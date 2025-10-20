Китай отметил 80-ю годовщину освобождения Тайваня от японской оккупации

19:50 26.10.2025

Пекин, 25 октября /Синьхуа/ -- В Пекине в субботу в рамках первого Дня памяти освобождения Тайваня состоялось собрание, посвященное 80-й годовщине освобождения Тайваня от японской оккупации и возвращения острова в лоно Китая.



Выступая перед почти 500 участниками встречи, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин призвал соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива совместными усилиями продвигать процесс национального воссоединения и не оставлять места для какой бы то ни было формы сепаратистской деятельности, направленной на достижение "независимости Тайваня".



Мероприятие было организовано после того, как 24 октября Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ принял постановление, согласно которому 25 октября официально учреждается Днем памяти освобождения Тайваня.



В 1894 году Япония развязала войну против Китая и впоследствии оккупировала Тайвань.



25 октября 1945 года в Тайбэе состоялась церемония принятия капитуляции японских войск в провинции Тайвань на китайском театре боевых действий союзных держав. С этого момента остров Тайвань и архипелаг Пэнху вернулись под суверенную юрисдикцию Китая.



Ван Хунин, являющийся также членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, отметил, что победа в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и возвращение Тайваня Китаю стали великим триумфом и общей гордостью китайского народа и китайской нации.



По словам председателя ВК НПКСК, учреждение памятного дня демонстрирует непоколебимую решимость всех народов страны отстаивать принцип одного Китая, защищать национальный суверенитет и территориальную целостность.



Это также отражает твердую решимость КПК исполнить свою историческую миссию и добиться полного воссоединения Родины, продолжил он, добавив, что это еще больше укрепило международный консенсус о том, что существует только один Китай, а Тайвань является его неотъемлемой частью.



Ван Хунин подчеркнул, что в этот важный момент, когда необходимо помнить историю и вместе двигаться вперед, соотечественники по обе стороны пролива должны взять на себя историческую ответственность за продвижение мирного развития отношений между двумя берегами пролива и осуществление национального возрождения.



Председатель ВК НПКСК отметил важность приверженности мирному воссоединению, курсу "одна страна, две системы", принципу одного Китая и консенсусу 1992 года.



Ван Хунин призвал прилагать совместные усилия для защиты великих завоеваний победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам, углубления обменов и интеграции между двумя берегами пролива, защиты общих интересов китайской нации и стремления к национальному возрождению.