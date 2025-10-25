В Узбекистане начали продвигать культуру скромности для свадеб и семейных мероприятий

01:18 26.10.2025

Искоренить пороки за 90 дней.



25 октября 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Узбекистане всерьез взялись за устранение расточительности и помпезности на свадьбах и семейных мероприятиях. В стране стартовала масштабная трехмесячная кампания против амбициозности и отсутствия меры, которые подрывают социально-экономические интересы людей и формируют негативные настроения.



По словам Кахрамона Куронбаева, председателя Ассоциации махаллей Узбекистана, главная цель программы – укрепить культуру скромности и смирения, внедрить привычку проводить свадьбы и мероприятия без излишней помпезности. Кроме того, программа поможет предотвратить чрезмерное долговое бремя в семьях, научит молодежь финансовой грамотности, поддержит проведение скромных, искренних и содержательных свадеб и мероприятий.



"Аллах против расточительности. Поэтому мы все должны объединиться и не допускать подобных ситуаций. Мы сможем искоренить и будем примером", – подчеркнул шейх Нуриддин Холикназар, председатель Управления мусульман Узбекистана.



В рамках 90-днейной программы будут реализованы проекты, направленные на популяризацию среди граждан таких добродетелей, как умеренность, воздержание от расточительства, благодарность и толерантность. Пройдут семинары-тренинги и открытые диалоги по теме "Общество потребления". Кроме того, подготовят брошюры о вреде расточительства и его социально-психологических последствиях.



Ожидается запуск медийных кампаний, видеороликов, статей, теле- и радиопередач на эту тему, а также республиканский обучающий семинар.



Организатором кампании стал Республиканский центр духовности и просветительства. Там уверенны, что инициатива укрепит здоровый дух в обществе, устранит чрезмерное расточительство и сформирует нормативный образ жизни.



Отметим, в Узбекистане 2026–2030 годы объявлены "Актуальным периодом продовольственной безопасности". В этот срок государство намерено обеспечить население качественными продуктами в достаточном объеме и сократить пищевые отходы. Программа предусматривает реализацию концепции "Рациональное потребление" (Save food), направленной на снижение излишней траты продуктов, особенно в сфере общественного питания.



Напомним, в Узбекистане проведение свадеб, семейных торжеств, поминальных мероприятий и обрядов будет строго контролироваться. Это предусмотрено программой "Рациональное потребление".



Кроме того, еще в сентябре 2019 года было принято Положение о регулировании проведения свадеб, поминок, обрядов и других семейных торжеств.