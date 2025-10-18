 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
    ЦентрАзия   |   Таджикистан   | 
Минпром Таджикистана станет первым госведомством в мире, внедряющим Comet-браузер. Комментарий браузера Google Chrome
05:15 24.10.2025

Министерство промышленности и новых технологий станет первым государственным ведомством в мире, внедряющим Comet-браузер

ДУШАНБЕ, 23.10.2025 /НИАТ "Ховар"/. В рамках Международной конференции по искусственному интеллекту AI Conf 2025, которая пройдет в Душанбе, будут представлены национальные проекты, которые станут ключевыми инициативами AI Conf 2025. Напомним, что мероприятие организовано Советом по искусственному интеллекту при Министерстве промышленности и новых технологий, по инициативе Правительства Республики Таджикистан.

Как сообщили НИАТ "Ховар" в Министерстве промышленности и новых технологий, сразу несколько инициатив станут ключевыми для AI Conf 2025.

"Первый совместный проект - AI-GOV. Инициатива предусматривает внедрение ИИ-технологий в Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан и включает три компонента: платформу цифрового лицензирования, таджикскую языковую модель и агентский браузер Comet. Таким образом, Министерство промышленности и новых технологий Таджикистана станет первым государственным ведомством в мире, внедряющим Comet-браузер.

Второй проект darya.ai включает создание инфраструктуры для первого в стране "зеленого" дата-центра, работающего на гидроэнергии. Он станет сердцем национальной инфраструктуры искусственного интеллекта и обеспечит вычислительные мощности для государственных систем, университетов и частных компаний.

Третий - RumiLLM, многоязыковая языковая модель нового поколения. Модель разрабатывается с акцентом на фарси и родственные языки, чтобы искусственный интеллект точнее понимал смысл и контекст речи.

В обучении используются синтетические данные и редкие случаи, что делает систему более надежной", - сообщили в министерстве.

По данным источника, цель проекта - создать искусственный интеллект, который понимает каждого человека и помогает преодолевать языковые барьеры.

Также особое внимание на конференции будет уделено вопросам устойчивого развития и экологии.

Это один из главных приоритетов. Все новые проекты, которые будут представлены на конференции - от дата-центров до образовательных платформ, - построены на принципах "зеленой" энергетики и энергоэффективности.

Таджикистан обладает уникальным преимуществом: более 95 % электроэнергии вырабатывается за счет гидроэнергии. Это позволяет нам создавать устойчивую ИИ-инфраструктуру, которая не наносит ущерб окружающей среде.

Цель проектов - чтобы Таджикистан стал примером того, как можно развивать технологии в гармонии с природой.

В рамках AI Conf 2025 организаторы планируют показать, что Таджикистан входит в число стран, которые формируют повестку в сфере искусственного интеллекта.

"Это не про эффект, а про содержание - про то, что у нас появляются свои технологии, команды, инфраструктура.

Следует подчеркнуть, что конференция объединит людей, которые создают новую экономику знаний - от инженеров до исследователей, от предпринимателей до государственных институтов", - добавили в министерстве.

***

Комментарий ИИ браузера Google Chrome:

Национальное информационное агентство Таджикистана "Ховар" сообщило, что Министерство промышленности и новых технологий Таджикистана станет первым государственным ведомством в мире, внедряющим браузер Comet, разработанный Perplexity AI. Сообщение было опубликовано 23 октября 2025 года.

Контекст новости:

Инициатива Таджикистана: Власти Таджикистана активно стремятся развивать цифровые технологии. Ранее министр промышленности и новых технологий Шерали Кабир заявлял о планах сделать страну лидером в области искусственного интеллекта и микрочипов.

Особенности браузера Comet: Comet - это веб-браузер с функциями искусственного интеллекта. Он основан на Chromium и использует ответы поисковой системы Perplexity. Среди его возможностей - организация вкладок, написание электронных писем, планирование задач и обобщение контента.

Доступность: В октябре 2025 года Perplexity AI сделала браузер Comet бесплатным для всех пользователей.

Проблемы безопасности: В октябре 2025 года исследователи безопасности обнаружили уязвимости в браузере Comet, которые позволяют внедрять вредоносные инструкции через снимки экрана. Потенциально это может привести к несанкционированному доступу к данным.

Важные детали:
- Несмотря на анонс, остаются вопросы относительно масштабов и сроков внедрения Comet в правительственных структурах Таджикистана.
- Решение внедрить AI-браузер вызывает вопросы в контексте безопасности, учитывая недавние сообщения об уязвимостях.
- Этот шаг может указывать на стремление Таджикистана к технологическим инновациям, но также подчеркивает риски, связанные с ранним внедрением новых технологий в государственном секторе.

Источник - Ховар
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761272100


