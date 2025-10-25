|Цветная революция в США. Как извращенцы раскалывают Америку, - Олег Сергеев
13:44 25.10.2025
Как извращенцы раскалывают Америку
Новая попытка цветной революции, на этот раз – в США?
25.10.2025 | Олег СЕРГЕЕВ
Во второй половине октября по всей территории США в сотнях городов начались антитрамповские акции под лозунгом No Kings ("Нет королям", "Без королей"). Символом взят флаг времен войны за независимость США. Трампа представляют не просто сумасбродным автократом, а некой реинкарнацией короля Георга III в войне против которого США обрели независимость. Протестуя против "короля Трампа" и ужесточения миграционной политики, на улицы американских городов вышли более 7 миллионов человек, что на 2 млн больше, чем было в июне.
В рамках протестов во всех 50 американских штатах состоялось свыше 2,5 тысячи акций. Протестующие представляют сборную солянку – это борцы за "права трансгендеров" и запрещенного в России ЛГБТ-сообщества", активисты "антифа", феминистки, экологи, пропалестинские радикалы, увольняемые Трампом федеральные чиновники и т. д. Всех их в целом объединяет ненависть к нынешнему президенту США, которого обвиняют в превращении Америки в свою персоналистскую диктатуру.
Наиболее массовые протесты имели место в логове коррупции и криминала цветущем "демократическом" заповеднике Чикаго. Там, по разным оценкам, топить за жуликов и воров, находящихся в оппозиции к трампистам, вышли более 250 тыс. человек. В логове желающего стать главным оппонентом Трампа на национальном уровне Гэвина Ньюсома – штате Калифорния – в день проведения митингов федералы и вовсе провели в превентивном порядке масштабные военные учения морпехов. Сам губернатор Г. Ньюсом, назвал их "попыткой запугать протестующих", заявив, что морпехов тренируют использовать против демонстрантов артиллерию.
Пока на улицах городов США резвилась радужная вакханалия, Трамп спокойно поехал на поле для гольфа в штате Флорида. И заодно опубликовал в ответ на самые массовые протесты в истории США (по числу участников они побили даже рекорды антивоенных протестов в Америке времен войн во Вьетнаме и Ираке) бодрый ролик, где он в короне поливает протестующих говнами. Республиканцы назвали волну демонстраций антиамериканской, а всех выходящих на протесты – врагами США и внутренними террористами.
Накрывшая Америку волна протестов и беспорядков – это, прежде всего, новая попытка цветной революции. Поэтому неудивительно, что теперь по американским соцсетям расходятся сообщения, что одним из ключевых спонсоров акций No Kings были конторы, подконтрольные Соросу и его фонду. В качестве одного из доказательств приводятся видео акции против Трампа, участники которой вышагивают под баннером Indivisible. Речь идет об НПО, которую долларами и влиянием поддерживают структуры Сороса. Только в 2023 году через Open Society Action Fund для Indivisible был прокачан двухлетний грант на $3 млн. Основная цель финансирования – поддержка социальных инициатив и коммуникаций участников протестных акций. В 2025 году НПО получила под это дело уже около $8 млн.
Действительно, нынешняя протестная волна финансируется целой сеткой либеральных НКО-НПО под названием Arabella Network, которая существует на деньги фондов Сороса, Рокфеллера, Форда и других организаций подобного типа. И ключевую роль в нынешних протестах играет именно семейство Соросов. Точнее, молодой наследник империи своего отца Алекс Сорос. Он урезал все внешние проекты более чем на 40%, т. к. теперь для него приоритет – внутриамериканская война с Трампом и организация цветной революции внутри самих США. К тому же он получил отмашку от истеблишмента Демпартии, с которым породнился семейными узами. Женой Сороса-младшего стала Хума Абедин – соратница Хиллари Клинтон, чьи кровавые "утехи" на острове Эпштейна в надежде "омолодиться", уже представляют секрет Полишинеля.
Препятствуя этим поползновениям, команда Трампа пытается противодействовать либеральным НКО-НПО и, прежде всего, тратящему сотни миллионов долларов на раскачивание лодки в Америке фонду Сороса, с помощью административного давления и упреждающих действий против их ключевых фигур. Налоговая служба США уже получила новые полномочия и теперь проводит проверки. Ближе к выборам в конгресс начнут блокировать банковские счета. В связи с этим, исследователи уже задаются вопросом: что толку от миллиардов долларов, имеющихся у того же семейства Соросов, если ими нельзя воспользоваться? А финансовые нарушения при желании всегда можно найти - хотя бы пожертвования от иностранных олигархов, лоббирующих свои интересы в Вашингтоне через "отмывочные" американские фонды.
