту
01:19  НГ: Российско-американский саммит в Будапеште разделил Запад
00:05  ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ по реке Янчур – итоговая сводка Readovka за 21 октября
Вторник, 21.10.2025
20:40  Соцсети вредят даже ИИ - вызывают у него ухудшение когнитивных способностей (глупеет)
16:12  Казахстан: 5 удобных сервисов для пассажиров поездов КТЖ
15:02  Киберполиция предупреждает: Самый высокооплачиваемый бизнес в Таиланде - это онлайн-мошенничество и торговля людьми
14:49  Операции "Алхимия". Как Британия воюет с Россией на Черном море руками украинцев, - Владимир Малышев
02:28  Лидер Туркмении благословил реализацию очередного этапа газопровода Серхетабат–Герат
01:09  Туннель из России в США окончательно изолирует Европу, - Тимофей Бордачев
00:05  ВС РФ сформировали ряд "малых котлов" с пехотой ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 октября
Понедельник, 20.10.2025
18:30  ProFinance: Индия стремится расширить расчеты в рупиях с ключевыми торговыми партнерами
16:22  В городе Манас прозвучит шестичасовое исполнение эпоса "Манас"
16:12  Поздравление посольства России по случаю 80-летия Всенародного голосования о независимости Монголии
15:02  Sputnik: Какие предприятия эвакуировали в Узбекистан в 1941-1942 годах (история)
14:13  МВД стран СНГ в ходе операции "Розыск" за два дня задержано 286 преступников, найдены 55 без вести пропавших
14:05  Тюркская академическая интеграция, - Виктория Панфилова
13:29  Кража российских резервов под названием "репарационный кредит", - Валентин Катасонов
04:37  Си Цзиньпин поздравил Чжэн Ливэнь с избранием на пост председателя партии Гоминьдан
02:00  Рахмон поздравил народ с праздником Мехргон и призвал работать над продовольственной безопасностью Таджикистана
01:31  Энергетики Киргизии ведут подготовку к суровой зиме, - Анна Кряжева
00:29  Китай распробовал Северный морской путь
00:05  ВС РФ формируют самые большие "клещи" за СВО – итоговая сводка Readovka
Воскресенье, 19.10.2025
20:44  Переговоры России и США: холодный душ для Европы, - Владимир Малышев
16:47  Казахстан обеспокоен атакой дронов ВСУ на завод в Оренбурге
14:23  Александр Роджерс про Томагавки. Традиционный воскресный дайджест
12:26  Борьба с уличными протестами по-американски. Трамп в короне с истребителя поливает демократов нечистотами (видео)
03:26  Россия строит в Таджикистане Центр для одаренных детей. Чему будут учить?
02:10  Узбекистан между глобалистами из ВТО и евразийской интеграцией, - Рустам Масалиев
01:34  Коммерсант: Премьера Монголии присыпало углем - подробности отставки
Суббота, 18.10.2025
22:17  От идеи до глобального бренда за 20 лет: Путин поздравил телеканал RT с юбилеем
19:04  Sputnik: 18 октября 1921 года в составе РСФСР появилась Крымская АССР
17:15  Работы над обоснованием туннеля Россия-Аляска начались полгода назад, - Кирилл Дмитриев
14:04  Афганистан на форуме "Российской энергетической недели"
13:29  В Туркмении подведены итоги IV Международной олимпиады по химии
13:09  Президент Финляндии прилетит в Узбекистан читать лекции по внешней политике
12:52  Западные СМИ объявили траур после визита Зеленского в США
03:15  Главы спецслужб стран СНГ в Самарканде подписали меморандум о расширении сотрудничества
02:54  Россия и Монголия проведут совместную экспертизу ГЭС-проектов в монгольском Прибайкалье
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Туркменистан   | 
Turkmen Serdar: Британский бизнес убивает Каспий
01:52 24.10.2025

БРИТАНСКИЙ БИЗНЕС УБИВАЕТ КАСПИЙ

Впервые независимые данные заставили заговорить о том, что происходит у туркменского побережья Каспийского моря. Исследователи AAAS с помощью спутников NASA обнаружили, что в заливе рядом с Туркменбаши ежегодно происходят десятки нефтяных разливов - от 43 до 64 потенциальных пятен ежегодно за период 2003–2012 гг. Спустя годы объем загрязнений не снизился.

