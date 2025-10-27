|Туризм убогого чухонца. Финский забор на границе с Россией стал достопримечательностью
15:01 27.10.2025
Из поэмы А.С. Пушкина "Медный всадник":
- Чернели избы здесь и там, Приют убогого чухонца...
- Где прежде финский рыболов, Печальный пасынок природы...
https://www.culture.ru/poems/5072/mednyi-vsadnik
***
Yle Финляндия
27 октября 2025
Забор на восточной границе становится все более популярным среди иностранных туристов - за селфи могут выписать штраф
Yle: забор на финской границе с Россией стал достопримечательностью для туристов
Забор на границе Финляндии с Россией стал новой туристической достопримечательностью, пишет Yle. Многие едут сюда, чтобы посмотреть на российскую сторону, и делают селфи, нередко заходя в запретную пограничную зону.
Пограничные органы рассказали про места, где можно легально посмотреть на заграждение.
Заграждение на восточной границе Финляндии стало новой туристической достопримечательностью в Юго-Восточной Финляндии.
Туристы приходят посмотреть на ограду и фотографируются рядом с ней. Часто это происходит в пограничной зоне, куда нельзя заходить без специального разрешения.
Незаконное посещение фиксируется системой наблюдения, и пограничная служба рассматривает такие случаи как мелкое нарушение государственной границы. Обычно в таком случае назначается штраф.
Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии рассказала, где и как можно легально посмотреть на заграждение.
Одно из таких мест находится в Хииваниеми, недалеко от Вайниккала в Лаппеенранта.
Начальник пограничного поста Вайниккала Юсси Пеккала говорит, что с дороги Хииваниементие заграждение видно на протяжении нескольких сотен метров. Оттуда открывается вид и на российскую сторону.
По дороге Хииваниементие можно свободно передвигаться, но на поле заходить нельзя, так как это уже пограничная зона, говорит Пеккала.
Проверьте карту перед походом к границе
Пеккала рекомендует заранее посмотреть прохождение пограничной зоны в картографическом сервисе Национальной земельной службы, где граница зоны отмечена синей пунктирной линией.
В навигаторах и зарубежных картографических сервисах пограничная зона может быть не отмечена.
Ширина пограничного участка варьируется от нескольких десятков метров до более километра. Часто зона начинается от дороги, проходящей рядом с линией границы. Иногда на ширину территории влияет наличие водоема.
Вдоль восточной границы есть много мест, где пограничная зона граничит, например, с дорогой. Если между дорогой и заграждением нет леса или холма, можно увидеть как ограду, так и российскую сторону, поясняет Пеккала.
За селфи у заграждения можно получить штраф
Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии летом 2025 года зафиксировала более 50 мелких нарушений границы - на треть больше, чем летом 2024 года. Такие случаи были также в Северной Карелии, Кайнуу и Лапландии.
Часто к нарушениям причастны иностранные туристы, отдыхающие в Финляндии.
Обычно дело в неосмотрительности или незнании правил, связанных с пограничной зоной, говорит Юсси Пеккала.
За такое мелкое нарушение государственной границы обычно назначается штраф.