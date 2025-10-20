 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
01:49  ФСК: Россия в Центральной Азии: пути интеграции
00:42  В Таджикистане стартовала выставка-ярмарка "Российское образование - 2025"
00:05  ВС РФ ответили на санкции "котлами" для ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.10.2025
23:29  В Русском доме в Астане открылся шахматный клуб Сергея Карякина
22:04  Проект генплана Бишкека до 2050 года вынесен на общественное обсуждение
21:55  На выставке Automechanika Tashkent 2025 показали первый узбекский электробус
13:41  В России завершены испытания крылатой ракеты "Буревестник"
03:00  Из Пекина в Вашингтон на поезде. Проект Китайской инженерной академии - 2014 год
01:18  В Узбекистане начали продвигать культуру скромности для свадеб и семейных мероприятий
00:05  Спецпредставитель президента РФ Дмитриев привез в США шоколадные конфеты с цитатами Путина
Суббота, 25.10.2025
23:40  Новая концепция: миграционная политика в России станет жестче, - Александр Шустов
19:04  ЗАРУБИН: Что значат слова Путина про "ошеломляющий ответ"?
18:04  Президентом Ирландии стала Кэтрин Коннолли, обвинявшая НАТО в разжигании войны
16:04  НГ: В Китае отмечают возвращение своих мозгов из США
15:29  В Казахстане работники системы соцзащиты в профессиональный праздник получили госнаграды
13:44  Цветная революция в США. Как извращенцы раскалывают Америку, - Олег Сергеев
06:35  В Китае учрежден День памяти освобождения Тайваня - 25 октября
03:38  Кыргызстан - лидер ЦА по использованию криптовалют
01:12  Asia Times: Трамп и Путин - Сравнение национальных стратегий и вызовов
00:05  ВС РФ стремительно приближаются к Красному Лиману – итоговая сводка Readovka за 24 октября
Пятница, 24.10.2025
21:17  ProFinance: Почему Китай выигрывает торговую войну
16:28  Взгляд: "Своя игра" Орбана с Путиным и Трампом
15:46  НАТО путается в показаниях и проигрывает России в арифметике, - Валентин Катасонов
06:47  Военная разведка России открыла канал для связи с единомышленниками за рубежом
05:15  Минпром Таджикистана станет первым госведомством в мире, внедряющим Comet-браузер. Комментарий браузера Google Chrome
04:38  В Стамбуле начали курсировать автобусы Sputnik
03:02  Садыр Жапаров: Снежный барс - это душа наших заснеженных гор...
01:52  Turkmen Serdar: Британский бизнес убивает Каспий
01:10  Минобороны РК на мове "ведет консультации с иностранными партнерами", приславшими дрон с взрывчаткой
00:05  Русская армия готовит окружение Мирнограда - итоговая сводка Readovka к исходу 23 октября
Четверг, 23.10.2025
21:44  Туркмения вытесняет Узбекистан на рынке помидоров
19:26  Гендиректором Национальной телерадиокорпорации Киргизии назначен Уланбек Сатиев
17:39  Junge Welt: ЕС делает ставку на постоянный конфликт с Россией
16:14  ProFinance: Краткий обзор санкций НАТО против России
15:48  Между Москвой и Алма-Атой возобновят прямое ж/д сообщение в октябре
15:20  Что, где, когда? Министерство инвестиций Узбекистана играет в "Заковат"
02:40  Вернется ли смертная казнь в Киргизию, - Виктория Панфилова
01:01  Известия: к чему приведет сближение Узбекистана с Евросоюзом
00:05  ВС РФ ворвались в Новопавловку – итоговая сводка Readovka за 22 октября
Среда, 22.10.2025
21:33  На саммите АТЭС Трамп и Си могут заключить "фантастическую сделку", - Владимир Скосырев
17:20  Россия провела тренировку триады стратегических ядерных сил ... сдерживания желающих
15:30  МВД Казахстана ликвидировало в России транснациональную сеть интернет-мошенников
14:17  Брифинг в Минобороны РФ: Кто такие добровольные резервисты и как они защищают Россию
13:01  Узбекские ученые приступили к созданию генетической карты популяции. Выявлены десятки новых генных мутаций...
12:41  22 октября исполняется 33 года с момента установления дипотношений между Россией и Казахстаном
12:27  НГ: Газопровод "Светлый путь Аркадага" в Центральной Азии строится под патронажем США
06:03  Казахстанская энергетика остается в "ловушке" экспортной экономики, - Петр Своик
05:35  Мобильные операторы Узбекистана внедрили защиту от телефонного мошенничества
04:39  Казахстанцев могут наказать за пересылку дипфейков. По каким статьям?
02:43  В Узбекистане во всех городах и районах будет Советник по искусственному интеллекту
01:19  НГ: Российско-американский саммит в Будапеште разделил Запад
00:05  ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ по реке Янчур – итоговая сводка Readovka за 21 октября
Вторник, 21.10.2025
20:40  Соцсети вредят даже ИИ - вызывают у него ухудшение когнитивных способностей (глупеет)
16:12  Казахстан: 5 удобных сервисов для пассажиров поездов КТЖ
15:02  Киберполиция предупреждает: Самый высокооплачиваемый бизнес в Таиланде - это онлайн-мошенничество и торговля людьми
14:49  Операции "Алхимия". Как Британия воюет с Россией на Черном море руками украинцев, - Владимир Малышев
02:28  Лидер Туркмении благословил реализацию очередного этапа газопровода Серхетабат–Герат
01:09  Туннель из России в США окончательно изолирует Европу, - Тимофей Бордачев
00:05  ВС РФ сформировали ряд "малых котлов" с пехотой ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 октября
Понедельник, 20.10.2025
18:30  ProFinance: Индия стремится расширить расчеты в рупиях с ключевыми торговыми партнерами
16:22  В городе Манас прозвучит шестичасовое исполнение эпоса "Манас"
ВС РФ ответили на санкции "котлами" для ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
00:05 27.10.2025

