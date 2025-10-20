Спецпредставитель президента РФ Дмитриев привез в США шоколадные конфеты с цитатами Путина

00:05 26.10.2025

РФ будет доносить до американских коллег, что нельзя становиться "байденами" и следовать неправильным подходам прошлой администрации.



Об этом заявил Кирилл Дмитриев. Он подчеркнул, что санкции в отношении России никак не повлияют на экономику страны:



"Они просто приведут к росту цен на автозаправках в США, потому что, соответственно, цены на нефтяных рынках уже выросли и будут расти дальше".



Подходы администрации Байдена и ее ложные нарративы не сработали, подчеркнул глава РФПИ.



