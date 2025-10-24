 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Суббота, 25.10.2025
19:04  ЗАРУБИН: Что значат слова Путина про "ошеломляющий ответ"?
18:04  Президентом Ирландии стала Кэтрин Коннолли, обвинявшая НАТО в разжигании войны
16:04  НГ: В Китае отмечают возвращение своих мозгов из США
15:29  В Казахстане работники системы соцзащиты в профессиональный праздник получили госнаграды
13:44  Цветная революция в США. Как извращенцы раскалывают Америку, - Олег Сергеев
06:35  В Китае учрежден День памяти освобождения Тайваня - 25 октября
03:38  Кыргызстан - лидер ЦА по использованию криптовалют
01:12  Asia Times: Трамп и Путин - Сравнение национальных стратегий и вызовов
00:05  ВС РФ стремительно приближаются к Красному Лиману – итоговая сводка Readovka за 24 октября
Пятница, 24.10.2025
21:17  ProFinance: Почему Китай выигрывает торговую войну
16:28  Взгляд: "Своя игра" Орбана с Путиным и Трампом
15:46  НАТО путается в показаниях и проигрывает России в арифметике, - Валентин Катасонов
06:47  Военная разведка России открыла канал для связи с единомышленниками за рубежом
05:15  Минпром Таджикистана станет первым госведомством в мире, внедряющим Comet-браузер. Комментарий браузера Google Chrome
04:38  В Стамбуле начали курсировать автобусы Sputnik
03:02  Садыр Жапаров: Снежный барс - это душа наших заснеженных гор...
01:52  Turkmen Serdar: Британский бизнес убивает Каспий
01:10  Минобороны РК на мове "ведет консультации с иностранными партнерами", приславшими дрон с взрывчаткой
00:05  Русская армия готовит окружение Мирнограда - итоговая сводка Readovka к исходу 23 октября
Четверг, 23.10.2025
21:44  Туркмения вытесняет Узбекистан на рынке помидоров
19:26  Гендиректором Национальной телерадиокорпорации Киргизии назначен Уланбек Сатиев
17:39  Junge Welt: ЕС делает ставку на постоянный конфликт с Россией
16:14  ProFinance: Краткий обзор санкций НАТО против России
15:48  Между Москвой и Алма-Атой возобновят прямое ж/д сообщение в октябре
15:20  Что, где, когда? Министерство инвестиций Узбекистана играет в "Заковат"
02:40  Вернется ли смертная казнь в Киргизию, - Виктория Панфилова
01:01  Известия: к чему приведет сближение Узбекистана с Евросоюзом
00:05  ВС РФ ворвались в Новопавловку – итоговая сводка Readovka за 22 октября
Среда, 22.10.2025
21:33  На саммите АТЭС Трамп и Си могут заключить "фантастическую сделку", - Владимир Скосырев
17:20  Россия провела тренировку триады стратегических ядерных сил ... сдерживания желающих
15:30  МВД Казахстана ликвидировало в России транснациональную сеть интернет-мошенников
14:17  Брифинг в Минобороны РФ: Кто такие добровольные резервисты и как они защищают Россию
13:01  Узбекские ученые приступили к созданию генетической карты популяции. Выявлены десятки новых генных мутаций...
12:41  22 октября исполняется 33 года с момента установления дипотношений между Россией и Казахстаном
12:27  НГ: Газопровод "Светлый путь Аркадага" в Центральной Азии строится под патронажем США
06:03  Казахстанская энергетика остается в "ловушке" экспортной экономики, - Петр Своик
05:35  Мобильные операторы Узбекистана внедрили защиту от телефонного мошенничества
04:39  Казахстанцев могут наказать за пересылку дипфейков. По каким статьям?
02:43  В Узбекистане во всех городах и районах будет Советник по искусственному интеллекту
01:19  НГ: Российско-американский саммит в Будапеште разделил Запад
00:05  ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ по реке Янчур – итоговая сводка Readovka за 21 октября
Вторник, 21.10.2025
20:40  Соцсети вредят даже ИИ - вызывают у него ухудшение когнитивных способностей (глупеет)
16:12  Казахстан: 5 удобных сервисов для пассажиров поездов КТЖ
15:02  Киберполиция предупреждает: Самый высокооплачиваемый бизнес в Таиланде - это онлайн-мошенничество и торговля людьми
14:49  Операции "Алхимия". Как Британия воюет с Россией на Черном море руками украинцев, - Владимир Малышев
02:28  Лидер Туркмении благословил реализацию очередного этапа газопровода Серхетабат–Герат
01:09  Туннель из России в США окончательно изолирует Европу, - Тимофей Бордачев
00:05  ВС РФ сформировали ряд "малых котлов" с пехотой ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 октября
Понедельник, 20.10.2025
18:30  ProFinance: Индия стремится расширить расчеты в рупиях с ключевыми торговыми партнерами
16:22  В городе Манас прозвучит шестичасовое исполнение эпоса "Манас"
16:12  Поздравление посольства России по случаю 80-летия Всенародного голосования о независимости Монголии
15:02  Sputnik: Какие предприятия эвакуировали в Узбекистан в 1941-1942 годах (история)
14:13  МВД стран СНГ в ходе операции "Розыск" за два дня задержано 286 преступников, найдены 55 без вести пропавших
14:05  Тюркская академическая интеграция, - Виктория Панфилова
13:29  Кража российских резервов под названием "репарационный кредит", - Валентин Катасонов
04:37  Си Цзиньпин поздравил Чжэн Ливэнь с избранием на пост председателя партии Гоминьдан
02:00  Рахмон поздравил народ с праздником Мехргон и призвал работать над продовольственной безопасностью Таджикистана
01:31  Энергетики Киргизии ведут подготовку к суровой зиме, - Анна Кряжева
00:29  Китай распробовал Северный морской путь
00:05  ВС РФ формируют самые большие "клещи" за СВО – итоговая сводка Readovka
Воскресенье, 19.10.2025
20:44  Переговоры России и США: холодный душ для Европы, - Владимир Малышев
В Казахстане работники системы соцзащиты в профессиональный праздник получили госнаграды
15:29 25.10.2025

