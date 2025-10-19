В Китае учрежден День памяти освобождения Тайваня - 25 октября

06:35 25.10.2025

Пекин, 24 октября /Синьхуа/ -- На 18-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ 14-го созыва было принято постановление, согласно которому 25 октября учреждается Днем памяти освобождения Тайваня.



В соответствии с постановлением, принятым на пятидневной сессии, которая открылась в пятницу, государство проведет в этот день памятные мероприятия в различных формах.



В 1895 году правительство династии Цин, потерпевшее поражение в войне, которая была развязана Японией против Китая, было вынуждено уступить Японии остров Тайвань и архипелаг Пэнху.



В 1945 году все китайцы, включая тайваньских соотечественников, одержали великую победу в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне, что привело к возвращению Тайваня в лоно Родины.



Согласно постановлению, освобождение Тайваня от японской оккупации является важным итогом Войны сопротивления китайского народа японским захватчикам и убедительным доказательством восстановления китайским правительством суверенитета над Тайванем.



Указывается, что это освобождение является важным звеном в историческом факте и юридической цепи, подтверждающих, что Тайвань является частью Китая, а также общей славой соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива и национальной памятью всего китайского народа.



Данное решение было принято в соответствии с Конституцией и направлено на отстаивание результатов Победы в Мировой антифашистской войне и послевоенного международного порядка, на демонстрацию твердой воли придерживаться принципа одного Китая и защищать национальный суверенитет, единство и территориальную целостность, а также на укрепление общей национальной и исторической памяти соотечественников с обеих сторон Тайваньского пролива.



Разъясняя проект решения ПК ВСНП, глава Рабочей комиссии по вопросам законодательства ПК ВСНП Шэнь Чуньяо напомнил, что 25 октября 1945 года в Тайбэе состоялась церемония капитуляции японских войск в провинции Тайвань на китайском театре военных действий, что ознаменовало возвращение Тайваня и архипелага Пэнху под юрисдикцию китайского суверенитета.



Шэнь Чуньяо отметил, что в последние годы депутаты ВСНП, члены Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая и тайваньские соотечественники неоднократно предлагали учредить День памяти освобождения Тайваня и провести в этой связи памятные мероприятия.



По его словам, учреждение Дня памяти освобождения Тайваня и проведение памятных мероприятий на государственном уровне способствуют отражению того неоспоримого исторического факта, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, укрепляют приверженность международного сообщества принципу одного Китая, направляют соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива на сохранение и распространение великого духа, сформированного в ходе Войны сопротивления китайского народа японским захватчикам, вдохновляют всех китайцев на сплоченную борьбу за воссоединение Родины и возрождение нации.