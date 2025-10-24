НАТО путается в показаниях и проигрывает России в арифметике, - Валентин Катасонов

15:46 24.10.2025 Странная мантра Марка Рютте: "Экономика НАТО в 25 раз больше российской"

Экстравагантный голландец путается в показаниях



24.10.2025 | Валентин КАТАСОНОВ



1 октября 2025 года минул год с момента, когда голландец Марк Рютте стал генеральным секретарем НАТО, сменив на этом посту норвежца Й. Столтенберга. Ранее Марк Рютте был премьер-министром Нидерландов (2010–2024 гг.), лидером праволиберальной Народной партии за свободу и демократию (2006–2023 гг.).



Слежу за публичными выступлениями нового генсека НАТО. И заметил, что в каждом втором выступлении он повторяет одну и ту же мысль: суммарная экономическая мощь стран Североатлантического военно-политического блока в 25 раз больше экономической мощи России. Она звучит у Марка Рютте как мантра. Почему генсек сравнивает экономическую мощь НАТО с экономикой России? А не Китая или, скажем, Индии? Да потому, что, по мнению Марка Рютте, не позднее 2030 года между НАТО и Российской Федерацией должна начаться война. При этом, что удивительно, агрессия исходит не от Североатлантического военно-политического блока, а от России. Достаточно сложно себе представить, чтобы страна, имеющая экономику, равную 4 процентам экономики противника, могла бы готовить войну против такого эконмического гиганта.



Это что-то напоминает сцену из Ветхого Завета, когда никому не известный пастушок Давид (будущий царь Израиля) вышел сразиться с огромным и страшным воином Голиафом, представлявшим войско филистимлян. Давид имел на руках лишь небольшую пращу, заряженную обыкновенным камнем. И победил страшного гиганта, отрубив ему голову с помощью меча самого Голиафа.



И если, по версии Марка Рютте, НАТО – это Голиаф, то чего этому современному Голиафу бояться? А получается, что он боится России, это щуплого и беззащитного Давида. И начинает вооружаться и заковывать себя в металлические доспехи и готовить острые мечи.



Что-то Марк Рютте напутал. А может быть, сознательно сочинил. На сегодняшний день в блок НАТО входят 32 государства (последними к блоку присоединились Финляндия и Швеция – соответственно в 2023 и 2024 гг.) Наиболее репрезентативным макроэкономическим показателем, как известно, является валовой внутренний продукт (ВВП). Статистические службы каждой страны представляют данные по ВВП, выраженные в национальной валюте. Для того чтобы корректно сопоставлять и складывать показатели ВВП отдельных стран, их обычно выражают в долларах США, причем пересчет в доллары идет не по текущему валютному курсу, а по паритету покупательной способности (ППС) национальной валюты по отношению к доллару США. Иногда ППС может отличаться от текущего (рыночного) курса очень существенно (даже в разы).



На сайте World Economics можно найти суммарную величину ВВП стран-членов НАТО. По предварительным оценкам, в 2025 году она должна составить 65,59 трлн долларов, или 30,0 процентов мирового ВВП. Кстати, на этом же сайте приводится суммарная численность населения стран НАТО на 2024 год – 971,9 млн человек.



А каковы реальные масштабы экономики России? По предварительным оценкам МВФ (естественно, базирующихся на ППС рубля к доллару), в 2025 году доля России в мировом ВВП составит 3,42%. Получается, что реальный ВВП стран НАТО больше реального ВВП России в 8,77 раза. Но не в 25 раз, как регулярно заявляет Марк Рютте. Откуда он взял такую цифру? Все очень просто. Это цифра – результат суммирования ВВП стран, оцененных по рыночному курсу национальных валют к доллару США. Остается только гадать: используемая Рютте цифра – результат полной некомпетентности генсека и его советников или же это беспардонное манипулирование общественным сознанием?



Но логика Рютте весьма странная. Говоря о 25-кратном экономическом превосходстве НАТО над Россией, генсек многократно плакался по поводу того, что военный блок отстает от русского медведя по производству многих видов оружия и боеприпасов. Так, в начале июня он с чувством ужаса заявил об успехах России в налаживании производства боеприпасов: "Изменения в России ошеломляют. В условиях конфликта она производит основных боеприпасов за три месяца столько, сколько вся НАТО, чья экономика в 25 раз больше, производит за год". Это было сказано на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран НАТО и главы оборонного ведомства Украины Рустема Умерова в штаб-квартире НАТО в столице Бельгии Брюсселе.



Удивительный парадокс. Первое, что приходит в голову: Россия, отставая от НАТО по показателю ВВП в 25 раз (на самом деле, в 8,87 раза), тратит на военные цели львиную долю своего ВВП. А у НАТО эта доля чисто символическая. Обратимся к статистике. По данным СИПРИ (Стокгольмского института исследования проблем мира) в 2020 году военные расходы России составили 4,3% ВВП. После начала специальной военной операции (СВО) на Украине России пришлось увеличить военные расходы как в абсолютном, так и относительном выражении. По итогам 2024 года они составили, по данным того же СИПРИ, 7,1% ВВП (самое высокое значение показателя с момента возникновения Российской Федерации).



В абсолютном выражении военные расходы России в прошлом году, по данным СИПРИ, составили 149 млрд долл. (двукратный рост по сравнению с 2015 годом). А у США – 997 млрд долл. А в целом по блоку военные расходы в 2024 году составили 1.303 млрд долларов (прирост на 123 млрд долларов по сравнению с 2023 годом). Получается, что военные расходы стран Североатлантического блока превышали в прошлом году военные расходы Российской Федерации в 8,72 раза. Получается примерно такая же пропорция, как и соотношение показателей реального ВВП.



