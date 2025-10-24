 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ProFinance: Почему Китай выигрывает торговую войну
24.10.2025

Почему Китай выигрывает торговую войну

24.10.2025

Он выдержал давление США и переписал правила мировой торговли

На следующей неделе Дональд Трамп и Си Цзиньпин должны встретиться в Южной Корее - если встреча вообще состоится. Напряжение между США и Китаем достигло точки, когда даже дипломатические контакты стали непредсказуемыми. Уже несколько недель две крупнейшие экономики мира обмениваются ударами: Вашингтон усиливает экспортные ограничения и грозит новыми тарифами, Пекин отвечает контрсанкциями и ограничениями на редкоземельные металлы.



В Белом доме уверены, что США по-прежнему контролируют ситуацию. Министр финансов Скотт Бессент называет Китай "слабым". Но факты говорят об обратном: Китай выигрывает торговую войну. Он не только выдержал давление, но и использует конфронтацию, чтобы перестроить глобальные торговые правила под себя.

Китай использует против США их же оружие

Возвращаясь в Белый дом, Трамп четко дал понять, что намерен усилить экономическое давление на Китай: больше тарифов, санкций и ограничений на экспорт технологий. Цель - замедлить рост китайской промышленности и добиться уступок. В его окружении даже обсуждали "большую сделку": реформы китайской модели госпланирования в обмен на снятие тарифов.

Полгода спустя оказалось, что Китай чувствует себя увереннее, чем ожидали в Вашингтоне. Причин три.

Во-первых, Пекин доказал, что может не только выдерживать удары, но и отвечать симметрично - достигая так называемого "эскалационного доминирования". Каждый раз, когда Трамп повышал ставки, Китай находил способ нанести болезненный ответ. После введения тарифов на китайские контейнеровозы Пекин ввел зеркальные сборы в американских портах. После угроз санкций - предупредил о расследованиях против DuPont, Google, Nvidia и Qualcomm.

Отказ Китая от закупок американской сои - рынка на $12 млрд - стал ударом по аграрным штатам Среднего Запада, ключевым для электоральной базы Трампа. А когда Вашингтон попытался ограничить экспорт редкоземов, Китай показал, что способен ответить контролем над этими критически важными материалами.

Во-вторых, Пекин ускоряет технологическую автономию. Китай активно выстраивает собственные цепочки поставок и одновременно становится незаменимым звеном для десятков других стран. Попытки "задушить" Китай ударили бы и по самим США, и по глобальной промышленности.

В-третьих, вопреки прогнозам о кризисе, китайские рынки растут. В долларовом выражении фондовый индекс страны прибавил 34% с начала года - вдвое больше, чем S&P 500.

Китай переписывает торговые правила

Пока США ведут точечные атаки, Китай формирует новую архитектуру мировой торговли. Он строит систему, в которой доминирует сам, - альтернативу либеральному порядку, созданному Западом после Второй мировой войны.

За год, завершившийся в сентябре, китайский экспорт вырос на 8%, несмотря на падение поставок в США на 27%. Ограничения на редкоземельные металлы вызывают тревогу: Китай контролирует большую часть их добычи и способен остановить производство электроники и "зеленых" технологий по всему миру.

Одновременно Пекин продвигает собственную модель экспортного контроля - глобальное лицензирование, напоминающее американскую систему контроля за полупроводниками, но в более жесткой форме. Китай становится не просто крупнейшим торговым партнером для десятков стран, а законодателем правил, определяющих, кто и как торгует.

Политическая выгода Си

Торговая война, вопреки ожиданиям, укрепила позиции Си Цзиньпина и Коммунистической партии. Проблемы Китая - перегретая недвижимость, слабый внутренний спрос, избыточные мощности - никуда не исчезли. Но для большинства граждан давление со стороны США стало подтверждением курса Си: страна должна быть готова жить в условиях враждебного мира и строить самодостаточную индустриально-технологическую державу.

На этой неделе ЦК Компартии обсуждал новую пятилетку, и ожидания сводятся к одному: ставка на технонационализм будет только расти.

Что может пойти не так

Поворот Китая к собственной торговой системе чреват последствиями. Чем больше стран будет зависеть от его цепочек поставок, тем выше риск ответных мер. Новая система лицензий может оказаться громоздкой и замедлить торговлю даже для самого Китая. США уже убедились, что использование экономических рычагов как оружия имеет обратный эффект: партнеры начинают диверсифицировать риски и искать альтернативы.

Если Трамп и Си все же встретятся в Южной Корее, стороны, вероятно, ограничатся символическим "перемирием" - паузой в тарифах в обмен на частичное снятие ограничений на редкоземы и новые закупки сои. Возможно, Трамп попытается представить это как победу, Си - как компромисс ради стабильности.

Но на деле речь пойдет не о разрядке, а о новом типе холодной войны, где экономика становится главным оружием. И хотя Китай сегодня выглядит победителем, уход от открытой торговли делает проигравшими всех - и Вашингтон, и Пекин, и весь остальной мир.

Подготовлено Profinance.ru по материалам The Economist

Источник - ProFinance.Ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761329820


