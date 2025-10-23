 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Суббота, 25.10.2025
19:04  ЗАРУБИН: Что значат слова Путина про "ошеломляющий ответ"?
18:04  Президентом Ирландии стала Кэтрин Коннолли, обвинявшая НАТО в разжигании войны
16:04  НГ: В Китае отмечают возвращение своих мозгов из США
15:29  В Казахстане работники системы соцзащиты в профессиональный праздник получили госнаграды
13:44  Цветная революция в США. Как извращенцы раскалывают Америку, - Олег Сергеев
06:35  В Китае учрежден День памяти освобождения Тайваня - 25 октября
03:38  Кыргызстан - лидер ЦА по использованию криптовалют
01:12  Asia Times: Трамп и Путин - Сравнение национальных стратегий и вызовов
00:05  ВС РФ стремительно приближаются к Красному Лиману – итоговая сводка Readovka за 24 октября
Пятница, 24.10.2025
21:17  ProFinance: Почему Китай выигрывает торговую войну
16:28  Взгляд: "Своя игра" Орбана с Путиным и Трампом
15:46  НАТО путается в показаниях и проигрывает России в арифметике, - Валентин Катасонов
06:47  Военная разведка России открыла канал для связи с единомышленниками за рубежом
05:15  Минпром Таджикистана станет первым госведомством в мире, внедряющим Comet-браузер. Комментарий браузера Google Chrome
04:38  В Стамбуле начали курсировать автобусы Sputnik
03:02  Садыр Жапаров: Снежный барс - это душа наших заснеженных гор...
01:52  Turkmen Serdar: Британский бизнес убивает Каспий
01:10  Минобороны РК на мове "ведет консультации с иностранными партнерами", приславшими дрон с взрывчаткой
00:05  Русская армия готовит окружение Мирнограда - итоговая сводка Readovka к исходу 23 октября
Четверг, 23.10.2025
21:44  Туркмения вытесняет Узбекистан на рынке помидоров
19:26  Гендиректором Национальной телерадиокорпорации Киргизии назначен Уланбек Сатиев
17:39  Junge Welt: ЕС делает ставку на постоянный конфликт с Россией
16:14  ProFinance: Краткий обзор санкций НАТО против России
15:48  Между Москвой и Алма-Атой возобновят прямое ж/д сообщение в октябре
15:20  Что, где, когда? Министерство инвестиций Узбекистана играет в "Заковат"
02:40  Вернется ли смертная казнь в Киргизию, - Виктория Панфилова
01:01  Известия: к чему приведет сближение Узбекистана с Евросоюзом
00:05  ВС РФ ворвались в Новопавловку – итоговая сводка Readovka за 22 октября
Среда, 22.10.2025
21:33  На саммите АТЭС Трамп и Си могут заключить "фантастическую сделку", - Владимир Скосырев
17:20  Россия провела тренировку триады стратегических ядерных сил ... сдерживания желающих
15:30  МВД Казахстана ликвидировало в России транснациональную сеть интернет-мошенников
14:17  Брифинг в Минобороны РФ: Кто такие добровольные резервисты и как они защищают Россию
13:01  Узбекские ученые приступили к созданию генетической карты популяции. Выявлены десятки новых генных мутаций...
12:41  22 октября исполняется 33 года с момента установления дипотношений между Россией и Казахстаном
12:27  НГ: Газопровод "Светлый путь Аркадага" в Центральной Азии строится под патронажем США
06:03  Казахстанская энергетика остается в "ловушке" экспортной экономики, - Петр Своик
05:35  Мобильные операторы Узбекистана внедрили защиту от телефонного мошенничества
04:39  Казахстанцев могут наказать за пересылку дипфейков. По каким статьям?
02:43  В Узбекистане во всех городах и районах будет Советник по искусственному интеллекту
01:19  НГ: Российско-американский саммит в Будапеште разделил Запад
00:05  ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ по реке Янчур – итоговая сводка Readovka за 21 октября
Вторник, 21.10.2025
20:40  Соцсети вредят даже ИИ - вызывают у него ухудшение когнитивных способностей (глупеет)
16:12  Казахстан: 5 удобных сервисов для пассажиров поездов КТЖ
15:02  Киберполиция предупреждает: Самый высокооплачиваемый бизнес в Таиланде - это онлайн-мошенничество и торговля людьми
14:49  Операции "Алхимия". Как Британия воюет с Россией на Черном море руками украинцев, - Владимир Малышев
02:28  Лидер Туркмении благословил реализацию очередного этапа газопровода Серхетабат–Герат
01:09  Туннель из России в США окончательно изолирует Европу, - Тимофей Бордачев
00:05  ВС РФ сформировали ряд "малых котлов" с пехотой ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 октября
Понедельник, 20.10.2025
18:30  ProFinance: Индия стремится расширить расчеты в рупиях с ключевыми торговыми партнерами
16:22  В городе Манас прозвучит шестичасовое исполнение эпоса "Манас"
16:12  Поздравление посольства России по случаю 80-летия Всенародного голосования о независимости Монголии
15:02  Sputnik: Какие предприятия эвакуировали в Узбекистан в 1941-1942 годах (история)
14:13  МВД стран СНГ в ходе операции "Розыск" за два дня задержано 286 преступников, найдены 55 без вести пропавших
14:05  Тюркская академическая интеграция, - Виктория Панфилова
13:29  Кража российских резервов под названием "репарационный кредит", - Валентин Катасонов
04:37  Си Цзиньпин поздравил Чжэн Ливэнь с избранием на пост председателя партии Гоминьдан
02:00  Рахмон поздравил народ с праздником Мехргон и призвал работать над продовольственной безопасностью Таджикистана
01:31  Энергетики Киргизии ведут подготовку к суровой зиме, - Анна Кряжева
00:29  Китай распробовал Северный морской путь
00:05  ВС РФ формируют самые большие "клещи" за СВО – итоговая сводка Readovka
Воскресенье, 19.10.2025
20:44  Переговоры России и США: холодный душ для Европы, - Владимир Малышев
НГ: В Китае отмечают возвращение своих мозгов из США
16:04 25.10.2025

