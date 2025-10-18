|Военная разведка России открыла канал для связи с единомышленниками за рубежом
06:47 24.10.2025
Помните: Россия нуждается в Вашей помощи. Даже если Вы далеко за ее пределами.
Если Вы готовы внести вклад в борьбу с марионеточными режимами, угнетающими народы своих стран в угоду хозяев за океаном - Ваш голос будет услышан.
Если Вы находитесь на территории, контролируемой преступным киевским режимом, и хотите оказать российский армии посильную помощь в борьбе с нацистам, пишите в бот обратной связи.
Информация, представляющая ценность для военной разведки, будет оплачена
Для контакта создан специальный Tg-бот: @Russian_GRU_bot
Гарантируется полная конфиденциальность и безопасность. Они знают, как защитить СВОих.