Зачем же генсеку НАТО паниковать? Если НАТО действительно отстает от России по производству оружия и боеприпасов, то надо просто навести порядок в хозяйстве военного блока. Ведь приведенные цифры свидетельствуют о том, что эффективность военных расходов НАТО как минимум на порядок ниже военных расходов Российской Федерации.



Я уже неоднократно писал о том, что в главной стране НАТО – Соединенных Штатах (на которые в прошлом году пришлось 76,5% всех военных расходов блока) оборонный бюджет уже давно стал объектом узаконенного казнокрадства. Закупочные цены Пентагона на оружие, боеприпасы, военную технику и все прочее могут в разы и даже на порядок превышать затраты на их производство. Казенные деньги разворовываются. Часть казенных денег идет в карманы чиновников-коррупционеров, еще большая часть поступает на счета компаний-поставщиков и подрядчиков, а самая большая часть пополняет общак (секретный бюджет) "глубинного государства". Подробнее см. мою статью "Черные дыры Пентагона".



На оставшиеся тридцать стран-членов НАТО в прошлом году пришлось всего 306 млрд долларов военных расходов. Я не изучал механизмы расходования военных бюджетов в европейских странах блока, а также в Канаде, но думаю, что там тоже процветает "узаконенное казнокрадство", хотя и не в таких масштабах, как в Соединенных Штатах.



Итак, господин Рютте призывает не бороться с таким казнокрадством, а, судя по всему, еще больше его поощрять. Ведь наряду с мантрой "Экономика НАТО в 25 раз больше российской" он уже целый год озвучивает другую мантру: "Военные расходы НАТО надо наращивать".



На той же встрече министров обороны в Брюсселе в начале июня Рютте окончательно "застолбил" рекомендацию (фактически – ультиматум) 47-го президента США Дональда Трампа: все страны-члены НАТО должны довести свои военные расходы до 5 процентов ВВП. Вот фрагмент его выступления на той встрече: "Я предложу общий план инвестиций, который достигнет 5% от валового внутреннего продукта (ВВП), – продолжил он. – Из этого 3,5% будет направлено на основные расходы на оборону, что связано с затратами, определенными министрами для новых целевых возможностей. Кроме того, 1,5% от ВВП будет выделено на инвестиции в оборону и безопасность, в частности инфраструктуру и промышленность". Генсек подчеркнул, что цель в 5% будет применяться ко всем союзникам НАТО, включая США.



Генсек альянса, напомнивший о 25-кратном экономическом превосходстве НАТО над Россией, в то же время принялся стращать участников встречи. Мол, существует опасность того, что странам НАТО (а это население почти в миллиард человек) придется изучать русский язык, если они не удвоят или утроят свои военные расходы: "Если мы не будем действовать сейчас, то, даже если в течение следующих трех лет дела будут идти хорошо, через четыре-пять лет мы действительно окажемся под угрозой. Может показаться, что я преувеличиваю, но я серьезно: вам либо придется записаться на курсы русского языка, либо переехать в Новую Зеландию. Да, это большие деньги, но это не невозможно. Мы богатые общества. Мы можем это сделать".



Здесь мы видим пример истерического нагнетания военной угрозы и страха. Но это пример беспрецедентный. Чтобы в одном выступлении говорить о 25-кратном экономического превосходстве и тут же истерически предупреждать о военном поражении – такого еще в истории не было! Это типичный случай когнитивного диссонанса (под ним понимается состояние психологического дискомфорта, которое возникает у человека, когда он замечает конфликт между своими установками, убеждениями и реальным поведением или фактами. Этот внутренний конфликт приводит к неприятным чувствам беспокойства, тревоги или другим сложным эмоциям).



В середине октября Рютте, отвечая на вопрос журналиста, повторил свою любимую мантру: "Мы в 25 раз больше России. Общий объем экономики НАТО составляет $50 трлн, а России – $2 трлн. Это не больше, чем штат Техас".



13 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетил Любляну (Словения) для участия в 71-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО. Здесь тональность выступления генсека была иная. Он в очередной раз напомнил, что члены НАТО якобы "в 25 раз крупнее российской экономики", но при этом подчеркнул, что они "неизмеримо превосходят" ее по военной мощи. Для подтверждения тезиса о военном превосходстве он привел несколько примеров. Я не военный эксперт, поэтому оценивать его примеры военного превосходства НАТО не собираюсь. Рютте резюмировал: "Наши вооруженные силы бесконечно превосходят вооруженные силы России". По духу его выступление в Любляне противоречит тому, что генсек НАТО говорил в Брюсселе в июне этого года. Если НАТО превосходит Россию в военном отношении, зачем надо было призывать в начале лета к увеличению военных расходов стран блока с 2 до 5 процентов ВВП? Это уже не когнитивный диссонанс. Это то, что я бы осторожно назвал "ментальной и психической волатильностью". Новое, но, к сожалению, массовое явление в современной политике.



Вслушиваясь и вчитываясь в "откровения" нового генсека НАТО, я невольно нахожу сходство между Марком Рютте и Дональдом Трампом. У обоих политиков "семь пятниц на неделе" и обоих можно назвать мощными источниками мировой дестабилизации. Заявления 47-го "непредсказуемого" президента США можно охарактеризовать фразой "Казнить нельзя миловать". Многие наблюдатели говорят, что такой президент неизбежно ослабляет США и даже может привести Америку к полному краху. А вот "непредсказуемость" Рютте может привести к большой войне с непредсказуемыми последствиями. Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761309960





