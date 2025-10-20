Китай отметил 80-ю годовщину освобождения Тайваня от японской оккупации

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Воскресенье, 26.10.2025
23:29  В Русском доме в Астане открылся шахматный клуб Сергея Карякина
22:04  Проект генплана Бишкека до 2050 года вынесен на общественное обсуждение
21:55  На выставке Automechanika Tashkent 2025 показали первый узбекский электробус
20:19  Интервью Лаврова каналу "Ультраханг": США находятся под колоссальным давлением европейских ястребов
13:41  В России завершены испытания крылатой ракеты "Буревестник"
03:00  Из Пекина в Вашингтон на поезде. Проект Китайской инженерной академии - 2014 год
01:18  В Узбекистане начали продвигать культуру скромности для свадеб и семейных мероприятий
00:05  Спецпредставитель президента РФ Дмитриев привез в США шоколадные конфеты с цитатами Путина
Суббота, 25.10.2025
23:40  Новая концепция: миграционная политика в России станет жестче, - Александр Шустов
19:04  ЗАРУБИН: Что значат слова Путина про "ошеломляющий ответ"?
18:04  Президентом Ирландии стала Кэтрин Коннолли, обвинявшая НАТО в разжигании войны
16:04  НГ: В Китае отмечают возвращение своих мозгов из США
15:29  В Казахстане работники системы соцзащиты в профессиональный праздник получили госнаграды
13:44  Цветная революция в США. Как извращенцы раскалывают Америку, - Олег Сергеев
06:35  В Китае учрежден День памяти освобождения Тайваня - 25 октября
03:38  Кыргызстан - лидер ЦА по использованию криптовалют
01:12  Asia Times: Трамп и Путин - Сравнение национальных стратегий и вызовов
00:05  ВС РФ стремительно приближаются к Красному Лиману – итоговая сводка Readovka за 24 октября
Пятница, 24.10.2025
21:17  ProFinance: Почему Китай выигрывает торговую войну
16:28  Взгляд: "Своя игра" Орбана с Путиным и Трампом
15:46  НАТО путается в показаниях и проигрывает России в арифметике, - Валентин Катасонов
06:47  Военная разведка России открыла канал для связи с единомышленниками за рубежом
05:15  Минпром Таджикистана станет первым госведомством в мире, внедряющим Comet-браузер. Комментарий браузера Google Chrome
04:38  В Стамбуле начали курсировать автобусы Sputnik
03:02  Садыр Жапаров: Снежный барс - это душа наших заснеженных гор...
01:52  Turkmen Serdar: Британский бизнес убивает Каспий
01:10  Минобороны РК на мове "ведет консультации с иностранными партнерами", приславшими дрон с взрывчаткой
00:05  Русская армия готовит окружение Мирнограда - итоговая сводка Readovka к исходу 23 октября
Четверг, 23.10.2025
21:44  Туркмения вытесняет Узбекистан на рынке помидоров
19:26  Гендиректором Национальной телерадиокорпорации Киргизии назначен Уланбек Сатиев
17:39  Junge Welt: ЕС делает ставку на постоянный конфликт с Россией
16:14  ProFinance: Краткий обзор санкций НАТО против России
15:48  Между Москвой и Алма-Атой возобновят прямое ж/д сообщение в октябре
15:20  Что, где, когда? Министерство инвестиций Узбекистана играет в "Заковат"
02:40  Вернется ли смертная казнь в Киргизию, - Виктория Панфилова
01:01  Известия: к чему приведет сближение Узбекистана с Евросоюзом
00:05  ВС РФ ворвались в Новопавловку – итоговая сводка Readovka за 22 октября
Среда, 22.10.2025
21:33  На саммите АТЭС Трамп и Си могут заключить "фантастическую сделку", - Владимир Скосырев
17:20  Россия провела тренировку триады стратегических ядерных сил ... сдерживания желающих
15:30  МВД Казахстана ликвидировало в России транснациональную сеть интернет-мошенников
14:17  Брифинг в Минобороны РФ: Кто такие добровольные резервисты и как они защищают Россию
13:01  Узбекские ученые приступили к созданию генетической карты популяции. Выявлены десятки новых генных мутаций...
12:41  22 октября исполняется 33 года с момента установления дипотношений между Россией и Казахстаном
12:27  НГ: Газопровод "Светлый путь Аркадага" в Центральной Азии строится под патронажем США
06:03  Казахстанская энергетика остается в "ловушке" экспортной экономики, - Петр Своик
05:35  Мобильные операторы Узбекистана внедрили защиту от телефонного мошенничества
04:39  Казахстанцев могут наказать за пересылку дипфейков. По каким статьям?
02:43  В Узбекистане во всех городах и районах будет Советник по искусственному интеллекту
01:19  НГ: Российско-американский саммит в Будапеште разделил Запад
00:05  ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ по реке Янчур – итоговая сводка Readovka за 21 октября
Вторник, 21.10.2025
20:40  Соцсети вредят даже ИИ - вызывают у него ухудшение когнитивных способностей (глупеет)
16:12  Казахстан: 5 удобных сервисов для пассажиров поездов КТЖ
15:02  Киберполиция предупреждает: Самый высокооплачиваемый бизнес в Таиланде - это онлайн-мошенничество и торговля людьми
14:49  Операции "Алхимия". Как Британия воюет с Россией на Черном море руками украинцев, - Владимир Малышев
02:28  Лидер Туркмении благословил реализацию очередного этапа газопровода Серхетабат–Герат
01:09  Туннель из России в США окончательно изолирует Европу, - Тимофей Бордачев
00:05  ВС РФ сформировали ряд "малых котлов" с пехотой ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 октября
Понедельник, 20.10.2025
18:30  ProFinance: Индия стремится расширить расчеты в рупиях с ключевыми торговыми партнерами
16:22  В городе Манас прозвучит шестичасовое исполнение эпоса "Манас"
16:12  Поздравление посольства России по случаю 80-летия Всенародного голосования о независимости Монголии
Китай отметил 80-ю годовщину освобождения Тайваня от японской оккупации
19:50 26.10.2025

