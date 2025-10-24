 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
  Новости и события
Кыргызстан - лидер ЦА по использованию криптовалют
03:38 25.10.2025

24 Октябрь 2025

Кыргызстан продемонстрировал высокие темпы внедрения цифровых активов и занял 19-е место в глобальном индексе принятия криптовалют. По данным исследования, республика уверенно удерживает лидерство в Центральной Азии, опережая соседние страны региона по уровню использования и вовлеченности населения в криптоэкономику.

Президент КР, выступая на заседании Национального совета по развитию виртуальных активов и блокчейн-технологий, отметил, что в настоящее время цифровая трансформация финансовых систем становится одним из ключевых векторов глобального развития.

"Все больше государств выстраивают стратегические подходы к регулированию виртуальных активов, внедряют цифровые валюты центральных банков, создают стейблкоины и токены, обеспеченные реальными активами. Эти процессы перестают быть технологическим экспериментом и становятся устойчивыми элементами новой экономической модели", - сказал Садыр Жапаров.

Президент подчеркнул, что Кыргызская Республика – одна из немногих стран региона, где принят закон о виртуальных активах и где выстраивается последовательная государственная политика в этой сфере.



"В стране активно формируется рынок виртуальных активов, растет число лицензированных участников, усиливается нормативная база, появляются инфраструктурные инициативы", - заявил глава государства.

Как отметил экономист Эркин Абдразаков, криптовалюта официально зарегистрирована в Кыргызстане через Национальный банк КР и на межгосударственном уровне обслуживает крупных инвесторов. "Это мировая практика. И мы можем произвести определенную оплату на межгосударственном уровне. Или те, кто работают за рубежом, могут зарабатывать на межбанковском рынке, на биржах. Но внутри страны она еще не признана и официальным платежным средством она не является.

Многие наши граждане пытались внедрить в Кыргызстане, но они потерпели неудачу. Но на межбанковском рынке Кыргызстан действительно ушел вперед среди стран ЦА. Страна работает и с майнингом. В будущем Кыргызстан сможет совершать операции на криптовалюте и широко использовать ее и внутри страны", - говорит он.

Экономист заявил, что сейчас необходимо продвигать финансовую грамотность среди населения. И в этом главную роль играет Национальный банк совместно с Министерством финансов. Многие комбанки и небанковский сектор криптовалютой не занимаются. В будущем Кыргызстан может стать полноправным финансовым институтом.

В Кыргызстане 24 января 2025 года открыли первую государственную криптобиржу Coin National Exchange. Ее единственным владельцем является Министерство финансов КР. Компания зарегистрирована как открытое акционерное общество и внесена в реестр Министерства юстиции. Для ее запуска из бюджета выделили 100 миллионов сомов.

Руководитель биржи Бийболот Мамытов ранее сообщал СМИ, что основная цель - идти в ногу со временем и создать одну из первых в мире государственных криптовалютных бирж. Это направление в последние годы активно развивается. Это новое направление, куда двигается весь мир, и было бы здорово видеть Кыргызстан в числе передовых стран. Кыргызстан – небольшое государство, но с огромным потенциалом и возможностями.



По его словам, на бирже будут доступны самые популярные и надежные криптовалюты, такие как Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) и другие, представленные на крупных международных биржах.

"Мы будем тщательно отбирать криптовалюты, чтобы исключить риски, связанные с ненадежными активами. Основной акцент сделаем на монеты, которые имеют реальную ценность и признание в мире", - заявлял он.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул необходимость инвестировать в знания и создавать кадры, которые смогут работать в новых условиях. Также важно, чтобы инновации развивались в среде прозрачности, ясных правил и надежной инфраструктуры. Только при сочетании этих факторов - человеческого потенциала, эффективного регулирования и технологической базы - можно обеспечить устойчивость цифровой экосистемы и доверие со стороны граждан, бизнеса и международных партнеров.

Глава государства обозначил, что Кыргызская Республика входит в число тех государств, которые не только адаптируются к изменениям в глобальной финансовой архитектуре, но и стремятся формировать собственную, регионально значимую модель цифровой экономики.

"У нашей страны есть уникальные преимущества, которые создают прочную основу для такого лидерства: гибкая институциональная среда, талантливая и мотивированная молодежь, доступ к экологически чистой энергетике, а также активная цифровизация государственных сервисов и инфраструктуры. Совокупность этих факторов делает реальной и достижимой задачу – превратить Кыргызстан в региональный хаб в сфере виртуальных активов и технологий Web3", - заявил он.

Источник - Кабар
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761352680


