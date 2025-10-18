 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Суббота, 25.10.2025
01:12  Asia Times: Трамп и Путин - Сравнение национальных стратегий и вызовов
00:05  ВС РФ стремительно приближаются к Красному Лиману – итоговая сводка Readovka за 24 октября
Пятница, 24.10.2025
21:17  ProFinance: Почему Китай выигрывает торговую войну
16:28  Взгляд: "Своя игра" Орбана с Путиным и Трампом
15:46  НАТО путается в показаниях и проигрывает России в арифметике, - Валентин Катасонов
06:47  Военная разведка России открыла канал для связи с единомышленниками за рубежом
05:15  Минпром Таджикистана станет первым госведомством в мире, внедряющим Comet-браузер. Комментарий браузера Google Chrome
04:38  В Стамбуле начали курсировать автобусы Sputnik
03:02  Садыр Жапаров: Снежный барс - это душа наших заснеженных гор...
01:52  Turkmen Serdar: Британский бизнес убивает Каспий
01:10  Минобороны РК на мове "ведет консультации с иностранными партнерами", приславшими дрон с взрывчаткой
00:05  Русская армия готовит окружение Мирнограда - итоговая сводка Readovka к исходу 23 октября
Четверг, 23.10.2025
21:44  Туркмения вытесняет Узбекистан на рынке помидоров
19:26  Гендиректором Национальной телерадиокорпорации Киргизии назначен Уланбек Сатиев
17:39  Junge Welt: ЕС делает ставку на постоянный конфликт с Россией
16:14  ProFinance: Краткий обзор санкций НАТО против России
15:48  Между Москвой и Алма-Атой возобновят прямое ж/д сообщение в октябре
15:20  Что, где, когда? Министерство инвестиций Узбекистана играет в "Заковат"
02:40  Вернется ли смертная казнь в Киргизию, - Виктория Панфилова
01:01  Известия: к чему приведет сближение Узбекистана с Евросоюзом
00:05  ВС РФ ворвались в Новопавловку – итоговая сводка Readovka за 22 октября
Среда, 22.10.2025
21:33  На саммите АТЭС Трамп и Си могут заключить "фантастическую сделку", - Владимир Скосырев
17:20  Россия провела тренировку триады стратегических ядерных сил ... сдерживания желающих
15:30  МВД Казахстана ликвидировало в России транснациональную сеть интернет-мошенников
14:17  Брифинг в Минобороны РФ: Кто такие добровольные резервисты и как они защищают Россию
13:01  Узбекские ученые приступили к созданию генетической карты популяции. Выявлены десятки новых генных мутаций...
12:41  22 октября исполняется 33 года с момента установления дипотношений между Россией и Казахстаном
12:27  НГ: Газопровод "Светлый путь Аркадага" в Центральной Азии строится под патронажем США
06:03  Казахстанская энергетика остается в "ловушке" экспортной экономики, - Петр Своик
05:35  Мобильные операторы Узбекистана внедрили защиту от телефонного мошенничества
04:39  Казахстанцев могут наказать за пересылку дипфейков. По каким статьям?
02:43  В Узбекистане во всех городах и районах будет Советник по искусственному интеллекту
01:19  НГ: Российско-американский саммит в Будапеште разделил Запад
00:05  ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ по реке Янчур – итоговая сводка Readovka за 21 октября
Вторник, 21.10.2025
20:40  Соцсети вредят даже ИИ - вызывают у него ухудшение когнитивных способностей (глупеет)
16:12  Казахстан: 5 удобных сервисов для пассажиров поездов КТЖ
15:02  Киберполиция предупреждает: Самый высокооплачиваемый бизнес в Таиланде - это онлайн-мошенничество и торговля людьми
14:49  Операции "Алхимия". Как Британия воюет с Россией на Черном море руками украинцев, - Владимир Малышев
02:28  Лидер Туркмении благословил реализацию очередного этапа газопровода Серхетабат–Герат
01:09  Туннель из России в США окончательно изолирует Европу, - Тимофей Бордачев
00:05  ВС РФ сформировали ряд "малых котлов" с пехотой ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 октября
Понедельник, 20.10.2025
18:30  ProFinance: Индия стремится расширить расчеты в рупиях с ключевыми торговыми партнерами
16:22  В городе Манас прозвучит шестичасовое исполнение эпоса "Манас"
16:12  Поздравление посольства России по случаю 80-летия Всенародного голосования о независимости Монголии
15:02  Sputnik: Какие предприятия эвакуировали в Узбекистан в 1941-1942 годах (история)
14:13  МВД стран СНГ в ходе операции "Розыск" за два дня задержано 286 преступников, найдены 55 без вести пропавших
14:05  Тюркская академическая интеграция, - Виктория Панфилова
13:29  Кража российских резервов под названием "репарационный кредит", - Валентин Катасонов
04:37  Си Цзиньпин поздравил Чжэн Ливэнь с избранием на пост председателя партии Гоминьдан
02:00  Рахмон поздравил народ с праздником Мехргон и призвал работать над продовольственной безопасностью Таджикистана
01:31  Энергетики Киргизии ведут подготовку к суровой зиме, - Анна Кряжева
00:29  Китай распробовал Северный морской путь
00:05  ВС РФ формируют самые большие "клещи" за СВО – итоговая сводка Readovka
Воскресенье, 19.10.2025
20:44  Переговоры России и США: холодный душ для Европы, - Владимир Малышев
16:47  Казахстан обеспокоен атакой дронов ВСУ на завод в Оренбурге
14:23  Александр Роджерс про Томагавки. Традиционный воскресный дайджест
12:26  Борьба с уличными протестами по-американски. Трамп в короне с истребителя поливает демократов нечистотами (видео)
03:26  Россия строит в Таджикистане Центр для одаренных детей. Чему будут учить?
02:10  Узбекистан между глобалистами из ВТО и евразийской интеграцией, - Рустам Масалиев
01:34  Коммерсант: Премьера Монголии присыпало углем - подробности отставки
Суббота, 18.10.2025
22:17  От идеи до глобального бренда за 20 лет: Путин поздравил телеканал RT с юбилеем
ВС РФ стремительно приближаются к Красному Лиману – итоговая сводка Readovka за 24 октября
00:05 25.10.2025