Буквально за пару недель до начала массовых протестов под лозунгом No Kings, в США за организацию секс-торговли и издевательств над детьми арестовали Говарда Рубина, бывшего правой рукой Джорджа Сороса. Выяснилось, что Д. Рубин - не просто топ-менеджер Уолл-стрит, многолетний старший управляющий финансами Soros Fund Management и других состоятельных клиентов, известная фигура в Salomon Brothers, но и сутенер вроде Джеффри Эпштейна, поставлявший долгое время "живой товар" высокопоставленным извращенцам. По данным прокуратуры Бруклина, Рубин и его ассистентка-помощница Дженнифер Пауэрс (выполняла функцию подобную роли Глинсвейн Максвел при Эпштейне), вербовали жертв через социальные сети, а затем переправляли их через границы штатов в Нью-Йорк, потратив на организацию соответствующей сети сексуальной эксплуатации и насилия более миллиона долларов.
The New York Times пишет по поводу задержанных менеджеров Сороса следующее: "В течение многих лет Говард Рубин и Дженнифер Пауэрс, как утверждается, потратили не менее миллиона долларов на финансирование коммерческих сексуальных пыток девушек через сеть торговли людьми. Обвиняемые, как утверждается, использовали статус Рубина, чтобы заманить в ловушку своих потенциальных жертв, и заставляли их переносить немыслимые физические травмы, прежде чем подавить любые протесты угрозами судебного преследования".
Федеральная прокуратура США утверждает: Рубин около 10 лет заманивал жертв (среди них были даже бывшие модели Playboy) в нью-йоркские отели и арендованный пентхаус в Мидтауне, который оборудовал как звукоизолированное "секс-подземелье" ("темницу"-пыточную) для БДСМ. Удерживал их там, избивал и пытал электрическим током. Одно из помещений пентхауса было полностью выкрашено в красный цвет (чтобы была незаметна кровь) и оборудовано средствами связывания, крестом и электрошокером - жертвы подвергались жестоким избиениям, которые, как утверждается, продолжались даже после того, как они теряли сознание.
Согласно информации, предоставленной The New York Times, Министерство юстиции США готовит обширное расследование, касающееся фондов, связанных с семейством Соросов. В августе Дональд Трамп высказался о необходимости предъявить обвинения Джорджу Соросу и его сыну в соответствии с законом RICO, который обычно используется в США для борьбы с мафией!
Подельники и единомышленники Соросов не остаются в долгу. В результате в медиа появляется все больше материалов, разоблачающих причастность самого Трампа ко всякой грязи, в которой он обвиняет своих противников. При этом и трамписты, и их противники, активно раскалывающие американское общество уже и на улицах городов США, постоянно призывают американцев слиться с ними в экстазе.
Например, одновременно с атакой на ближайшего подельника Сороса и накануне протестов No Kings сенатор от штата Техас Тед Круз выступил с призывом к единству, предложив всем объединиться и прекратить атаки на извращенцев, заявив буквально следующее: "Почему бы нам не собраться и не сказать: "Давайте прекратим преследовать п...в"?"
Пока высокопоставленные извращенцы и лоббисты играются таким образом в "мир да любовь", следующей итерацией гражданского конфликта, накрывающего США, становится все более отчетливое движение к военным столкновениям остающихся верными федеральному центру силовиков с их "коллегами" в регионах и погромщиками, подпитываемыми структурами вроде фонда Сороса.
Федеральные власти уже потребовали пресекать любые проявления насилия и бороться с профессиональными протестующими, которые курсируют из города в город и устраивают везде хаос. Однако полиция США после всех сокращений профессионалов и замене их, а также инфильтрации "трансгендерными" кадрами и прочими извращенцами, фетишизирующими носимую ими форму только в смысле девиаций, уже давно не справляется с волной уличного насилия. Так что ситуация с протестами рано или поздно выйдет из-под контроля. И тогда лето погромов 2020 года покажется цветочками по сравнению с теми ягодками, которые ждут Америку.