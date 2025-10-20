|ВС РФ ответили на санкции "котлами" для ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
00:05 27.10.2025
Михаил Пшеничников
СВО
В отношении России был принят 19-й по счету пакет санкций Евросоюза. В свою очередь, Министерство финансов США объявило о включении в свой SDN List двух российских нефтяных компаний, а также всех их "дочек". Применение данных политических и экономических рычагов давления на Москву никак не сказалось на поле боя. Русская армия выбивает противника сразу из нескольких населенных пунктов, а также организовывает осаду неприятельских гарнизонов одновременно на нескольких направлениях.
Покровское направление
Части 2-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ в боях за Покровск добились большого успеха. Русские штурмовики сформировали очередной малый "котел" внутри городской застройки. Наши бойцы установили локтевой контакт в районе ж/д станции "Покровск" с группировкой, двигавшейся из микрорайона Шахтерский. Таким образом, главный оборонительный узел ВСУ в центре Покровска оказался блокированным. Противник также взят в "клещи" в частном секторе на востоке города, в окрестностях школы № 5. Кроме того, ВС РФ обошли и окружили украинскую группировку в районе группы фабрик и автомастерских на северо-западе Покровска. Благодаря этим малым "котлам" русские штурмовики смогли продолжить атаку в направлении села Гришино – последнего участка, по которому ВСУ в состоянии завозить грузы и подкрепления в Покровско-Мирноградский оборонительный район.
Дефицит сил у неприятеля позволяет ВС РФ реализовывать тактику просачивания. Данный подход наши войска, весьма вероятно, продемонстрируют в Покровске еще не один раз.
Однако у противника пока сохраняется возможность подпитывать гарнизон, так как ВСУ держат необходимое количество подразделений у села Гришино, чтобы сохранить коридор снабжения. Киев обрек гарнизоны Покровска и Мирнограда пасть смертью храбрых, оттягивая новости о будущей сдаче этих населенных пунктов. Неприятель уже мог приступить к частичному выводу своих сил через Гришино. Однако спасти основную массу собственных войск украинское командование не сумеет.
Более того, обозначилось начало формирования очередного малого "котла" в Покровске, который находится в частном секторе на востоке города.
ВС РФ также приступили к рассечению обороны ВСУ в северной части Покровска. Тем самым они добиваются уничтожения единой оборонительной системы противника. Русская армия продвигается вдоль шоссе Т-05-15, что ставит под удар снабжение украинского гарнизона в Мирнограде.
Отдельно стоит отметить факт того, что к востоку от Новопавловки русские войска не спешат занимать уже частично оставленные украинские позиции и садиться противнику на хвост. Разумнее оставить всю работу по выбиванию отступающей пехоты ВСУ могут взять на себя артиллеристы и операторы дронов. Преследование рискованно из-за того что ВСУ вероятно заминировали поля при подготовке обороны Новопавловки.
Плачевное положение украинских частей в Покровске позволяет нашим войскам провернуть аналогичную тактику, но уже в больших масштабах, разделив две городские агломерации, пройдя частный сектор на севере населенника, как "нож сквозь масло". После этого группировка ВС РФ сможет воссоединиться с силами 51-й армии. В случае успешного локтевого контакта цель окружения Мирнограда вместе с его гарнизоном будет достигнута. Дистанция между передовыми силами общевойсковых армий ВС РФ составляет порядка 5 км.
ВСУ с трудом, но сумели обеспечить устойчивость обороны "бутылочного горла" в районе села Гришино. Однако внутри самого Покровско-Мирноградского оборонительного района им приходится полагаться лишь на собственные скромные ресурсы. Вероятно, вместо формирования одного большого "котла" командование русской армии приняло решение разделить его на несколько очагов.
