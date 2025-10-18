В Стамбуле начали курсировать автобусы Sputnik

04:38 24.10.2025

Автобус ходят по линии, связывающей европейскую и азиатскую части Стамбула



АЛМАТЫ, 23 окт - Sputnik. В Стамбуле начали курсировать автобусы Sputnik.



"Брендированные метробусы (скоростные автобусы) Sputnik Türkiye со слоганом "Включи звук. Услышь то, что было скрыто от тебя" начали курсировать по линии, связывающей европейскую и азиатскую части Стамбула", - сообщили в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня".



Одна из главных транспортных артерий Стамбула протяженностью 52 км, где курсируют метробусы, проходит через ключевые районы города,среди которых пролив Босфор и залив Золотой Рог.



