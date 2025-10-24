ProFinance: Почему Китай выигрывает торговую войну

Почему Китай выигрывает торговую войну



Он выдержал давление США и переписал правила мировой торговли



На следующей неделе Дональд Трамп и Си Цзиньпин должны встретиться в Южной Корее - если встреча вообще состоится. Напряжение между США и Китаем достигло точки, когда даже дипломатические контакты стали непредсказуемыми. Уже несколько недель две крупнейшие экономики мира обмениваются ударами: Вашингтон усиливает экспортные ограничения и грозит новыми тарифами, Пекин отвечает контрсанкциями и ограничениями на редкоземельные металлы.