От имени Президента Премьер-министр Олжас Бектенов вручил госнаграды работникам социально-трудовой сферы
24 Октябрь 2025

Премьер-министр Олжас Бектенов принял участие в Международном форуме, посвященном Дню работников системы социальной защиты РК, и в преддверии профессионального праздника от имени Президента Касым-Жомарта Токаева вручил государственные награды представителям социально-трудовой сферы.

В форуме также участвовали представители Организации Объединенных Наций, Международной организации труда, Международной организации по миграции, ЮНИСЕФ, Всемирного банка и др.

Глава государства уделяет большое внимание повышению статуса социальных работников и реформированию системы соцзащиты как важного звена развития общества. Премьер-министр Олжас Бектенов в своем выступлении отметил проводимую в Казахстане работу по выстраиванию эффективной системы социальной защиты и подчеркнул вклад работников сферы соцзащиты, ветеранов и представителей общественных организаций в обеспечение поддержки уязвимых категорий граждан.

"Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании отметил, что государство создает все условия для того, чтобы каждый гражданин имел достойный доход, получал качественные социальные услуги и был уверен в своем будущем. Наши приоритетные задачи – обеспечение социального равенства, развитие системы специализированных социальных услуг и внедрение лучших международных стандартов в этой сфере. Важная роль отводится массовой цифровизации в развитии системы социальной защиты. Сегодня новые технологии ИИ активно внедряются во все сферы социально-трудовых отношений", - подчеркнул Олжас Бектенов.

