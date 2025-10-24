Asia Times: Трамп и Путин - Сравнение национальных стратегий и вызовов

Asia Times Гонконг

Трамп, словно канатоходец, балансирует между ельцинским хаосом и путинским контролем

AT: Путин стабилизировал ситуацию в России и вывел ее на путь роста



Путин и Трамп ведут свои страны похожим курсом, делая ставку на национальные интересы и традиционные ценности, пишет Asia Times. Однако российский лидер добился для своей страны гораздо больших успехов, чем американский, и Вашингтону нелегко будет угнаться за Москвой, считает автор статьи.



Ян Крикке



Трамп щедро заимствует из путинского плана национального возрождения, но в то же время ему грозит ельцинский крах.



Когда Борис Ельцин в 1991 году вскарабкался на танк у здания российского парламента, он казался освободителем от гнета гибнущей империи. Однако в последующие годы привел страну к полной распродаже активов, краху основополагающих институтов и социальному кризису.



Экономическая и финансовая шоковая терапия по советам западных экономистов привела к приватизации государственного имущества по бросовым ценам, появлению целого класса олигархов и обнищанию миллионов. Советский порядок рухнул окончательно.



Спустя три десятилетия США столкнулись с расплатой. Мир глобализации, финансового господства и военного превосходства, возникший после окончания холодной войны, породил множество проблем и глубокое ощущение кризиса.



Общественный договор, на котором зиждился "Американский век", распался под натиском глобализации: значительная часть страны деиндустриализирована, реальная заработная плата перестала расти, продолжительность жизни сократилась, а политика выродилась в культурную окопную войну.



В России, тем временем, Ельцина сменил Владимир Путин - и стабилизировал ситуацию в стране. Он поставил олигархов на место, а страну - на прочную экономическую и финансовую основу. За первые полтора десятилетия его правления основные показатели России резко улучшились.



ВВП вырос, долг сократился, а пенсии и доходы увеличились. Всего за десять лет Путин превратил Россию из "бензоколонки, прикидывающейся страной" (выражение сенатора и кандидата в президенты Джона Маккейна, известного ястреба. - Прим. ИноСМИ), в ключевую державу Евразии и ведущего члена БРИКС+.



Как и Ельцин, Дональд Трамп пришел к власти на волне недовольства политической элитой. Как и Ельцин, Трамп поклялся снести старую систему, неспособную к реформам.



Как и Путин, он поклялся поставить нацию превыше всего, перестроить всю систему и восстановить промышленную мощь Америки. Ельцин покончил со старой системой, а Путин построил новую. Трамп пообещал сделать и то, и другое - но, возможно, ему грозят на этом поприще вызовы еще более серьезные, чем доводилось решать Путину.



Волны национализма



Битва между коммунизмом и капитализмом, определившая облик ХХ века, закончилась всемирной волной национализма.



И Путин, и Трамп повели свои страны националистическим курсом, и, хотя они действуют в разных социальных и культурных системах, их методы на удивление схожи. Оба придерживаются "традиционных ценностей" и делают ставку на религию. Но сходство гораздо глубже.



И Путин, и Трамп напрямую вмешиваются в экономику. Путин установил контроль над жизненно важными отраслями промышленности (российскому государству принадлежит свыше 50% акций энергетического гиганта "Газпром"); Трамп активно использует энергетический сектор США в своей торговой политике (дерегуляция энергетического сектора плюс принуждение Европы покупать американский газ).



Сравниваем националистические курсы Путина и Трампа



Идеология и легитимность

Методы консолидации Путина - Цивилизационное возрождение, "Россия превыше всего", лидер как хранитель порядка и традиций

Попытки консолидации Трампа - "Америка превыше всего" / "Вернем Америке былое величие", лидер как восстановитель после предательства элит



Государственная бюрократия

Методы консолидации Путина - "Вертикаль власти": министерства и ключевые фирмы под началом верных людей, губернаторы тщательно "фильтруются"

Попытки консолидации Трампа - Разоружение и зачистка "глубинного государства", проверка на верность, разговоры о чистках



Безопасность

Методы консолидации Путина - Расширение ФСБ/МВД, Национальная гвардия ("Росгвардия") под контролем президента

Попытки консолидации Трампа - Упор на правоохранительные органы/военных, лояльное руководство Министерства юстиции/ФБР



СМИ и информация

Методы консолидации Путина - Национализация телевидения (НТВ/Газпром-медиа), ограничения на иностранную собственность, "суверенный интернет", информационный контроль во время СВО

Попытки консолидации Трампа - Риторика о "врагах народа", шантаж лицензиями на вещание, захват TikTok, изъятие пропусков для прессы



Оппозиция и НПО

Методы консолидации Путина - Законы об "иностранных агентах" и "нежелательных лицах", судебные преследования, отмена регистрации

Попытки консолидации Трампа - Делегитимизация оппонентов, призыв к судебному преследованию, нападки на гражданские организации по партийному признаку