ВС РФ стремительно приближаются к городу Красному Лиману – итоговая сводка Readovka за 24 октября

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 24 октября в разрезе СВО. Русские войска подошли к Красному Лиману на дистанцию нескольких километров. На Украине готовится женская мобилизация. ВС РФ планируют внедрить пулеметные комплексы с огромной скорострельностью для борьбы с БПЛА и другими целями.



Загон дикого зверя

Части 20-й и 25-й гвардейских общевойсковых армий ВС РФ продолжают операцию по ликвидации логистического контакта Северска с Красным Лиманом с попутным блокированием последнего. В частности, силы 20-й армии выбили ВСУ из Новоселовки и приступили к подготовке штурма села Яровая – последней преграды перед городом Святогорск в излучине Северского Донца. Скорее всего, неприятель не будет особо упорствовать в Яровой и предпочтет сосредоточиться на обороне Святогорска. Дело в том, что сектор удерживается лишь подразделениями 114-й бригады ТрО ВСУ, и, ввиду скудности состава, противник просто будет вынужден пятиться назад ради сокращения протяженности линии фронта. Учитывая то, что ВСУ прижимаются к реке, неприятель в первую очередь заинтересован в обеспечении отхода своих подразделений за водную преграду. Однако в районе села Дробышево противник крепко вцепился в свои позиции, опасаясь обхода русскими войсками Красного Лимана с северо-запада по лесному массиву "Святые горы".

