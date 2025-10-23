НГ: В Китае отмечают возвращение своих мозгов из США

Китайские власти отмечают приток мозгов из США

В Поднебесной набирает силу процесс возвращения ученых на родину из-за океана



Владимир Скосырев

23.10.2025



Китайские исследователи, работающие в Америке, обнаружили сходство между действиями Дональда Трампа и Мао Цзэдуна. Политические чистки, сокращения ассигнований, враждебность к экспертам в Вашингтоне – все это порождает нервозность в сообществе американских исследователей. А китайским ученым, работающим в США, это напоминает мрачную главу в истории самого Китая. Начав в 1966 году "культурную революцию" с целью искоренить буржуазное влияние и укрепить собственную власть, Мао погрузил страну в хаос. Заводы и школы закрывались, ученых клеймили на собраниях и высылали в деревню для перевоспитания. Конечно, в Америке такое невозможно. Тем не менее по меньшей мере 85 ученых, живших в США, перешли на полную ставку на работу в китайских вузах и исследовательских центрах с начала прошлого года.



Как передает CNN, cписок талантливых людей, которые из Америки переезжают в Китай, впечатляет своим блеском и размером. Среди них физик-ядерщик из Принстонского университета. Инженер-механик, который помог аэрокосмическому агентству NASA в освоении космоса. Биолог – специалист по нервным заболеваниям из Института здоровья США. Известные математики и более полдюжины специалистов по искусственному интеллекту.



Причем свыше 50% этих научных работников переселились в Китай в нынешнем году. Этот тренд должен увеличить обороты, поскольку Белый дом собирается урезать бюджеты научно-исследовательских институтов и одновременно ужесточить процесс проверки иностранных талантов. А Пекин в то же самое время увеличивает расходы на поддержку отечественных инноваций.



Но ведь именно умение США привлекать и сохранять у себя иностранных ученых высшей категории помогло Америке стать бесспорным мировым лидером в области науки и технологий после Второй мировой войны. Но если доминированию в поисках талантов придет конец, то, значит, США могут проиграть состязание в таких отраслях, как искусственный интеллект, квантовые компьютеры, полупроводники и современные виды вооружений.



Китайское правительство в течение многих лет стремилось завлечь к себе в страну иностранных ученых и особенно китайцев, которые численностью во многие тысячи уезжали из Поднебесной ради того, чтобы получить научную степень в США или других западных странах. А сегодня решение задачи привлечения экспертов стало критически важным. Дело в том, что США установили жесткий контроль над продажей технологий Китаю; в то же время председатель КНР Си Цзиньпин считает инновации единственным средством, способным обеспечить экономическую безопасность Китая.



И вот в такой напряженной обстановке администрация Трампа урезает финансирование университетов, ужесточает надзор за учеными, увеличивает до 100 тыс. долл. цену за специальную визу для квалифицированных иностранных работников. Для китайцев это не удар, а, наоборот, отличный сигнал. Юй Се, бывший профессор социологии Принстонского университета, говорит: "Китайские университеты считают эти изменения в США подарком от Трампа. Этот подарок позволит им рекрутировать больше научных дарований, чем когда-либо прежде. Произойдет увеличение числа и повышение качества научных и учебных программ в Китае".



Правда, Конгресс США, вероятно, отклонит самые резкие сокращения объемов финансирования университетов и научных учреждений. Однако это не рассеет атмосферу разочарований и неуверенности в завтрашнем дне, которая царит среди ученых и студентов из Китая и развивающихся стран. Эти молодые люди уже находятся в Америке или собирались туда приехать. А ведь из Китая раньше приезжали в США больше студентов и ученых, чем из любой другой страны.



Лу Уюань, бывший профессор химии в университете Мэриленд, который переехал в Китай и работает в престижном университете Фудань в Шанхае, говорит: "Тенденция на возвращение на родину среди китайских ученых и студентов стала необратимой. Причем большинство из этих людей стараются не привлекать к себе внимания. Они понимают, что Китай и США – это потенциальные противники. Они знают, что в Китае их оценят по достоинству".