Юстиция

Методы консолидации Путина - Политические процессы, ограничение независимости

Попытки консолидации Трампа - Назначение судей из числа политических союзников, риторическое давление на суды



Экономика и патронаж

Методы консолидации Путина - Государственный капитализм, национальные компании ("Газпром", "Роснефть"), элита привязана к Кремлю

Попытки консолидации Трампа - Налоговые льготы и законодательные поблажки ключевым секторам (энергетика, оборона, тяжелая промышленность), налоговые барьеры, генеральные директора как политические доноры



Религия и ценности

Методы консолидации Путина - Симбиоз церкви и государства, национальное самосознание на основе православия

Попытки консолидации Трампа - Тесный союз с евангельскими христианами/традиционалистами, риторика "патриотического воспитания"



После возвращения к власти Трамп перешел от разовых кампаний давления на корпорации к четкой стратегии государства как ведущего акционера в "стратегических" отраслях, сделав национальную безопасность отправной точкой промышленную политики. Как и Путин, Трамп вынуждает корпорации согласовывать свои интересы с интересами государства.



Если Путин дал указание правительству напрямую участвовать в стратегических российских корпорациях, то Трамп вынудил производителя микросхем Intel продать правительству около до 10% акций. Ранее в этом году Трамп потребовал от Apple, производителя "айфонов", построить производственный комплекс в США.



В августе Трамп вынудил производителей чипов Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD) заключить беспрецедентное соглашение о распределении доходов. Он выдал им лицензии на экспорт плат искусственного интеллекта в Китай лишь при условии, что 15% выручки будет направляться федеральному правительству.



[...]



Нелегкая борьба



Трамп и Путин используют схожие методы личного руководства, добиваясь национального возрождения.



Упрочив власть, Путин получил полную свободу действий в реструктуризации системы. Однако всего за несколько лет он стабилизировал ситуацию в стране и вывел ее на путь экономического роста. Он значительно улучшил уровень жизни большинства россиян, резко увеличил ВВП, обуздал инфляцию, увеличил пенсии и заработную плату, а также погасил национальный долг.



Трампу будет тяжело угнаться за Путиным на этом поприще. Его экономическая и налогово-бюджетная политика - снижение налогов, увеличение расходов на оборону, дерегуляция - напоминает "рейганомику", которая и породила ряд проблем, с которыми столкнулась сегодняшняя Америка.



Среди них - ширящийся разрыв между богатыми и бедными, бесконтрольные государственные траты и пухнущий государственный долг, уже переваливший за 120% ВВП. Трампизм, националистическая вариация "рейганомики", может оказаться лишь немногим лучше.



США взвалили на себя долговую нагрузку времен военного времени, не соблюдая при этом военной дисциплины. Социальные выплаты отнимают у бюджета будущее, а процентные платежи (которые уже сейчас превышают триллион долларов в год) выдавливают инвестиции. Однако без чрезвычайной ситуации национального масштаба ни повышение налогов, ни серьезные реформы политически невозможны.



Положение Трампа осложняется тем, что со времен Рейгана мир изменился. Китай стал ведущей индустриальной державой мира, а БРИКС+ стремительно превращается в глобальный экономический, финансовый и политический центр влияния. Группа намерена создать многополярный мир и разработать альтернативу долларовой системе - ключевой опоре всемирного могущества США.



Трамп возглавляет движение, составленное из непримиримых групп избирателей: его поддерживают популисты-протекционисты, "ястребы"-милитаристы, либертарианцы, евангелисты-моралисты и бизнес-элиты, которые хотят "дешевого" капитала и предсказуемых правил. Каждым серьезным решением Трамп отталкивает от себя минимум один из этих блоков.



Трамп ходит по канату, натянутому между ельцинским разрушением закостеневшей империи и путинским восстановлением национального суверенитета, - и этот образ запечатлел самую суть переломного момента в позднеимперской истории Америки. США предстоит поставить верный диагноз своему недугу, прежде чем они смогут найти лекарство и договориться о том, какой страной они хотят быть.



Историческое наследие Трампа будет зависеть от того, сможет ли он заключить новый национальный договор, который примирит Мейн-стрит и Уолл-стрит (собирательное понятие "Мейн-стрит" или "Главная улица" подразумевает рабочий класс, интеллигенцию и рядовых налогоплательщиков и противопоставляется банкирам и брокерам с Уолл-стрит. - Прим. ИноСМИ), суверенитет и глобальное влияние, недовольство и контроль. В противном случае США грозит не освобождение и восстановление, а затяжной распад в промежутке между тенью ельцинского хаоса и путинской дисциплиной.



Ян Крикке - бывший корреспондент различных СМИ в Японии, бывший главный редактор журнала Asia 2000 в Гонконге и автор трилогии "Восток-Запад" о сознании, вычислительной технике и космологии