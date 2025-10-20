 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Воскресенье, 26.10.2025
13:41  В России завершены испытания крылатой ракеты "Буревестник"
03:00  Из Пекина в Вашингтон на поезде. Проект Китайской инженерной академии - 2014 год
01:18  В Узбекистане начали продвигать культуру скромности для свадеб и семейных мероприятий
00:05  Спецпредставитель президента РФ Дмитриев привез в США шоколадные конфеты с цитатами Путина
Суббота, 25.10.2025
23:40  Новая концепция: миграционная политика в России станет жестче, - Александр Шустов
19:04  ЗАРУБИН: Что значат слова Путина про "ошеломляющий ответ"?
18:04  Президентом Ирландии стала Кэтрин Коннолли, обвинявшая НАТО в разжигании войны
16:04  НГ: В Китае отмечают возвращение своих мозгов из США
15:29  В Казахстане работники системы соцзащиты в профессиональный праздник получили госнаграды
13:44  Цветная революция в США. Как извращенцы раскалывают Америку, - Олег Сергеев
06:35  В Китае учрежден День памяти освобождения Тайваня - 25 октября
03:38  Кыргызстан - лидер ЦА по использованию криптовалют
01:12  Asia Times: Трамп и Путин - Сравнение национальных стратегий и вызовов
00:05  ВС РФ стремительно приближаются к Красному Лиману – итоговая сводка Readovka за 24 октября
Пятница, 24.10.2025
21:17  ProFinance: Почему Китай выигрывает торговую войну
16:28  Взгляд: "Своя игра" Орбана с Путиным и Трампом
15:46  НАТО путается в показаниях и проигрывает России в арифметике, - Валентин Катасонов
06:47  Военная разведка России открыла канал для связи с единомышленниками за рубежом
05:15  Минпром Таджикистана станет первым госведомством в мире, внедряющим Comet-браузер. Комментарий браузера Google Chrome
04:38  В Стамбуле начали курсировать автобусы Sputnik
03:02  Садыр Жапаров: Снежный барс - это душа наших заснеженных гор...
01:52  Turkmen Serdar: Британский бизнес убивает Каспий
01:10  Минобороны РК на мове "ведет консультации с иностранными партнерами", приславшими дрон с взрывчаткой
00:05  Русская армия готовит окружение Мирнограда - итоговая сводка Readovka к исходу 23 октября
Четверг, 23.10.2025
21:44  Туркмения вытесняет Узбекистан на рынке помидоров
19:26  Гендиректором Национальной телерадиокорпорации Киргизии назначен Уланбек Сатиев
17:39  Junge Welt: ЕС делает ставку на постоянный конфликт с Россией
16:14  ProFinance: Краткий обзор санкций НАТО против России
15:48  Между Москвой и Алма-Атой возобновят прямое ж/д сообщение в октябре
15:20  Что, где, когда? Министерство инвестиций Узбекистана играет в "Заковат"
02:40  Вернется ли смертная казнь в Киргизию, - Виктория Панфилова
01:01  Известия: к чему приведет сближение Узбекистана с Евросоюзом
00:05  ВС РФ ворвались в Новопавловку – итоговая сводка Readovka за 22 октября
Среда, 22.10.2025
21:33  На саммите АТЭС Трамп и Си могут заключить "фантастическую сделку", - Владимир Скосырев
17:20  Россия провела тренировку триады стратегических ядерных сил ... сдерживания желающих
15:30  МВД Казахстана ликвидировало в России транснациональную сеть интернет-мошенников
14:17  Брифинг в Минобороны РФ: Кто такие добровольные резервисты и как они защищают Россию
13:01  Узбекские ученые приступили к созданию генетической карты популяции. Выявлены десятки новых генных мутаций...
12:41  22 октября исполняется 33 года с момента установления дипотношений между Россией и Казахстаном
12:27  НГ: Газопровод "Светлый путь Аркадага" в Центральной Азии строится под патронажем США
06:03  Казахстанская энергетика остается в "ловушке" экспортной экономики, - Петр Своик
05:35  Мобильные операторы Узбекистана внедрили защиту от телефонного мошенничества
04:39  Казахстанцев могут наказать за пересылку дипфейков. По каким статьям?
02:43  В Узбекистане во всех городах и районах будет Советник по искусственному интеллекту
01:19  НГ: Российско-американский саммит в Будапеште разделил Запад
00:05  ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ по реке Янчур – итоговая сводка Readovka за 21 октября
Вторник, 21.10.2025
20:40  Соцсети вредят даже ИИ - вызывают у него ухудшение когнитивных способностей (глупеет)
16:12  Казахстан: 5 удобных сервисов для пассажиров поездов КТЖ
15:02  Киберполиция предупреждает: Самый высокооплачиваемый бизнес в Таиланде - это онлайн-мошенничество и торговля людьми
14:49  Операции "Алхимия". Как Британия воюет с Россией на Черном море руками украинцев, - Владимир Малышев
02:28  Лидер Туркмении благословил реализацию очередного этапа газопровода Серхетабат–Герат
01:09  Туннель из России в США окончательно изолирует Европу, - Тимофей Бордачев
00:05  ВС РФ сформировали ряд "малых котлов" с пехотой ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 октября
Понедельник, 20.10.2025
18:30  ProFinance: Индия стремится расширить расчеты в рупиях с ключевыми торговыми партнерами
16:22  В городе Манас прозвучит шестичасовое исполнение эпоса "Манас"
16:12  Поздравление посольства России по случаю 80-летия Всенародного голосования о независимости Монголии
15:02  Sputnik: Какие предприятия эвакуировали в Узбекистан в 1941-1942 годах (история)
14:13  МВД стран СНГ в ходе операции "Розыск" за два дня задержано 286 преступников, найдены 55 без вести пропавших
14:05  Тюркская академическая интеграция, - Виктория Панфилова
13:29  Кража российских резервов под названием "репарационный кредит", - Валентин Катасонов
04:37  Си Цзиньпин поздравил Чжэн Ливэнь с избранием на пост председателя партии Гоминьдан
В России завершены испытания крылатой ракеты "Буревестник"
13:41 26.10.2025

