Интервью Лаврова каналу "Ультраханг": США находятся под колоссальным давлением европейских ястребов

20:19 26.10.2025

Интервью Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова [венгерскому] YouTube-каналу "Ультраханг" (Москва, 26 октября 2025 года)



Лавров заявил о готовности Путина принять концепцию США по Украине

https://www.rbc.ru/

26 окт 2025



Москва готова принять концепцию США по урегулированию на Украине, о чем сообщила на саммите в Анкоридже, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу "Ультраханг".



"Президент России Владимир Путин [на Аляске] подробно повторил каждый элемент концепции, привезенной [спецпосланником президента США Стивом] Уиткоффом, и спрашивал его, поскольку он присутствовал на переговорах в Анкоридже: "Верно ли это? Так ли это?" Все было подтверждено", - отметил дипломат.



По словам Лаврова, после этого президент Путин заявил, что "Россия готова принять их (США. - РБК) концепцию и двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе". Прямого ответа не последовало, сказал дипломат.



Стороны договорились взять паузу, чтобы обдумать предложения и обсудить итоги переговоров с союзниками, добавил Лавров.



Встречаясь 24 сентября в Нью-Йорке с госсекретарем США Марко Рубио, Лавров напомнил ему о позиции России на Аляске. Тот, по его словам, ответил: "Да, мы все еще рассматриваем, мы стараемся, мы заинтересованы".



По словам Лаврова, США находятся "под колоссальным, невероятным давлением со стороны европейских ястребов, Зеленского" и тех, кто не хочет видеть взаимодействия России и США по любым направлениям ...



