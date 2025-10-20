Проект генплана Бишкека до 2050 года вынесен на общественное обсуждение

22:04 26.10.2025

Мэрия вынесла проект генплана Бишкека до 2050 года на общественное обсуждение



Слушания пройдут 24–25 декабря по районам:



Ленинский и Первомайский - проспект Чуй, 168а



Октябрьский - зал заседаний районной администрации



Свердловский - улица Усенбаева, 200/1.



Жителей приглашают внести предложения и замечания по проекту.



С проектом функциональных зон, схемой транспорта и основными положениями можно ознакомиться на сайте мэрии (https://bishkek.gov.kg/ru/post/32391).



Зонирование и схема лучше видны, если их открыть на компьютере.