Правительством РК проводится планомерная работа по повышению статуса социальных работников. С 2021 по 2025 годы в 2 раза были увеличены заработные платы работников социальной сферы, трудящихся в центрах оказания специальных социальных услуг. Также повышены зарплаты административного и вспомогательного персонала, работников государственных медико-социальных учреждений, организаций надомного обслуживания и временного пребывания путем увеличения размера их действующих доплат с 30% от базового должностного оклада на 40% от должностного оклада.

Всего в сфере социальной защиты населения страны трудятся 40 тыс. специалистов (медицинские работники, специальные педагоги и социальные работники). Социальным кодексом РК предусматривается повышение статуса соцработников через обучение, сертификацию и присвоение категорий и внедрение новой системы оплаты труда, с учетом профессионального уровня и сложности выполняемых работ.

В ходе международного форума участникам были представлены цифровые решения, широко используемые в Казахстане для поддержки уязвимых категорий граждан. В том числе такие инновационные проекты, как Единая цифровая платформа, Портал социальных услуг и Цифровая карта семьи, признанная лучшим проектом 2024 года. В карте содержатся данные о 6 млн казахстанских семей, 11 видов государственных услуг гражданам предоставляются в проактивном формате.

В рамках развития системы соцзащиты Казахстан активно взаимодействует с международными организациями. Реализован ряд совместных проектов, направленных на защиту прав людей с ограниченными возможностями, социально уязвимых групп населения, развитие системы специальных социальных услуг. Принята Концепция инклюзивной политики на ближайшие пять лет, ратифицированы Конвенции ООН о правах инвалидов. В партнерстве с Международной организацией труда ведется согласованная работа по совершенствованию национального законодательства.

С профессиональным праздником социальных работников Казахстана поздравил в видеообращении Президент Международной Ассоциации социального обеспечения (МАСО) доктор Мохаммед Азман.

На полях форума Премьер-министр ознакомился с рядом технологических решений. В частности, отечественные стартаперы с Жамбылской области презентовали метод управления цифровыми технологиями и инвалидной коляской с помощью движений языка и головы с интеграцией искусственного интеллекта.



Указом Главы государства за вклад в развитие системы социальной защиты награждены:

Орденом "Құрмет"

Майгуль Жаканова – заслуженный работник социальной сферы;
Алмакул Даутова – заслуженный работник социальной сферы;
Марат Жаныбеков – заместитель председателя Правления АО "Государственный фонд социального страхования".

Медалью "Ерен еңбегі үшін"

Муратбек Ищанов – начальник технологического отдела РГП на ПХВ "Национальный научный центр развития сферы социальной защиты";
Кульпаш Темирбекова – заместитель руководителя Службы актуарных расчетов и анализа АО "Компания по страхованию жизни "Государственная аннуитетная компания";
Нургуль Дукенова – социальный работник "Отделение социальной помощи на дому для пожилых и людей с ограниченными возможностями" Аксуатского районного центра специальных социальных услуг области Абай;
Болат Усембаев – социальный работник КГУ "Центр реабилитации и адаптации детей с инвалидностью Сарысуского района" Жамбылской области;
Гульназ Тлеуберлинова – председатель общественного объединения "Жан шуақ – Жетісу" области Жетісу;
Рафиса Ризванова – социальный работник по уходу за престарелыми и лицами с инвалидностью КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг" Костанайской области;
Ирина Колибер – социальный работник по уходу отделения социальной помощи на дому для престарелых и лиц с инвалидностью КГУ "Центра социального обслуживания населения" Павлодарской области;
Амангул Нурлаева – директор КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг № 1" Управления координации занятости социальных программ Мангистауской области.

Медалью "Шапағат"

Курманай Калиева – главный специалист отдела пенсионного и социального обеспечения Департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Атырауской области;
Татьяна Силко – санитарка по наблюдению КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг села Первомайка, Астраханский район" Акмолинской области;
Альмира Дисюпова – медицинская сестра КГУ "Зевакинский центр оказания специальных социальных услуг" Восточно-Казахстанской области;
Зауреш Айтжанова – сестра-хозяйка КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг № 3" Карагандинской области.

Источник - Primeminister.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761395340


