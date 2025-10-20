В Русском доме в Астане открылся шахматный клуб Сергея Карякина

23:29 26.10.2025

В Русском доме в Астане 25 октября торжественно открыли Международный шахматный клуб Сергея Карякина в рамках проекта "Шахматная дипломатия в Русских домах".



Гостей поприветствовали: Юрий Мельник, советник-посланник Посольства Российской Федерации в Казахстане и Альберт Миннуллин, руководитель Шахматных клубов Сергея Карякина, специально прилетевший на праздник из российской столицы.



Российский супергроссмейстер, сенатор и президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин лично присутствовать на событии не смог, но пообщался с коллегами онлайн. Он дал старт сети новых шахматных клубов в 15 странах мира и провел сеанс одновременной игры с игроками из Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Иордании.



От Казахстана с Карякиным играл журналист и шахматист Рустем Омаров, победитель "Сенат Оупен турнир" и QAZCONTENT OPEN.



Шахматный праздник объединил российских и казахстанских любителей шахмат, прошел в непринужденной дружеской обстановке и еще раз наглядно показал: шахматы не знают границ и объединяют людей вне зависимости от страны и возраста, а спорт и культура служат прочным мостом дружбы между Россией и Казахстаном.



С сентября в Русском доме работает шахматный кружок. Мы приглашаем на занятия всех желающих спортсменов-любителей от 7 лет до преклонного возраста.



