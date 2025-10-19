 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 25.10.2025
06:35  В Китае учрежден День памяти освобождения Тайваня - 25 октября
03:38  Кыргызстан - лидер ЦА по использованию криптовалют
01:12  Asia Times: Трамп и Путин - Сравнение национальных стратегий и вызовов
00:05  ВС РФ стремительно приближаются к Красному Лиману – итоговая сводка Readovka за 24 октября
Пятница, 24.10.2025
21:17  ProFinance: Почему Китай выигрывает торговую войну
16:28  Взгляд: "Своя игра" Орбана с Путиным и Трампом
15:46  НАТО путается в показаниях и проигрывает России в арифметике, - Валентин Катасонов
06:47  Военная разведка России открыла канал для связи с единомышленниками за рубежом
05:15  Минпром Таджикистана станет первым госведомством в мире, внедряющим Comet-браузер. Комментарий браузера Google Chrome
04:38  В Стамбуле начали курсировать автобусы Sputnik
03:02  Садыр Жапаров: Снежный барс - это душа наших заснеженных гор...
01:52  Turkmen Serdar: Британский бизнес убивает Каспий
01:10  Минобороны РК на мове "ведет консультации с иностранными партнерами", приславшими дрон с взрывчаткой
00:05  Русская армия готовит окружение Мирнограда - итоговая сводка Readovka к исходу 23 октября
Четверг, 23.10.2025
21:44  Туркмения вытесняет Узбекистан на рынке помидоров
19:26  Гендиректором Национальной телерадиокорпорации Киргизии назначен Уланбек Сатиев
17:39  Junge Welt: ЕС делает ставку на постоянный конфликт с Россией
16:14  ProFinance: Краткий обзор санкций НАТО против России
15:48  Между Москвой и Алма-Атой возобновят прямое ж/д сообщение в октябре
15:20  Что, где, когда? Министерство инвестиций Узбекистана играет в "Заковат"
02:40  Вернется ли смертная казнь в Киргизию, - Виктория Панфилова
01:01  Известия: к чему приведет сближение Узбекистана с Евросоюзом
00:05  ВС РФ ворвались в Новопавловку – итоговая сводка Readovka за 22 октября
Среда, 22.10.2025
21:33  На саммите АТЭС Трамп и Си могут заключить "фантастическую сделку", - Владимир Скосырев
17:20  Россия провела тренировку триады стратегических ядерных сил ... сдерживания желающих
15:30  МВД Казахстана ликвидировало в России транснациональную сеть интернет-мошенников
14:17  Брифинг в Минобороны РФ: Кто такие добровольные резервисты и как они защищают Россию
13:01  Узбекские ученые приступили к созданию генетической карты популяции. Выявлены десятки новых генных мутаций...
12:41  22 октября исполняется 33 года с момента установления дипотношений между Россией и Казахстаном
12:27  НГ: Газопровод "Светлый путь Аркадага" в Центральной Азии строится под патронажем США
06:03  Казахстанская энергетика остается в "ловушке" экспортной экономики, - Петр Своик
05:35  Мобильные операторы Узбекистана внедрили защиту от телефонного мошенничества
04:39  Казахстанцев могут наказать за пересылку дипфейков. По каким статьям?
02:43  В Узбекистане во всех городах и районах будет Советник по искусственному интеллекту
01:19  НГ: Российско-американский саммит в Будапеште разделил Запад
00:05  ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ по реке Янчур – итоговая сводка Readovka за 21 октября
Вторник, 21.10.2025
20:40  Соцсети вредят даже ИИ - вызывают у него ухудшение когнитивных способностей (глупеет)
16:12  Казахстан: 5 удобных сервисов для пассажиров поездов КТЖ
15:02  Киберполиция предупреждает: Самый высокооплачиваемый бизнес в Таиланде - это онлайн-мошенничество и торговля людьми
14:49  Операции "Алхимия". Как Британия воюет с Россией на Черном море руками украинцев, - Владимир Малышев
02:28  Лидер Туркмении благословил реализацию очередного этапа газопровода Серхетабат–Герат
01:09  Туннель из России в США окончательно изолирует Европу, - Тимофей Бордачев
00:05  ВС РФ сформировали ряд "малых котлов" с пехотой ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 октября
Понедельник, 20.10.2025
18:30  ProFinance: Индия стремится расширить расчеты в рупиях с ключевыми торговыми партнерами
16:22  В городе Манас прозвучит шестичасовое исполнение эпоса "Манас"
16:12  Поздравление посольства России по случаю 80-летия Всенародного голосования о независимости Монголии
15:02  Sputnik: Какие предприятия эвакуировали в Узбекистан в 1941-1942 годах (история)
14:13  МВД стран СНГ в ходе операции "Розыск" за два дня задержано 286 преступников, найдены 55 без вести пропавших
14:05  Тюркская академическая интеграция, - Виктория Панфилова
13:29  Кража российских резервов под названием "репарационный кредит", - Валентин Катасонов
04:37  Си Цзиньпин поздравил Чжэн Ливэнь с избранием на пост председателя партии Гоминьдан
02:00  Рахмон поздравил народ с праздником Мехргон и призвал работать над продовольственной безопасностью Таджикистана
01:31  Энергетики Киргизии ведут подготовку к суровой зиме, - Анна Кряжева
00:29  Китай распробовал Северный морской путь
00:05  ВС РФ формируют самые большие "клещи" за СВО – итоговая сводка Readovka
Воскресенье, 19.10.2025
20:44  Переговоры России и США: холодный душ для Европы, - Владимир Малышев
16:47  Казахстан обеспокоен атакой дронов ВСУ на завод в Оренбурге
14:23  Александр Роджерс про Томагавки. Традиционный воскресный дайджест
12:26  Борьба с уличными протестами по-американски. Трамп в короне с истребителя поливает демократов нечистотами (видео)
03:26  Россия строит в Таджикистане Центр для одаренных детей. Чему будут учить?
02:10  Узбекистан между глобалистами из ВТО и евразийской интеграцией, - Рустам Масалиев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Китае учрежден День памяти освобождения Тайваня - 25 октября
06:35 25.10.2025

