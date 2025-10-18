|ВС РФ стремительно приближаются к Красному Лиману – итоговая сводка Readovka за 24 октября
00:05 25.10.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 24 октября в разрезе СВО. Русские войска подошли к Красному Лиману на дистанцию нескольких километров. На Украине готовится женская мобилизация. ВС РФ планируют внедрить пулеметные комплексы с огромной скорострельностью для борьбы с БПЛА и другими целями.
Загон дикого зверя
Части 20-й и 25-й гвардейских общевойсковых армий ВС РФ продолжают операцию по ликвидации логистического контакта Северска с Красным Лиманом с попутным блокированием последнего. В частности, силы 20-й армии выбили ВСУ из Новоселовки и приступили к подготовке штурма села Яровая – последней преграды перед городом Святогорск в излучине Северского Донца. Скорее всего, неприятель не будет особо упорствовать в Яровой и предпочтет сосредоточиться на обороне Святогорска. Дело в том, что сектор удерживается лишь подразделениями 114-й бригады ТрО ВСУ, и, ввиду скудности состава, противник просто будет вынужден пятиться назад ради сокращения протяженности линии фронта. Учитывая то, что ВСУ прижимаются к реке, неприятель в первую очередь заинтересован в обеспечении отхода своих подразделений за водную преграду. Однако в районе села Дробышево противник крепко вцепился в свои позиции, опасаясь обхода русскими войсками Красного Лимана с северо-запада по лесному массиву "Святые горы".
Южнее противник также упорствует. Силы 25-й армии ВС РФ в боях за село Ямполь и на других участках, подступая к Красному Лиману, встречают ожесточенное сопротивление. Это вызвано тем, что состав обороны ВСУ на площадях, прилегающих к городу, куда более солиден, чем на территориях севернее. В районе Красного Лимана противник развернул подразделения 60-й и 63-й ОМБр при поддержке батальона из состава 4-й ОТБр. Такая солидная насыщенность района силами хоть и позволила не допустить быстрой утраты Ямполя, но это стоило серьезных потерь в мотопехоте. Защита логистики между Красным Лиманом и Северском для ВСУ является строгим приоритетом. Однако, несмотря на серии контратак, нашим войскам удается проминать оборону Ямполя. На данный момент неприятель оставляет центр села и концентрируется на юге и прилегающих лесах. В свою очередь, наши подразделения решили навязать противнику бои в лесной местности между Красным Лиманом и Ямполем. Задача русских штурмовиков очевидна – выйти на трассу Т-05-13 в районе краснолиманского песчаного карьера. Не менее важны охват Красного Лимана с юга и выход на Т-05-14, по которой город снабжается со стороны Славянска.
Не женское дело
Глава совета резервистов сухопутных войск ВСУ Тимочко намекнул на то, какая категория граждан Украины станет мобилизационным ресурсом.
"Мобилизация женщин в Украине имеет военную целесообразность", – сказал он.
Да, на Украине говорят о женской мобилизации в той или иной модальности со II половины 2023 года, после того как "контрнаступ" в Запорожье провалился. Но далее спекуляций и вбросов видео-агиток эта тема не уходила, и лишь определенные категории женщин, в основном врачебных специальностей, ставились на обязательный воинский учет. Вступление в ВСУ для украинок было добровольным. И заявление Тимочко можно рассматривать как очередной виток сотрясания воздуха, но есть одно большое "но". Специфическое заявление на своем Telegram-канале опубликовала Мария Берлинская, представительница "медиа-банды волонтеров", в которую, помимо нее, входят известные "бизнесмены на крови", такие как Притула, Стерненко и другие.
"Фронт продвигается быстро, трещит по швам, прорывается. Российская пехота через наши прореженные порядки врывается глубоко в тыл, на десятки километров. Потому что у нас на километр фронта иногда 4-7 пехотинцев. Реально ли одному человеку контролировать 150-200 метров? Когда россияне малыми группами заходят за спины – они остаются, накапливаются и затем атакуют. Kill-зона от дронов достигает 30-35 км. На каждый наш вложенный доллар в дроны – они противопоставляют уже 50-70. На каждого нашего пехотинца – их как минимум 5-7. Людей не хватает катастрофически", – написала она.
И заявление Тимочко, и публикация Берлинской синхронны, что говорит о заранее спланированной информационной операции за авторством политтехнологов с Банковой. Разумеется, вопрос возвращения мужчин, подлежащих мобилизации, из Европы, США и Канады никто на Западе и в Киеве не выбросил из головы. Но процесс добычи этого мобилизационного ресурса медленнее и сложнее, чем получение "поголовья солдат" из тех, кто остался на Украине, – женщин.
Убойная скорострельность
В интернете все чаще стали появляться видео с испытаниями пулемета ГШГ-7,62 как средства борьбы с БПЛА. И выбор на этот образец пал не случайно. Данный пулемет обладает высочайшей скорострельностью, равной 6000 выстрелов в минуту. Притом темп стрельбы может регулироваться в зависимости от нужд оператора. Это изделие в состоянии гарантированно поражать не только БПЛА ВСУ разных типов, летящие на малых и сверхмалых высотах, но и другие цели, в том числе БЭКи. Такая скорострельность не оставляет шансов противнику.
Наши специалисты не остановились на ГШГ, и в сети также появились видео испытаний спаренных пулеметов ПКТ на новом станке с новой системой боепитания. Совокупная скорострельность достигает 1500 выстрелов в минуту. Темп стрельбы, конечно, меньше, чем у ГШГ, но и этого достаточно для эффективной борьбы с разными БПЛА противника.
Вчера, 23 октября, главным событием дня стало начало операции по окружению украинского гарнизона Мирнограда.