Wildberries открыл в Таджикистане самый высокогорный пункт выдачи заказов

13:56 27.10.2025

Открыли наш самый высокогорный пункт выдачи заказов в мире - Wildberries теперь есть на Памире, горной системе на юге Центральной Азии, на высоте около 2,5 тысячи метров над уровнем моря



ПВЗ расположился в городе Хорог Таджикистана. Это поможет нам обслуживать все семь районов, четыре поселка городского типа и более 40 сельских общин. Таким образом, около 180 тысяч жителей региона получат доступ ко всем товарам нашей площадки. Только представьте: раньше они могли получить свой заказ только преодолев крутые повороты гор и проехав сотни километров от своего дома! Доставка, конечно же, бесплатная



Поздравляю коллег и считаю, что это станет отличным продолжением стратегии развития WB в Таджикистане и расширит возможности для покупателей в регионе



