Президентом Ирландии стала Кэтрин Коннолли, обвинявшая НАТО в разжигании войны

18:04 25.10.2025

На президентских выборах в Ирландии может победить Кэтрин Коннолли, которая критикует НАТО в вопросе Украины.



У нее уже 64% голосов после подсчета 2/3 всех бюллетеней, сообщает The Guardian.