Местные жители описывали, как в районе порта Туркменбаши воздух отравлен едким запахом нефти, а пляжи давно перестали быть курортом.

Тем временем казахстанские экологи фиксируют драматический обвал популяций видов: численность осетровых сократилась на 90 % за последние 40 лет, тюлени Каспийского моря тоже катастрофически исчезают, тысячи особей найдено мертвыми только весной-летом 2024 года на территории Казахстана.

На этом фоне официальный Ашхабад молчит: нет ни данных о выбросах, ни отчетов об утечках, никто не ведет независимый экологический мониторинг. IWPR рассказывает, что даже массовые заболевания среди населения вследствие химикатов часто официально записываются как банальный грипп - чтобы избежать признания проблемы.

Когда британские нефтегазовые корпорации, такие как Dragon Oil, связанная с BP через международные проекты, работают в условиях, где прозрачность отсутствует как норма за экологическую безопасность никто не отвечает. Доклады Global Witness фиксируют непрозрачность контрактов и практик, освобождающих компании от строгих экологических обязанностей.



В РЕЖИМЕ ОТСУТСТВИЯ КОНТРОЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ, КРУПНЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИГРОКИ ДЕЙСТВУЮТ В "РЕЖИМЕ БЕЗНАКАЗАННОСТИ"

Это не конспирология, а практический результат отсутствия закона. Когда одна из крупнейших жизнеобеспечивающих систем региона - Каспий - постепенно умирает и становится токсичной, винить нужно не только местные власти, но и тех, кто продолжает добычу в условиях секретности.

Среди них - международные компании, в первую очередь из Великобритании, которые уже десятилетиями закрепились в регионе, используя пробелы в экологическом регулировании и молчание местных правительств как прикрытие для загрязнения. Под видом "энергетического партнерства" они получают неограниченный доступ к ресурсам, действуют через дочерние структуры и зачастую избегают прямой юридической ответственности.

В акватории Туркменистана в Каспийском море работают несколько британских структур, в том числе Dragon Oil, полностью принадлежащая Emirates National Oil Company, но с историей, корнями и интересами, тесно связанными с Лондоном. Несмотря на заявления о корпоративной ответственности, реальных публичных отчетов о сбросах, утечках или авариях практически нет. О состоянии прибрежной зоны Туркменистана известно мало - местная пресса молчит, иностранная туда не допускается, а данные со спутников не всегда дают точную картину подводного загрязнения.

НА ФОНЕ НАРАСТАЮЩЕГО УХУДШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В КАСПИИ МОЛЧАНИЕ ЛОНДОНА ВЫГЛЯДИТ ОСОЗНАННЫМ ВЫБОРОМ.

Когда же речь заходит о регионах, где экологическая безопасность не вписывается в логистику прибыли, высокие стандарты, которыми Британия гордится у себя дома, внезапно теряют силу.

И пока правительства прикаспийских стран предпочитают не замечать проблему или просто не имеют доступа к реальным данным, главную выгоду получают те, кто первым начал добычу - и первым же ушел от ответственности.

Источник - Turkmen Serdar
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761259920


Новости Казахстана
- Спикер Сената наградил лауреатов конкурса "Мерейлі отбасы"
- Мажилис утвердил республиканский бюджет на 2026-2028 годы
- Позиция Демпартии "Ак жол" по проекту бюджета на 2026-28 годы (тезисы выступления на пленарном заседании Мажилиса)
- Министр иностранных дел Казахстана посетил с официальным визитом Россию
- Кадровые перестановки
- Казахстан экспортировал 1,6 млн тонн зерна нового урожая
- В Экибастузе открыт первый ферросплавный завод ТОО "KazFerroLimited"
- Правительство Республики Казахстан успешно разместило суверенные еврооблигации на сумму 1,5 миллиарда долларов США
- Казахстан представил стратегию энергетического перехода на форуме Future Resilience Forum в Лондоне
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  