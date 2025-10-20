|В России завершены испытания крылатой ракеты "Буревестник"
13:41 26.10.2025
Официально завершены испытания крылатой ракеты "Буревестник".
"Буревестник" представляет собой оружие гарантированного ответного удара. Ракета оснащена ядерной энергетической установкой, что обеспечивает ей практически неограниченную дальность полета. Согласно официальным данным, ракета способна на месяцы автономного полета, а дальность ее применения практически не ограничена. Ракета летит на предельно низких высотах и способна а маневрированию, что позволяет ей эффективно прорывать системы ПРО. При этом мощность ядерной БЧ, предположительно, составляет до мегатонны.
Разработка велась с 2001 года после выхода США из Договора по ПРО. Постановка ракеты на вооружение планируется к 2027 году.
Испытание "Буревестника" прошло 21 октября. Ракета преодолела 14 тыс. км - и это не предел.
Об этом рассказал Герасимов в докладе Путину. По его словам, ракета показала возможности обхода систем ПРО.
Путин отметил, что еще предстоит большая работа, чтобы поставить ее на боевое дежурство.