|Президентом Ирландии стала Кэтрин Коннолли, обвинявшая НАТО в разжигании войны
18:04 25.10.2025
На президентских выборах в Ирландии может победить Кэтрин Коннолли, которая критикует НАТО в вопросе Украины.
У нее уже 64% голосов после подсчета 2/3 всех бюллетеней, сообщает The Guardian.
Что о ней пишет The Irish Times:
- по мнению Коннолли, альянс был подстрекателем конфликта на Украине задолго до его начала:
"НАТО сыграло отвратительную роль, приблизившись к границе и занимаясь разжиганием войны. Ирландия проявила лицемерие на многих уровнях";
- по словам Коннолли, она говорила это об альянсе, так как "многолетние подстрекательства к войне и обострение напряженности с целью разжечь конфликт препятствуют достижению мира в различных регионах планеты";
- отмечала, что Штаты, Англия и Франция - это страны, которым определенно нельзя доверять. А их мотивация заключается в "[развитии] военной промышленности, увеличении количества войн, продолжении войн, нормализации войн и получении огромных прибылей";
- по ее мнению, ЕС под руководством фон дер Ляйен "утратил моральные ориентиры" и становится все более милитаризированным.
***
Кандидат от правящей в Ирландии партии признала поражение на выборах президента
Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Представительница правящей в Ирландии партии "Фине гэл" Хизер Хемфрис в субботу признала поражение на выборах президента страны и поздравила соперницу - независимого кандидата Кэтрин Коннолли с победой, сообщает ирландское телевидение.