Пекин, 25 октября /Синьхуа/ -- В Пекине в субботу в рамках первого Дня памяти освобождения Тайваня состоялось собрание, посвященное 80-й годовщине освобождения Тайваня от японской оккупации и возвращения острова в лоно Китая.

Выступая перед почти 500 участниками встречи, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин призвал соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива совместными усилиями продвигать процесс национального воссоединения и не оставлять места для какой бы то ни было формы сепаратистской деятельности, направленной на достижение "независимости Тайваня".

Мероприятие было организовано после того, как 24 октября Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ принял постановление, согласно которому 25 октября официально учреждается Днем памяти освобождения Тайваня.

В 1894 году Япония развязала войну против Китая и впоследствии оккупировала Тайвань.

25 октября 1945 года в Тайбэе состоялась церемония принятия капитуляции японских войск в провинции Тайвань на китайском театре боевых действий союзных держав. С этого момента остров Тайвань и архипелаг Пэнху вернулись под суверенную юрисдикцию Китая.

Ван Хунин, являющийся также членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, отметил, что победа в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и возвращение Тайваня Китаю стали великим триумфом и общей гордостью китайского народа и китайской нации.

По словам председателя ВК НПКСК, учреждение памятного дня демонстрирует непоколебимую решимость всех народов страны отстаивать принцип одного Китая, защищать национальный суверенитет и территориальную целостность.

Это также отражает твердую решимость КПК исполнить свою историческую миссию и добиться полного воссоединения Родины, продолжил он, добавив, что это еще больше укрепило международный консенсус о том, что существует только один Китай, а Тайвань является его неотъемлемой частью.

Ван Хунин подчеркнул, что в этот важный момент, когда необходимо помнить историю и вместе двигаться вперед, соотечественники по обе стороны пролива должны взять на себя историческую ответственность за продвижение мирного развития отношений между двумя берегами пролива и осуществление национального возрождения.

Председатель ВК НПКСК отметил важность приверженности мирному воссоединению, курсу "одна страна, две системы", принципу одного Китая и консенсусу 1992 года.

Ван Хунин призвал прилагать совместные усилия для защиты великих завоеваний победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам, углубления обменов и интеграции между двумя берегами пролива, защиты общих интересов китайской нации и стремления к национальному возрождению.

Источник - Синьхуа
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761497400


Новости Казахстана
- Сенаторы внесли свои поправки в Закон об искусственном интеллекте и вернули его в Мажилис
- Мажилис рассмотрит законопроект о банках и банковской деятельности
- Ограниченный оперативный простор
- XIX заседание Межправительственной казахстанско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству состоялось в Астане
- В Сенате представили проект республиканского бюджета на 2026–2028 годы
- Министр транспорта выступил на сессии "Средний коридор: от надежности к влиянию" в рамках V форума Tbilisi Silk Road Forum
- Кадровые перестановки
- Что стоит за борьбой с "народным" в Казахстане: популизм, лоббизм или профанация
- В Казахстане утвердили национальные стандарты по искусственному интеллекту
- МВД ликвидировало транснациональную сеть интернет-мошенников в России
