Цветная революция в США. Как извращенцы раскалывают Америку, - Олег Сергеев

13:44 25.10.2025

Новая попытка цветной революции, на этот раз – в США?



25.10.2025 | Олег СЕРГЕЕВ



Во второй половине октября по всей территории США в сотнях городов начались антитрамповские акции под лозунгом No Kings ("Нет королям", "Без королей"). Символом взят флаг времен войны за независимость США. Трампа представляют не просто сумасбродным автократом, а некой реинкарнацией короля Георга III в войне против которого США обрели независимость. Протестуя против "короля Трампа" и ужесточения миграционной политики, на улицы американских городов вышли более 7 миллионов человек, что на 2 млн больше, чем было в июне.



В рамках протестов во всех 50 американских штатах состоялось свыше 2,5 тысячи акций. Протестующие представляют сборную солянку – это борцы за "права трансгендеров" и запрещенного в России ЛГБТ-сообщества", активисты "антифа", феминистки, экологи, пропалестинские радикалы, увольняемые Трампом федеральные чиновники и т. д. Всех их в целом объединяет ненависть к нынешнему президенту США, которого обвиняют в превращении Америки в свою персоналистскую диктатуру.



Наиболее массовые протесты имели место в логове коррупции и криминала цветущем "демократическом" заповеднике Чикаго. Там, по разным оценкам, топить за жуликов и воров, находящихся в оппозиции к трампистам, вышли более 250 тыс. человек. В логове желающего стать главным оппонентом Трампа на национальном уровне Гэвина Ньюсома – штате Калифорния – в день проведения митингов федералы и вовсе провели в превентивном порядке масштабные военные учения морпехов. Сам губернатор Г. Ньюсом, назвал их "попыткой запугать протестующих", заявив, что морпехов тренируют использовать против демонстрантов артиллерию.



Пока на улицах городов США резвилась радужная вакханалия, Трамп спокойно поехал на поле для гольфа в штате Флорида. И заодно опубликовал в ответ на самые массовые протесты в истории США (по числу участников они побили даже рекорды антивоенных протестов в Америке времен войн во Вьетнаме и Ираке) бодрый ролик, где он в короне поливает протестующих говнами. Республиканцы назвали волну демонстраций антиамериканской, а всех выходящих на протесты – врагами США и внутренними террористами.