Официально завершены испытания крылатой ракеты "Буревестник".



"Буревестник" представляет собой оружие гарантированного ответного удара. Ракета оснащена ядерной энергетической установкой, что обеспечивает ей практически неограниченную дальность полета. Согласно официальным данным, ракета способна на месяцы автономного полета, а дальность ее применения практически не ограничена. Ракета летит на предельно низких высотах и способна а маневрированию, что позволяет ей эффективно прорывать системы ПРО. При этом мощность ядерной БЧ, предположительно, составляет до мегатонны.

Разработка велась с 2001 года после выхода США из Договора по ПРО. Постановка ракеты на вооружение планируется к 2027 году.



Испытание "Буревестника" прошло 21 октября. Ракета преодолела 14 тыс. км - и это не предел.

Об этом рассказал Герасимов в докладе Путину. По его словам, ракета показала возможности обхода систем ПРО.

Путин отметил, что еще предстоит большая работа, чтобы поставить ее на боевое дежурство.

Источник - RT на русском
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761475260


Новости Казахстана
- Сенаторы внесли свои поправки в Закон об искусственном интеллекте и вернули его в Мажилис
- Мажилис рассмотрит законопроект о банках и банковской деятельности
- Ограниченный оперативный простор
- XIX заседание Межправительственной казахстанско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству состоялось в Астане
- В Сенате представили проект республиканского бюджета на 2026–2028 годы
- Министр транспорта выступил на сессии "Средний коридор: от надежности к влиянию" в рамках V форума Tbilisi Silk Road Forum
- Кадровые перестановки
- Что стоит за борьбой с "народным" в Казахстане: популизм, лоббизм или профанация
- В Казахстане утвердили национальные стандарты по искусственному интеллекту
- МВД ликвидировало транснациональную сеть интернет-мошенников в России
