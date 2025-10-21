|Из Алма-Аты в Москву вновь спустя 7 лет отправился пассажирский поезд с музыкой и баурсаками
02:13 27.10.2025
Между Москвой и Алматы возобновили прямое железнодорожное сообщение
Сообщение восстановлено благодаря переговорам между железнодорожными организациями Казахстана и России.
Первое отправление из Алматы прошло 26 октября в праздничной обстановке с музыкой и баурсаками. Из Москвы поезд отправится 30 октября.
Время в пути около 3,5 суток.
Остановки предусмотрены в Таразе, Шымкенте, Кызылорде, Актобе, Саратове, Тамбове, Рязани и других городах.
"Надеемся, что сообщение, которого мы ждали около 7 лет, будет встречено с радостью", – Руслан Жалгасбай, директор филиала "Южный" АО "Пассажирские перевозки".