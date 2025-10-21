Из Алма-Аты в Москву вновь спустя 7 лет отправился пассажирский поезд с музыкой и баурсаками

02:13 27.10.2025

Между Москвой и Алматы возобновили прямое железнодорожное сообщение



Сообщение восстановлено благодаря переговорам между железнодорожными организациями Казахстана и России.



Первое отправление из Алматы прошло 26 октября в праздничной обстановке с музыкой и баурсаками. Из Москвы поезд отправится 30 октября.



Время в пути около 3,5 суток.



Остановки предусмотрены в Таразе, Шымкенте, Кызылорде, Актобе, Саратове, Тамбове, Рязани и других городах.



"Надеемся, что сообщение, которого мы ждали около 7 лет, будет встречено с радостью", – Руслан Жалгасбай, директор филиала "Южный" АО "Пассажирские перевозки".



