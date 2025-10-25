 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 25.10.2025
19:04  ЗАРУБИН: Что значат слова Путина про "ошеломляющий ответ"?
18:04  Президентом Ирландии стала Кэтрин Коннолли, обвинявшая НАТО в разжигании войны
16:04  НГ: В Китае отмечают возвращение своих мозгов из США
15:29  В Казахстане работники системы соцзащиты в профессиональный праздник получили госнаграды
13:44  Цветная революция в США. Как извращенцы раскалывают Америку, - Олег Сергеев
06:35  В Китае учрежден День памяти освобождения Тайваня - 25 октября
03:38  Кыргызстан - лидер ЦА по использованию криптовалют
01:12  Asia Times: Трамп и Путин - Сравнение национальных стратегий и вызовов
00:05  ВС РФ стремительно приближаются к Красному Лиману – итоговая сводка Readovka за 24 октября
Пятница, 24.10.2025
21:17  ProFinance: Почему Китай выигрывает торговую войну
16:28  Взгляд: "Своя игра" Орбана с Путиным и Трампом
15:46  НАТО путается в показаниях и проигрывает России в арифметике, - Валентин Катасонов
06:47  Военная разведка России открыла канал для связи с единомышленниками за рубежом
05:15  Минпром Таджикистана станет первым госведомством в мире, внедряющим Comet-браузер. Комментарий браузера Google Chrome
04:38  В Стамбуле начали курсировать автобусы Sputnik
03:02  Садыр Жапаров: Снежный барс - это душа наших заснеженных гор...
01:52  Turkmen Serdar: Британский бизнес убивает Каспий
01:10  Минобороны РК на мове "ведет консультации с иностранными партнерами", приславшими дрон с взрывчаткой
00:05  Русская армия готовит окружение Мирнограда - итоговая сводка Readovka к исходу 23 октября
Четверг, 23.10.2025
21:44  Туркмения вытесняет Узбекистан на рынке помидоров
19:26  Гендиректором Национальной телерадиокорпорации Киргизии назначен Уланбек Сатиев
17:39  Junge Welt: ЕС делает ставку на постоянный конфликт с Россией
16:14  ProFinance: Краткий обзор санкций НАТО против России
15:48  Между Москвой и Алма-Атой возобновят прямое ж/д сообщение в октябре
15:20  Что, где, когда? Министерство инвестиций Узбекистана играет в "Заковат"
02:40  Вернется ли смертная казнь в Киргизию, - Виктория Панфилова
01:01  Известия: к чему приведет сближение Узбекистана с Евросоюзом
00:05  ВС РФ ворвались в Новопавловку – итоговая сводка Readovka за 22 октября
Среда, 22.10.2025
21:33  На саммите АТЭС Трамп и Си могут заключить "фантастическую сделку", - Владимир Скосырев
17:20  Россия провела тренировку триады стратегических ядерных сил ... сдерживания желающих
15:30  МВД Казахстана ликвидировало в России транснациональную сеть интернет-мошенников
14:17  Брифинг в Минобороны РФ: Кто такие добровольные резервисты и как они защищают Россию
13:01  Узбекские ученые приступили к созданию генетической карты популяции. Выявлены десятки новых генных мутаций...
12:41  22 октября исполняется 33 года с момента установления дипотношений между Россией и Казахстаном
12:27  НГ: Газопровод "Светлый путь Аркадага" в Центральной Азии строится под патронажем США
06:03  Казахстанская энергетика остается в "ловушке" экспортной экономики, - Петр Своик
05:35  Мобильные операторы Узбекистана внедрили защиту от телефонного мошенничества
04:39  Казахстанцев могут наказать за пересылку дипфейков. По каким статьям?
02:43  В Узбекистане во всех городах и районах будет Советник по искусственному интеллекту
01:19  НГ: Российско-американский саммит в Будапеште разделил Запад
00:05  ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ по реке Янчур – итоговая сводка Readovka за 21 октября
Вторник, 21.10.2025
20:40  Соцсети вредят даже ИИ - вызывают у него ухудшение когнитивных способностей (глупеет)
16:12  Казахстан: 5 удобных сервисов для пассажиров поездов КТЖ
15:02  Киберполиция предупреждает: Самый высокооплачиваемый бизнес в Таиланде - это онлайн-мошенничество и торговля людьми
14:49  Операции "Алхимия". Как Британия воюет с Россией на Черном море руками украинцев, - Владимир Малышев
02:28  Лидер Туркмении благословил реализацию очередного этапа газопровода Серхетабат–Герат
01:09  Туннель из России в США окончательно изолирует Европу, - Тимофей Бордачев
00:05  ВС РФ сформировали ряд "малых котлов" с пехотой ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 октября
Понедельник, 20.10.2025
18:30  ProFinance: Индия стремится расширить расчеты в рупиях с ключевыми торговыми партнерами
16:22  В городе Манас прозвучит шестичасовое исполнение эпоса "Манас"
16:12  Поздравление посольства России по случаю 80-летия Всенародного голосования о независимости Монголии
15:02  Sputnik: Какие предприятия эвакуировали в Узбекистан в 1941-1942 годах (история)
14:13  МВД стран СНГ в ходе операции "Розыск" за два дня задержано 286 преступников, найдены 55 без вести пропавших
14:05  Тюркская академическая интеграция, - Виктория Панфилова
13:29  Кража российских резервов под названием "репарационный кредит", - Валентин Катасонов
04:37  Си Цзиньпин поздравил Чжэн Ливэнь с избранием на пост председателя партии Гоминьдан
02:00  Рахмон поздравил народ с праздником Мехргон и призвал работать над продовольственной безопасностью Таджикистана
01:31  Энергетики Киргизии ведут подготовку к суровой зиме, - Анна Кряжева
00:29  Китай распробовал Северный морской путь
00:05  ВС РФ формируют самые большие "клещи" за СВО – итоговая сводка Readovka
Воскресенье, 19.10.2025
20:44  Переговоры России и США: холодный душ для Европы, - Владимир Малышев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Цветная революция в США. Как извращенцы раскалывают Америку, - Олег Сергеев
13:44 25.10.2025

