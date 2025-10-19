|ЗАРУБИН: Что значат слова Путина про "ошеломляющий ответ"?
19:04 25.10.2025
Что значат слова Путина про "ошеломляющий ответ"?
Боевые действия на Украине могут продлиться еще долгие годы, - WSJ
Cорвавшийся саммит в Будапеште породил мрачную перспективу того, что война на Украине будет бушевать еще долгие годы.
Путин по-прежнему убежден, что Россия в конечном итоге измотает Украину, что приведет к краху украинской экономики и общества.
У Украины большие трудности и растущие потери.
Цели России остаются теми же, что и четыре года назад: свергнуть киевский режим и взять под контроль значительные территории.
- "Несмотря на ранние прогнозы краха, вызванного санкциями и военными расходами, российская экономика остается устойчивой" - признают западные пропагандисты.