В Таджикистане стартовала выставка-ярмарка "Российское образование - 2025"

00:42 27.10.2025

Таджикских абитуриентов заинтересовали российские вузы: видео



В Таджикистане стартовала ХIII Международная выставка-ярмарка "Российское образование - 2025". Более 30 высших учебных заведений РФ представили программы будущим абитуриентам республики.



Руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане Андрей Патрушев назвал мероприятие ключевым событием в сфере образовательного сотрудничества России и Таджикистана.



Сначала выставка в течение двух дней проходит в Душанбе, а затем отправляется в Худжанд.



В этом году выставочные стенды ведущих российских вузов заняли два этажа Русского дома, который находится в таджикской столице, передает корреспондент Sputnik Таджикистан.



Среди участников - как постоянные и хорошо зарекомендовавшие себя партнеры в сфере образования республики, так и новые перспективные университеты.