Как извращенцы раскалывают Америку
Новая попытка цветной революции, на этот раз – в США?

25.10.2025 | Олег СЕРГЕЕВ

Во второй половине октября по всей территории США в сотнях городов начались антитрамповские акции под лозунгом No Kings ("Нет королям", "Без королей"). Символом взят флаг времен войны за независимость США. Трампа представляют не просто сумасбродным автократом, а некой реинкарнацией короля Георга III в войне против которого США обрели независимость. Протестуя против "короля Трампа" и ужесточения миграционной политики, на улицы американских городов вышли более 7 миллионов человек, что на 2 млн больше, чем было в июне.

В рамках протестов во всех 50 американских штатах состоялось свыше 2,5 тысячи акций. Протестующие представляют сборную солянку – это борцы за "права трансгендеров" и запрещенного в России ЛГБТ-сообщества", активисты "антифа", феминистки, экологи, пропалестинские радикалы, увольняемые Трампом федеральные чиновники и т. д. Всех их в целом объединяет ненависть к нынешнему президенту США, которого обвиняют в превращении Америки в свою персоналистскую диктатуру.

Наиболее массовые протесты имели место в логове коррупции и криминала цветущем "демократическом" заповеднике Чикаго. Там, по разным оценкам, топить за жуликов и воров, находящихся в оппозиции к трампистам, вышли более 250 тыс. человек. В логове желающего стать главным оппонентом Трампа на национальном уровне Гэвина Ньюсома – штате Калифорния – в день проведения митингов федералы и вовсе провели в превентивном порядке масштабные военные учения морпехов. Сам губернатор Г. Ньюсом, назвал их "попыткой запугать протестующих", заявив, что морпехов тренируют использовать против демонстрантов артиллерию.

