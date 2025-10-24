Кыргызстан - лидер ЦА по использованию криптовалют

03:38 25.10.2025

24 Октябрь 2025



Кыргызстан продемонстрировал высокие темпы внедрения цифровых активов и занял 19-е место в глобальном индексе принятия криптовалют. По данным исследования, республика уверенно удерживает лидерство в Центральной Азии, опережая соседние страны региона по уровню использования и вовлеченности населения в криптоэкономику.



Президент КР, выступая на заседании Национального совета по развитию виртуальных активов и блокчейн-технологий, отметил, что в настоящее время цифровая трансформация финансовых систем становится одним из ключевых векторов глобального развития.



"Все больше государств выстраивают стратегические подходы к регулированию виртуальных активов, внедряют цифровые валюты центральных банков, создают стейблкоины и токены, обеспеченные реальными активами. Эти процессы перестают быть технологическим экспериментом и становятся устойчивыми элементами новой экономической модели", - сказал Садыр Жапаров.



Президент подчеркнул, что Кыргызская Республика – одна из немногих стран региона, где принят закон о виртуальных активах и где выстраивается последовательная государственная политика в этой сфере.