Южно-Донбасское направление
ВС РФ из состава группировки "Восток" на Южно-Донбасском направлении выполнили ключевую задачу на текущем этапе боев – линия обороны ВСУ, выстроенная по реке Янчур, прорвана. Русским штурмовикам удалось закрепиться в северной части поселка Первомайское, а также прорвать неприятельские порядки южнее, в районе сел Новониколаевка и Полтавка. Единственный участок, где украинские войска продолжают удерживать позиции на берегу реки, – это Рыбное и Успеновка. Однако с учетом прорыва ВС РФ севернее и южнее дальнейшая оборона ВСУ береговой полосы лишена всякого смысла. Неприятель вынужден будет откатиться на внешний оборонительный контур Гуляйполя.
Отход из междуречья Янчура и Гайчура автоматически означает для противника утрату главных трасс снабжения Гуляйпольского укрепрайона со стороны пгт Покровское. Но в распоряжении украинской армии останутся рокадная трасса от Орехова и ряд других альтернативных маршрутов. Таким образом, отступление из междуречья для ВСУ – единственный вариант стабилизировать фронт, опираясь на новые позиции. Однако отход соединений незалежной увеличивает риск штурма Гуляйполя русскими частями группировки "Восток".
Южно-Донбасское направление (Новопавловский сектор)
Части 41-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ сумели преодолеть внешний оборонительный контур Новопавловки и ворваться в населенный пункт с юга. Успеха удалось добиться из-за того, что неприятель утратил контроль над соседствующей Ивановкой. Вероятно, что противник организованно отойдет на новую оборонительную линию. Предположительно, она пройдет "дугой" с опорой на полосу населенных пунктов Гавриловка – Демурино – Владимировка – Богдановка – Веселое – Антоновское – Межевая.
Отдельно стоит отметить факт того, что к востоку от Новопавловки русские войска не спешат занимать уже частично оставленные украинские позиции и садиться неприятелю на хвост. Разумнее оставить всю работу по выбиванию отступающей пехоты ВСУ нашим артиллеристам и операторам дронов. Преследование рискованно из-за того, что украинские солдаты, вероятно, заминировали поля при подготовке обороны Новопавловки.
Краснолиманское направление
Части 20-й и 25-й гвардейских общевойсковых армий ВС РФ продолжают уничтожать логистику между Северском и Красным Лиманом, попутно блокируя последний населенный пункт. Силы 20-й ОА выбили ВСУ из Новоселовки и приступили к подготовке штурма Яровой – последней преграды перед городом Святогорск в излучине Северского Донца. Неприятель вряд ли будет там особо упорствовать и предпочтет сосредоточиться на обороне Святогорска. Дело в том, что указанный сектор удерживается лишь подразделениями 114-й бригады ТрО ВСУ, у которых нет шансов долго сдерживать натиск русской армии, тем более населенник прилегает к реке, что создает риск оказаться в ловушке. Однако в районе села Дробышево противник крепко держится за свои позиции. Это упорство объясняется тем, что украинское командование резонно опасается обхода Красного Лимана с севера по лесному массиву "Святые горы".
Южнее неприятель также упорствует. Силы 25-й армии ВС РФ в боях за Ямполь и на других участках, подступая к Красному Лиману, встречают ожесточенное сопротивление. Это вызвано тем, что состав обороны ВСУ на площадях, прилегающих к городу, куда более солидный, чем на участке севернее. В районе Красного Лимана противник развернул подразделения 60-й и 63-й ОМБр при поддержке батальона из состава 4-й ОТБр. Защита логистики между Красным Лиманом и Северском для ВСУ является строгим приоритетом. Однако, несмотря на серии украинских контратак, русским войскам удается постепенно преодолевать оборону Ямполя. На данный момент противник оставляет центр села и концентрируется на юге и в прилегающих лесах. В свою очередь, ВС РФ решили навязать неприятелю бои в лесной местности между Красным Лиманом и Ямполем. Задача русских штурмовиков очевидна, выйти на трассу Т-05-13 в районе краснолиманского песчаного карьера. Помимо этого, не менее важной целью является охват Красного Лимана с юга и выход на трассу Т-05-14, по которой город снабжается со стороны Славянска.
