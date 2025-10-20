|В Таджикистане стартовала выставка-ярмарка "Российское образование - 2025"
00:42 27.10.2025
Таджикских абитуриентов заинтересовали российские вузы: видео
В Таджикистане стартовала ХIII Международная выставка-ярмарка "Российское образование - 2025". Более 30 высших учебных заведений РФ представили программы будущим абитуриентам республики.
Руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане Андрей Патрушев назвал мероприятие ключевым событием в сфере образовательного сотрудничества России и Таджикистана.
Сначала выставка в течение двух дней проходит в Душанбе, а затем отправляется в Худжанд.
В этом году выставочные стенды ведущих российских вузов заняли два этажа Русского дома, который находится в таджикской столице, передает корреспондент Sputnik Таджикистан.
Среди участников - как постоянные и хорошо зарекомендовавшие себя партнеры в сфере образования республики, так и новые перспективные университеты.
Медицину и IT чаще всего выбирают таджикские абитуриенты, поступающие в РФ
ДУШАНБЕ, 26 окт - Sputnik. Медицина и IT-сфера являются наиболее востребованными специальностями среди поступающих в российские университеты абитуриентов Таджикистана.
Об этом заявил руководитель представительства Россотрудничества в республике Андрей Патрушев в ходе ХIII Международной выставки-ярмарки "Российское образование. Таджикистан-2025".
"Если говорить о предыдущих годах, то наиболее популярны медицинские специальности - лечебное дело, стоматология, также популярны специальности в области информационных технологий", - сообщил он в беседе с ТАСС.
Патрушев также отметил, что традиционно таджикских абитуриентов интересуют такие направления, как международные отношения, юриспруденция и экономика.
Глава представительства Россотрудничества в республике добавил, что приоритеты этого года будут известны по окончании квотной кампании, которая завершится 15 декабря.
По словам Патрушева, проходящая образовательная выставка помогает выпускникам таджикских школ получить информацию о возможности поступить в вузы РФ в рамках выделенной для республики квоты.
Напомним, ХIII Международная выставка-ярмарка "Российское образование - 2025" стартовала в Душанбе 24 октября, а 27-го она пройдет в Худжанде. В рамках мероприятия программы будущим абитуриентам республики представили более 30 высших учебных заведений РФ.