Взгляд: "Своя игра" Орбана с Путиным и Трампом

16:28 24.10.2025

"Своя игра" Орбана с Путиным и Трампом

Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.



Вадим Трухачев

кандидат исторических наук, политолог-европеист

23 октября 2025



Одной из главных политических интриг мира стала возможная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Многие на Западе пытаются ее сорвать – но дело здесь совсем не только в том, чтобы не дать президенту России прорваться в Европу. У российско-американских переговоров в случае их проведения в Венгрии будет и третий участник – местный премьер Виктор Орбан. У которого в саммите имеется собственный интерес, и которого в принципе назвать статистом даже в такой компании язык не повернется.



Орбан – самый яркий европейский политик современности. Он пришел в политику в буквальном смысле с улицы в 1988 году, когда ему было 25 лет. И с тех пор он почти 40 лет держится на виду. Ему досталась в управление не самая большая и не самая богатая страна, что, безусловно, сужает его возможности и (до некоторой степени) уменьшает его роль на мировой арене. Однако Орбан давно уже перерос границы Венгрии и превратился в политика общеевропейского масштаба, который по праву достоин принять лидеров России и США.



Сегодня он не только премьер Венгрии. Орбан – еще и руководитель общеевропейской партии "Патриоты за Европу", имеющей третью по численности фракцию в Европарламенте. Эта партия находится в официальной оппозиции к руководству Евросоюза. А входящие в нее политические силы говорят о своем благожелательном отношении к нынешнему американскому президенту и относительно умеренном – к президенту российскому. Потому глава венгерского правительства может принять высоких гостей еще и в данном качестве.



Учитывая сразу две его политические ипостаси, у Орбана имеются собственные задачи, которые он намерен решать с Путиным и Трампом. И они носят как сугубо венгерский, так и общеевропейский (а местами – даже и глобальный) характер.



Начнем с "местечкового" вопроса. Глава венгерского правительства – политик правого, умеренно националистического толка. И для него во всей истории с конфликтом на Украине главный вопрос – не отношение к СВО и не транзит российских нефти и газа. Самое принципиальное для Венгрии – положение порядка 150 тыс. мадьяр, компактно проживающих в Закарпатье. Почти все они на сегодняшний день имеют венгерское гражданство, и большинство голосует за Орбана. Так что это еще и вопрос ответственности перед своими избирателями.



Потому премьеру важно напомнить прежде всего Трампу об этой проблеме. Указать, что за последние годы в Закарпатье венгерские школы перевели на украинский язык обучения. Венгров насильно мобилизуют в ВСУ, некоторые из них погибли, сражаясь непонятно за что в тысяче километров от своего дома. И ему нужно, чтобы президент США постоянно ставил этот вопрос перед руководством Украины. И чтобы с его подачи то же самое делал Евросоюз, куда украинское руководство так стремится вступить.



Следующий вопрос – сугубо политический. В Венгрии следующей весной предстоят парламентские выборы. Шансы действующего премьера победить на них – примерно 50 на 50. В этой связи он использует внешнеполитические дела во внутренней избирательной кампании, демонстрируя свою причастность к делам мирового масштаба. С четким посылом к соотечественникам: не переизберете меня – Венгрия скатится до положения третьесортной страны, чьим мнением никто толком не поинтересуется.



Третий момент – снабжение Венгрии энергоносителями. Тут нужны сразу и Путин, и Трамп. Американский президент давит на мадьяр, чтобы они отказались от российских нефти и газа и перешли на дорогие американские. К тому же в Венгрии работает АЭС советского образца в Пакше – и ее переход на американские стержни чреват вторым Чернобылем. Орбану категорически невыгоден такой вариант, а президент России здесь необходим для создания в данном случае комбинации "двое на одного".



Дальше уже вступает в силу общеевропейский сюжет, связанный с противостоянием Орбана и руководства Евросоюза. Он может показать им, что является миротворцем мирового масштаба, имеющим за спиной поддержку таких фигур, как Путин и Трамп. Кроме того, венгерский премьер может добиться (прежде всего от главы США, конечно – хотя и от президента России она не помешает) поддержки по многим ключевым вопросам, по которым он имеет расхождения с руководством Евросоюза.



Пожалуй, среди этих вопросов можно выделить два. Первый – нежелание Венгрии принимать мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки по квотам ЕС. Трамп и его подчиненные жестко ругали европейцев за "проходной двор". И Орбан как лидер правой общеевропейской партии, заточенной на мигрантскую тему, получит добро на ужесточение миграционной политики в общеевропейском масштабе. Вторая – тема традиционных ценностей, по которой он совпал бы с обоими гостями и жестко разошелся бы с руководством Евросоюза.



Но есть тема, где Орбан с Трампом не сойдутся точно. Венгрия в последние годы наладила тесные политические и экономические отношения с Китаем. Для президента США подобное – явная "красная тряпка". И здесь российский президент снова пригодится ему в "помощники" для того, чтобы объяснять американскому гостю важность партнерства с китайцами. Можно подумать и над тем, чтобы в будущем зазвать в Будапешт еще и Си Цзиньпина… Собственно, мало кто в мире сподобился бы собрать у себя лидеров России, США и КНР. А Орбан вполне может.



Наконец, имеется и еще один сюжет. В последнее время Венгрия обозначила себя пусть как второстепенного, но все же игрока на Ближнем Востоке. С одной стороны, Орбан установил тесные отношения с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. С другой – с критикующим его президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Ко всему прочему, Венгрия примеряет на себя роль защитницы христиан, страдающих от исламистов в сегодняшней Сирии. И это еще один сюжет, делающий венгерского премьера не просто хозяином российско-американской встречи.



Теперь главный вопрос заключается в том, чтобы такая встреча состоялась. Правда, иллюзий питать не стоит. Интересы России премьер Венгрии отстаивать не станет. Играть он будет исключительно на себя и на свое государство. Как и подобает настоящему крупному политику.