Пока на улицах городов США резвилась радужная вакханалия, Трамп спокойно поехал на поле для гольфа в штате Флорида. И заодно опубликовал в ответ на самые массовые протесты в истории США (по числу участников они побили даже рекорды антивоенных протестов в Америке времен войн во Вьетнаме и Ираке) бодрый ролик, где он в короне поливает протестующих говнами. Республиканцы назвали волну демонстраций антиамериканской, а всех выходящих на протесты – врагами США и внутренними террористами.



Накрывшая Америку волна протестов и беспорядков – это, прежде всего, новая попытка цветной революции. Поэтому неудивительно, что теперь по американским соцсетям расходятся сообщения, что одним из ключевых спонсоров акций No Kings были конторы, подконтрольные Соросу и его фонду. В качестве одного из доказательств приводятся видео акции против Трампа, участники которой вышагивают под баннером Indivisible. Речь идет об НПО, которую долларами и влиянием поддерживают структуры Сороса. Только в 2023 году через Open Society Action Fund для Indivisible был прокачан двухлетний грант на $3 млн. Основная цель финансирования – поддержка социальных инициатив и коммуникаций участников протестных акций. В 2025 году НПО получила под это дело уже около $8 млн.

Действительно, нынешняя протестная волна финансируется целой сеткой либеральных НКО-НПО под названием Arabella Network, которая существует на деньги фондов Сороса, Рокфеллера, Форда и других организаций подобного типа. И ключевую роль в нынешних протестах играет именно семейство Соросов. Точнее, молодой наследник империи своего отца Алекс Сорос. Он урезал все внешние проекты более чем на 40%, т. к. теперь для него приоритет – внутриамериканская война с Трампом и организация цветной революции внутри самих США. К тому же он получил отмашку от истеблишмента Демпартии, с которым породнился семейными узами. Женой Сороса-младшего стала Хума Абедин – соратница Хиллари Клинтон, чьи кровавые "утехи" на острове Эпштейна в надежде "омолодиться", уже представляют секрет Полишинеля.

Препятствуя этим поползновениям, команда Трампа пытается противодействовать либеральным НКО-НПО и, прежде всего, тратящему сотни миллионов долларов на раскачивание лодки в Америке фонду Сороса, с помощью административного давления и упреждающих действий против их ключевых фигур. Налоговая служба США уже получила новые полномочия и теперь проводит проверки. Ближе к выборам в конгресс начнут блокировать банковские счета. В связи с этим, исследователи уже задаются вопросом: что толку от миллиардов долларов, имеющихся у того же семейства Соросов, если ими нельзя воспользоваться? А финансовые нарушения при желании всегда можно найти - хотя бы пожертвования от иностранных олигархов, лоббирующих свои интересы в Вашингтоне через "отмывочные" американские фонды.

Буквально за пару недель до начала массовых протестов под лозунгом No Kings, в США за организацию секс-торговли и издевательств над детьми арестовали Говарда Рубина, бывшего правой рукой Джорджа Сороса. Выяснилось, что Д. Рубин - не просто топ-менеджер Уолл-стрит, многолетний старший управляющий финансами Soros Fund Management и других состоятельных клиентов, известная фигура в Salomon Brothers, но и сутенер вроде Джеффри Эпштейна, поставлявший долгое время "живой товар" высокопоставленным извращенцам. По данным прокуратуры Бруклина, Рубин и его ассистентка-помощница Дженнифер Пауэрс (выполняла функцию подобную роли Глинсвейн Максвел при Эпштейне), вербовали жертв через социальные сети, а затем переправляли их через границы штатов в Нью-Йорк, потратив на организацию соответствующей сети сексуальной эксплуатации и насилия более миллиона долларов.