Китайские власти отмечают приток мозгов из США
В Поднебесной набирает силу процесс возвращения ученых на родину из-за океана

Владимир Скосырев
23.10.2025

Китайские исследователи, работающие в Америке, обнаружили сходство между действиями Дональда Трампа и Мао Цзэдуна. Политические чистки, сокращения ассигнований, враждебность к экспертам в Вашингтоне – все это порождает нервозность в сообществе американских исследователей. А китайским ученым, работающим в США, это напоминает мрачную главу в истории самого Китая. Начав в 1966 году "культурную революцию" с целью искоренить буржуазное влияние и укрепить собственную власть, Мао погрузил страну в хаос. Заводы и школы закрывались, ученых клеймили на собраниях и высылали в деревню для перевоспитания. Конечно, в Америке такое невозможно. Тем не менее по меньшей мере 85 ученых, живших в США, перешли на полную ставку на работу в китайских вузах и исследовательских центрах с начала прошлого года.

Как передает CNN, cписок талантливых людей, которые из Америки переезжают в Китай, впечатляет своим блеском и размером. Среди них физик-ядерщик из Принстонского университета. Инженер-механик, который помог аэрокосмическому агентству NASA в освоении космоса. Биолог – специалист по нервным заболеваниям из Института здоровья США. Известные математики и более полдюжины специалистов по искусственному интеллекту.

Причем свыше 50% этих научных работников переселились в Китай в нынешнем году. Этот тренд должен увеличить обороты, поскольку Белый дом собирается урезать бюджеты научно-исследовательских институтов и одновременно ужесточить процесс проверки иностранных талантов. А Пекин в то же самое время увеличивает расходы на поддержку отечественных инноваций.

Но ведь именно умение США привлекать и сохранять у себя иностранных ученых высшей категории помогло Америке стать бесспорным мировым лидером в области науки и технологий после Второй мировой войны. Но если доминированию в поисках талантов придет конец, то, значит, США могут проиграть состязание в таких отраслях, как искусственный интеллект, квантовые компьютеры, полупроводники и современные виды вооружений.

Китайское правительство в течение многих лет стремилось завлечь к себе в страну иностранных ученых и особенно китайцев, которые численностью во многие тысячи уезжали из Поднебесной ради того, чтобы получить научную степень в США или других западных странах. А сегодня решение задачи привлечения экспертов стало критически важным. Дело в том, что США установили жесткий контроль над продажей технологий Китаю; в то же время председатель КНР Си Цзиньпин считает инновации единственным средством, способным обеспечить экономическую безопасность Китая.

И вот в такой напряженной обстановке администрация Трампа урезает финансирование университетов, ужесточает надзор за учеными, увеличивает до 100 тыс. долл. цену за специальную визу для квалифицированных иностранных работников. Для китайцев это не удар, а, наоборот, отличный сигнал. Юй Се, бывший профессор социологии Принстонского университета, говорит: "Китайские университеты считают эти изменения в США подарком от Трампа. Этот подарок позволит им рекрутировать больше научных дарований, чем когда-либо прежде. Произойдет увеличение числа и повышение качества научных и учебных программ в Китае".

Правда, Конгресс США, вероятно, отклонит самые резкие сокращения объемов финансирования университетов и научных учреждений. Однако это не рассеет атмосферу разочарований и неуверенности в завтрашнем дне, которая царит среди ученых и студентов из Китая и развивающихся стран. Эти молодые люди уже находятся в Америке или собирались туда приехать. А ведь из Китая раньше приезжали в США больше студентов и ученых, чем из любой другой страны.

Лу Уюань, бывший профессор химии в университете Мэриленд, который переехал в Китай и работает в престижном университете Фудань в Шанхае, говорит: "Тенденция на возвращение на родину среди китайских ученых и студентов стала необратимой. Причем большинство из этих людей стараются не привлекать к себе внимания. Они понимают, что Китай и США – это потенциальные противники. Они знают, что в Китае их оценят по достоинству".

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761397440


Новости Казахстана
- Сенаторы внесли свои поправки в Закон об искусственном интеллекте и вернули его в Мажилис
- Мажилис рассмотрит законопроект о банках и банковской деятельности
- Ограниченный оперативный простор
- XIX заседание Межправительственной казахстанско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству состоялось в Астане
- В Сенате представили проект республиканского бюджета на 2026–2028 годы
- Министр транспорта выступил на сессии "Средний коридор: от надежности к влиянию" в рамках V форума Tbilisi Silk Road Forum
- Кадровые перестановки
- Что стоит за борьбой с "народным" в Казахстане: популизм, лоббизм или профанация
- В Казахстане утвердили национальные стандарты по искусственному интеллекту
- МВД ликвидировало транснациональную сеть интернет-мошенников в России
