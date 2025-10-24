На выставке Automechanika Tashkent 2025 показали первый узбекский электробус

21:55 26.10.2025

Automechanika Tashkent 2025: центр притяжения мирового автопрома



24.10.2025



Выставка стала ключевой платформой для обмена опытом, деловых встреч и презентации инноваций, определяющих будущее автомобильной индустрии в регионе.



На территории выставочного комплекса CAEx Uzbekistan открылась международная выставка автомобильной промышленности Automechanika Tashkent 2025.