The New York Times пишет по поводу задержанных менеджеров Сороса следующее: "В течение многих лет Говард Рубин и Дженнифер Пауэрс, как утверждается, потратили не менее миллиона долларов на финансирование коммерческих сексуальных пыток девушек через сеть торговли людьми. Обвиняемые, как утверждается, использовали статус Рубина, чтобы заманить в ловушку своих потенциальных жертв, и заставляли их переносить немыслимые физические травмы, прежде чем подавить любые протесты угрозами судебного преследования".

Федеральная прокуратура США утверждает: Рубин около 10 лет заманивал жертв (среди них были даже бывшие модели Playboy) в нью-йоркские отели и арендованный пентхаус в Мидтауне, который оборудовал как звукоизолированное "секс-подземелье" ("темницу"-пыточную) для БДСМ. Удерживал их там, избивал и пытал электрическим током. Одно из помещений пентхауса было полностью выкрашено в красный цвет (чтобы была незаметна кровь) и оборудовано средствами связывания, крестом и электрошокером - жертвы подвергались жестоким избиениям, которые, как утверждается, продолжались даже после того, как они теряли сознание.

Согласно информации, предоставленной The New York Times, Министерство юстиции США готовит обширное расследование, касающееся фондов, связанных с семейством Соросов. В августе Дональд Трамп высказался о необходимости предъявить обвинения Джорджу Соросу и его сыну в соответствии с законом RICO, который обычно используется в США для борьбы с мафией!

Подельники и единомышленники Соросов не остаются в долгу. В результате в медиа появляется все больше материалов, разоблачающих причастность самого Трампа ко всякой грязи, в которой он обвиняет своих противников. При этом и трамписты, и их противники, активно раскалывающие американское общество уже и на улицах городов США, постоянно призывают американцев слиться с ними в экстазе.

Например, одновременно с атакой на ближайшего подельника Сороса и накануне протестов No Kings сенатор от штата Техас Тед Круз выступил с призывом к единству, предложив всем объединиться и прекратить атаки на извращенцев, заявив буквально следующее: "Почему бы нам не собраться и не сказать: "Давайте прекратим преследовать п...в"?"

Пока высокопоставленные извращенцы и лоббисты играются таким образом в "мир да любовь", следующей итерацией гражданского конфликта, накрывающего США, становится все более отчетливое движение к военным столкновениям остающихся верными федеральному центру силовиков с их "коллегами" в регионах и погромщиками, подпитываемыми структурами вроде фонда Сороса.

Федеральные власти уже потребовали пресекать любые проявления насилия и бороться с профессиональными протестующими, которые курсируют из города в город и устраивают везде хаос. Однако полиция США после всех сокращений профессионалов и замене их, а также инфильтрации "трансгендерными" кадрами и прочими извращенцами, фетишизирующими носимую ими форму только в смысле девиаций, уже давно не справляется с волной уличного насилия. Так что ситуация с протестами рано или поздно выйдет из-под контроля. И тогда лето погромов 2020 года покажется цветочками по сравнению с теми ягодками, которые ждут Америку.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761389040


Новости Казахстана
- Сенаторы внесли свои поправки в Закон об искусственном интеллекте и вернули его в Мажилис
- Мажилис рассмотрит законопроект о банках и банковской деятельности
- Ограниченный оперативный простор
- XIX заседание Межправительственной казахстанско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству состоялось в Астане
- В Сенате представили проект республиканского бюджета на 2026–2028 годы
- Министр транспорта выступил на сессии "Средний коридор: от надежности к влиянию" в рамках V форума Tbilisi Silk Road Forum
- Кадровые перестановки
- Что стоит за борьбой с "народным" в Казахстане: популизм, лоббизм или профанация
- В Казахстане утвердили национальные стандарты по искусственному интеллекту
- МВД ликвидировало транснациональную сеть интернет-мошенников в России
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  