ВС РФ ответили на пакеты санкций "котлами" для ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

Михаил Пшеничников

СВО

В отношении России был принят 19-й по счету пакет санкций Евросоюза. В свою очередь, Министерство финансов США объявило о включении в свой SDN List двух российских нефтяных компаний, а также всех их "дочек". Применение данных политических и экономических рычагов давления на Москву никак не сказалось на поле боя. Русская армия выбивает противника сразу из нескольких населенных пунктов, а также организовывает осаду неприятельских гарнизонов одновременно на нескольких направлениях.



Покровское направление

Части 2-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ в боях за Покровск добились большого успеха. Русские штурмовики сформировали очередной малый "котел" внутри городской застройки. Наши бойцы установили локтевой контакт в районе ж/д станции "Покровск" с группировкой, двигавшейся из микрорайона Шахтерский. Таким образом, главный оборонительный узел ВСУ в центре Покровска оказался блокированным. Противник также взят в "клещи" в частном секторе на востоке города, в окрестностях школы № 5. Кроме того, ВС РФ обошли и окружили украинскую группировку в районе группы фабрик и автомастерских на северо-западе Покровска. Благодаря этим малым "котлам" русские штурмовики смогли продолжить атаку в направлении села Гришино – последнего участка, по которому ВСУ в состоянии завозить грузы и подкрепления в Покровско-Мирноградский оборонительный район.

Дефицит сил у неприятеля позволяет ВС РФ реализовывать тактику просачивания. Данный подход наши войска, весьма вероятно, продемонстрируют в Покровске еще не один раз.

Однако у противника пока сохраняется возможность подпитывать гарнизон, так как ВСУ держат необходимое количество подразделений у села Гришино, чтобы сохранить коридор снабжения. Киев обрек гарнизоны Покровска и Мирнограда пасть смертью храбрых, оттягивая новости о будущей сдаче этих населенных пунктов. Неприятель уже мог приступить к частичному выводу своих сил через Гришино. Однако спасти основную массу собственных войск украинское командование не сумеет.

Более того, обозначилось начало формирования очередного малого "котла" в Покровске, который находится в частном секторе на востоке города.

ВС РФ также приступили к рассечению обороны ВСУ в северной части Покровска. Тем самым они добиваются уничтожения единой оборонительной системы противника. Русская армия продвигается вдоль шоссе Т-05-15, что ставит под удар снабжение украинского гарнизона в Мирнограде.

Отдельно стоит отметить факт того, что к востоку от Новопавловки русские войска не спешат занимать уже частично оставленные украинские позиции и садиться противнику на хвост. Разумнее оставить всю работу по выбиванию отступающей пехоты ВСУ могут взять на себя артиллеристы и операторы дронов. Преследование рискованно из-за того что ВСУ вероятно заминировали поля при подготовке обороны Новопавловки.

Плачевное положение украинских частей в Покровске позволяет нашим войскам провернуть аналогичную тактику, но уже в больших масштабах, разделив две городские агломерации, пройдя частный сектор на севере населенника, как "нож сквозь масло". После этого группировка ВС РФ сможет воссоединиться с силами 51-й армии. В случае успешного локтевого контакта цель окружения Мирнограда вместе с его гарнизоном будет достигнута. Дистанция между передовыми силами общевойсковых армий ВС РФ составляет порядка 5 км.

