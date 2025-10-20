ВС РФ ответили на санкции "котлами" для ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

00:05 27.10.2025

Михаил Пшеничников



СВО



В отношении России был принят 19-й по счету пакет санкций Евросоюза. В свою очередь, Министерство финансов США объявило о включении в свой SDN List двух российских нефтяных компаний, а также всех их "дочек". Применение данных политических и экономических рычагов давления на Москву никак не сказалось на поле боя. Русская армия выбивает противника сразу из нескольких населенных пунктов, а также организовывает осаду неприятельских гарнизонов одновременно на нескольких направлениях.



