Садыр Жапаров: Снежный барс - это душа наших заснеженных гор...

03:02 24.10.2025

Садыр Жапаров: Снежный барс - это душа наших заснеженных гор, страж неприступных вершин, живой символ свободы, стойкости и преданности родине



23 октября 2025



Экология АКИpress - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сделал обращения в честь Международного дня снежного барса.



Текст обращения:



"Сегодня международное сообщество впервые официально отмечает Международный день снежного барса. Для меня это особая гордость, ведь инициатива родилась именно на кыргызской земле, из самого сердца нашего народа, и получила признание во всем мире!



Год назад наш народ, судьба которого неразрывно связана с великими горами и этим величественным животным, выступил с важным предложением. И мир нас услышал! Единогласное одобрение резолюции ООН о провозглашении Международного дня снежного барса единогласно - это не только дипломатический успех, но и яркое свидетельство того, что перед лицом сохранения природного наследия границы теряют значение, а человечество демонстрирует единство.



Кыргызстан невозможно отделить от снежного барса. Снежный барс - это душа наших заснеженных гор, страж наших неприступных вершин, живой символ нашей свободы, стойкости и преданности родной земле. Подобно нашему народу, он предан своим ледяным вершинам и не покидает их даже в самые суровые времена. Мы, дети великих гор, черпаем дух свободы, независимости и несгибаемую волю на вершинах, устремленных в небо. С древнейших времен наши предки, как и снежный барс, сохраняли свои ценности сквозь века. Их любовь к свободе, крепкая воля и терпение позволили пройти через суровые испытания и одержать победу в самых трудных исторических моментах.