ВСУ с трудом, но сумели обеспечить устойчивость обороны "бутылочного горла" в районе села Гришино. Однако внутри самого Покровско-Мирноградского оборонительного района им приходится полагаться лишь на собственные скромные ресурсы. Вероятно, вместо формирования одного большого "котла" командование русской армии приняло решение разделить его на несколько очагов.

Южно-Донбасское направление

ВС РФ из состава группировки "Восток" на Южно-Донбасском направлении выполнили ключевую задачу на текущем этапе боев – линия обороны ВСУ, выстроенная по реке Янчур, прорвана. Русским штурмовикам удалось закрепиться в северной части поселка Первомайское, а также прорвать неприятельские порядки южнее, в районе сел Новониколаевка и Полтавка. Единственный участок, где украинские войска продолжают удерживать позиции на берегу реки, – это Рыбное и Успеновка. Однако с учетом прорыва ВС РФ севернее и южнее дальнейшая оборона ВСУ береговой полосы лишена всякого смысла. Неприятель вынужден будет откатиться на внешний оборонительный контур Гуляйполя.

Отход из междуречья Янчура и Гайчура автоматически означает для противника утрату главных трасс снабжения Гуляйпольского укрепрайона со стороны пгт Покровское. Но в распоряжении украинской армии останутся рокадная трасса от Орехова и ряд других альтернативных маршрутов. Таким образом, отступление из междуречья для ВСУ – единственный вариант стабилизировать фронт, опираясь на новые позиции. Однако отход соединений незалежной увеличивает риск штурма Гуляйполя русскими частями группировки "Восток".

Южно-Донбасское направление (Новопавловский сектор)

Части 41-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ сумели преодолеть внешний оборонительный контур Новопавловки и ворваться в населенный пункт с юга. Успеха удалось добиться из-за того, что неприятель утратил контроль над соседствующей Ивановкой. Вероятно, что противник организованно отойдет на новую оборонительную линию. Предположительно, она пройдет "дугой" с опорой на полосу населенных пунктов Гавриловка – Демурино – Владимировка – Богдановка – Веселое – Антоновское – Межевая.

Отдельно стоит отметить факт того, что к востоку от Новопавловки русские войска не спешат занимать уже частично оставленные украинские позиции и садиться неприятелю на хвост. Разумнее оставить всю работу по выбиванию отступающей пехоты ВСУ нашим артиллеристам и операторам дронов. Преследование рискованно из-за того, что украинские солдаты, вероятно, заминировали поля при подготовке обороны Новопавловки.

Краснолиманское направление

Части 20-й и 25-й гвардейских общевойсковых армий ВС РФ продолжают уничтожать логистику между Северском и Красным Лиманом, попутно блокируя последний населенный пункт. Силы 20-й ОА выбили ВСУ из Новоселовки и приступили к подготовке штурма Яровой – последней преграды перед городом Святогорск в излучине Северского Донца. Неприятель вряд ли будет там особо упорствовать и предпочтет сосредоточиться на обороне Святогорска. Дело в том, что указанный сектор удерживается лишь подразделениями 114-й бригады ТрО ВСУ, у которых нет шансов долго сдерживать натиск русской армии, тем более населенник прилегает к реке, что создает риск оказаться в ловушке. Однако в районе села Дробышево противник крепко держится за свои позиции. Это упорство объясняется тем, что украинское командование резонно опасается обхода Красного Лимана с севера по лесному массиву "Святые горы".

Южнее неприятель также упорствует. Силы 25-й армии ВС РФ в боях за Ямполь и на других участках, подступая к Красному Лиману, встречают ожесточенное сопротивление. Это вызвано тем, что состав обороны ВСУ на площадях, прилегающих к городу, куда более солидный, чем на участке севернее. В районе Красного Лимана противник развернул подразделения 60-й и 63-й ОМБр при поддержке батальона из состава 4-й ОТБр. Защита логистики между Красным Лиманом и Северском для ВСУ является строгим приоритетом. Однако, несмотря на серии украинских контратак, русским войскам удается постепенно преодолевать оборону Ямполя. На данный момент противник оставляет центр села и концентрируется на юге и в прилегающих лесах. В свою очередь, ВС РФ решили навязать неприятелю бои в лесной местности между Красным Лиманом и Ямполем. Задача русских штурмовиков очевидна, выйти на трассу Т-05-13 в районе краснолиманского песчаного карьера. Помимо этого, не менее важной целью является охват Красного Лимана с юга и выход на трассу Т-05-14, по которой город снабжается со стороны Славянска.

О том, почему Трамп сменил риторику в отношении российско-украинского конфликта, а также перешел к давлению на Москву, читайте в редакторской колонке Readovka.

Источник - Readovka
Новости Казахстана