Пекин, 24 октября /Синьхуа/ -- На 18-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ 14-го созыва было принято постановление, согласно которому 25 октября учреждается Днем памяти освобождения Тайваня.

В соответствии с постановлением, принятым на пятидневной сессии, которая открылась в пятницу, государство проведет в этот день памятные мероприятия в различных формах.

В 1895 году правительство династии Цин, потерпевшее поражение в войне, которая была развязана Японией против Китая, было вынуждено уступить Японии остров Тайвань и архипелаг Пэнху.

В 1945 году все китайцы, включая тайваньских соотечественников, одержали великую победу в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне, что привело к возвращению Тайваня в лоно Родины.

Согласно постановлению, освобождение Тайваня от японской оккупации является важным итогом Войны сопротивления китайского народа японским захватчикам и убедительным доказательством восстановления китайским правительством суверенитета над Тайванем.

Указывается, что это освобождение является важным звеном в историческом факте и юридической цепи, подтверждающих, что Тайвань является частью Китая, а также общей славой соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива и национальной памятью всего китайского народа.

Данное решение было принято в соответствии с Конституцией и направлено на отстаивание результатов Победы в Мировой антифашистской войне и послевоенного международного порядка, на демонстрацию твердой воли придерживаться принципа одного Китая и защищать национальный суверенитет, единство и территориальную целостность, а также на укрепление общей национальной и исторической памяти соотечественников с обеих сторон Тайваньского пролива.

Разъясняя проект решения ПК ВСНП, глава Рабочей комиссии по вопросам законодательства ПК ВСНП Шэнь Чуньяо напомнил, что 25 октября 1945 года в Тайбэе состоялась церемония капитуляции японских войск в провинции Тайвань на китайском театре военных действий, что ознаменовало возвращение Тайваня и архипелага Пэнху под юрисдикцию китайского суверенитета.

Шэнь Чуньяо отметил, что в последние годы депутаты ВСНП, члены Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая и тайваньские соотечественники неоднократно предлагали учредить День памяти освобождения Тайваня и провести в этой связи памятные мероприятия.

По его словам, учреждение Дня памяти освобождения Тайваня и проведение памятных мероприятий на государственном уровне способствуют отражению того неоспоримого исторического факта, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, укрепляют приверженность международного сообщества принципу одного Китая, направляют соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива на сохранение и распространение великого духа, сформированного в ходе Войны сопротивления китайского народа японским захватчикам, вдохновляют всех китайцев на сплоченную борьбу за воссоединение Родины и возрождение нации.

Источник - Синьхуа
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761363300


Новости Казахстана
- Сенаторы внесли свои поправки в Закон об искусственном интеллекте и вернули его в Мажилис
- Мажилис рассмотрит законопроект о банках и банковской деятельности
- Ограниченный оперативный простор
- XIX заседание Межправительственной казахстанско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству состоялось в Астане
- В Сенате представили проект республиканского бюджета на 2026–2028 годы
- Министр транспорта выступил на сессии "Средний коридор: от надежности к влиянию" в рамках V форума Tbilisi Silk Road Forum
- Кадровые перестановки
- Что стоит за борьбой с "народным" в Казахстане: популизм, лоббизм или профанация
- В Казахстане утвердили национальные стандарты по искусственному интеллекту
- МВД ликвидировало транснациональную сеть интернет-мошенников в России
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  