03:02 24.10.2025
Садыр Жапаров: Снежный барс - это душа наших заснеженных гор, страж неприступных вершин, живой символ свободы, стойкости и преданности родине
23 октября 2025
Экология АКИpress - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сделал обращения в честь Международного дня снежного барса.
Текст обращения:
"Сегодня международное сообщество впервые официально отмечает Международный день снежного барса. Для меня это особая гордость, ведь инициатива родилась именно на кыргызской земле, из самого сердца нашего народа, и получила признание во всем мире!
Год назад наш народ, судьба которого неразрывно связана с великими горами и этим величественным животным, выступил с важным предложением. И мир нас услышал! Единогласное одобрение резолюции ООН о провозглашении Международного дня снежного барса единогласно - это не только дипломатический успех, но и яркое свидетельство того, что перед лицом сохранения природного наследия границы теряют значение, а человечество демонстрирует единство.
Кыргызстан невозможно отделить от снежного барса. Снежный барс - это душа наших заснеженных гор, страж наших неприступных вершин, живой символ нашей свободы, стойкости и преданности родной земле. Подобно нашему народу, он предан своим ледяным вершинам и не покидает их даже в самые суровые времена. Мы, дети великих гор, черпаем дух свободы, независимости и несгибаемую волю на вершинах, устремленных в небо. С древнейших времен наши предки, как и снежный барс, сохраняли свои ценности сквозь века. Их любовь к свободе, крепкая воля и терпение позволили пройти через суровые испытания и одержать победу в самых трудных исторических моментах.
Мы, потомки славного народа, черпаем силу не для завоеваний, а для защиты своей Родины, своих традиций, ценностей и семей. Мы и впредь останемся верны своим корням и продолжим расти и развиваться. Наше предложение в ООН было закономерным шагом. Ведь речь шла не только о редком животном, стоящем на грани исчезновения, но и о народе, который является неотъемлемой частью этой природы.
Защищать снежного барса - значит сохранять часть самих себя. Сохранение его среды обитания - это защита источников, обеспечивающих водой треть населения планеты!
Сегодняшний день - это не просто повод восхищаться красотой снежного барса. Это глобальный призыв к человечеству к ответственности и совести. Это обращение ко всем странам и народам мира объединить усилия ради защиты этого уникального животного и его хрупкой экосистемы.
В День снежного барса Кыргызстан возглавляет глобальную акцию в честь хранителя наших гор - снежного барса. Их выживание связано с нашими экосистемами, нашим наследием и нашим будущим.
23 октября мы символично посвящаем 23 минуты в честь снежного барса - прогулке, упражнениям или движению на свежем воздухе. Охрана природы - это наш спорт, а защита снежного барса - наша общая победа!
Давайте вместе сохраним это бесценное наследие!
С праздником!
С Международным днем снежного барса!".