ВС РФ стремительно приближаются к Красному Лиману – итоговая сводка Readovka за 24 октября

00:05 25.10.2025

ВС РФ стремительно приближаются к городу Красному Лиману – итоговая сводка Readovka за 24 октября



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 24 октября в разрезе СВО. Русские войска подошли к Красному Лиману на дистанцию нескольких километров. На Украине готовится женская мобилизация. ВС РФ планируют внедрить пулеметные комплексы с огромной скорострельностью для борьбы с БПЛА и другими целями.