Южнее противник также упорствует. Силы 25-й армии ВС РФ в боях за село Ямполь и на других участках, подступая к Красному Лиману, встречают ожесточенное сопротивление. Это вызвано тем, что состав обороны ВСУ на площадях, прилегающих к городу, куда более солиден, чем на территориях севернее. В районе Красного Лимана противник развернул подразделения 60-й и 63-й ОМБр при поддержке батальона из состава 4-й ОТБр. Такая солидная насыщенность района силами хоть и позволила не допустить быстрой утраты Ямполя, но это стоило серьезных потерь в мотопехоте. Защита логистики между Красным Лиманом и Северском для ВСУ является строгим приоритетом. Однако, несмотря на серии контратак, нашим войскам удается проминать оборону Ямполя. На данный момент неприятель оставляет центр села и концентрируется на юге и прилегающих лесах. В свою очередь, наши подразделения решили навязать противнику бои в лесной местности между Красным Лиманом и Ямполем. Задача русских штурмовиков очевидна – выйти на трассу Т-05-13 в районе краснолиманского песчаного карьера. Не менее важны охват Красного Лимана с юга и выход на Т-05-14, по которой город снабжается со стороны Славянска.

Не женское дело

Глава совета резервистов сухопутных войск ВСУ Тимочко намекнул на то, какая категория граждан Украины станет мобилизационным ресурсом.

"Мобилизация женщин в Украине имеет военную целесообразность", – сказал он.

Да, на Украине говорят о женской мобилизации в той или иной модальности со II половины 2023 года, после того как "контрнаступ" в Запорожье провалился. Но далее спекуляций и вбросов видео-агиток эта тема не уходила, и лишь определенные категории женщин, в основном врачебных специальностей, ставились на обязательный воинский учет. Вступление в ВСУ для украинок было добровольным. И заявление Тимочко можно рассматривать как очередной виток сотрясания воздуха, но есть одно большое "но". Специфическое заявление на своем Telegram-канале опубликовала Мария Берлинская, представительница "медиа-банды волонтеров", в которую, помимо нее, входят известные "бизнесмены на крови", такие как Притула, Стерненко и другие.

"Фронт продвигается быстро, трещит по швам, прорывается. Российская пехота через наши прореженные порядки врывается глубоко в тыл, на десятки километров. Потому что у нас на километр фронта иногда 4-7 пехотинцев. Реально ли одному человеку контролировать 150-200 метров? Когда россияне малыми группами заходят за спины – они остаются, накапливаются и затем атакуют. Kill-зона от дронов достигает 30-35 км. На каждый наш вложенный доллар в дроны – они противопоставляют уже 50-70. На каждого нашего пехотинца – их как минимум 5-7. Людей не хватает катастрофически", – написала она.

И заявление Тимочко, и публикация Берлинской синхронны, что говорит о заранее спланированной информационной операции за авторством политтехнологов с Банковой. Разумеется, вопрос возвращения мужчин, подлежащих мобилизации, из Европы, США и Канады никто на Западе и в Киеве не выбросил из головы. Но процесс добычи этого мобилизационного ресурса медленнее и сложнее, чем получение "поголовья солдат" из тех, кто остался на Украине, – женщин.

Убойная скорострельность

В интернете все чаще стали появляться видео с испытаниями пулемета ГШГ-7,62 как средства борьбы с БПЛА. И выбор на этот образец пал не случайно. Данный пулемет обладает высочайшей скорострельностью, равной 6000 выстрелов в минуту. Притом темп стрельбы может регулироваться в зависимости от нужд оператора. Это изделие в состоянии гарантированно поражать не только БПЛА ВСУ разных типов, летящие на малых и сверхмалых высотах, но и другие цели, в том числе БЭКи. Такая скорострельность не оставляет шансов противнику.

Наши специалисты не остановились на ГШГ, и в сети также появились видео испытаний спаренных пулеметов ПКТ на новом станке с новой системой боепитания. Совокупная скорострельность достигает 1500 выстрелов в минуту. Темп стрельбы, конечно, меньше, чем у ГШГ, но и этого достаточно для эффективной борьбы с разными БПЛА противника.

Вчера, 23 октября, главным событием дня стало начало операции по окружению украинского гарнизона Мирнограда.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761339900


