 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 27.10.2025
23:44  Истерика брошенной женщины. Европу нужно чем-нибудь занять…, - Андрей Школьников
22:33  Выступление Президента Казахстана на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики
21:34  Евросоюз ударил по банкам Центральной Азии, - Виктория Панфилова
19:38  Запоздалое признание Грузии своей ответственности за войну 2008 года
17:58  Узбекистан подписал с Европейским Союзом историческое Соглашение (356 статей и 14 приложений)
15:01  Туризм убогого чухонца. Финский забор на границе с Россией стал достопримечательностью
13:56  Wildberries открыл в Таджикистане самый высокогорный пункт выдачи заказов
02:13  Из Алма-Аты в Москву вновь спустя 7 лет отправился пассажирский поезд с музыкой и баурсаками
01:49  ФСК: Россия в Центральной Азии: пути интеграции
00:42  В Таджикистане стартовала выставка-ярмарка "Российское образование - 2025"
00:05  ВС РФ ответили на санкции "котлами" для ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.10.2025
23:29  В Русском доме в Астане открылся шахматный клуб Сергея Карякина
22:04  Проект генплана Бишкека до 2050 года вынесен на общественное обсуждение
21:55  На выставке Automechanika Tashkent 2025 показали первый узбекский электробус
20:19  Интервью Лаврова каналу "Ультраханг": США находятся под колоссальным давлением европейских ястребов
19:50  Китай отметил 80-ю годовщину освобождения Тайваня от японской оккупации
13:41  В России завершены испытания крылатой ракеты "Буревестник"
03:00  Из Пекина в Вашингтон на поезде. Проект Китайской инженерной академии - 2014 год
01:18  В Узбекистане начали продвигать культуру скромности для свадеб и семейных мероприятий
00:05  Спецпредставитель президента РФ Дмитриев привез в США шоколадные конфеты с цитатами Путина
Суббота, 25.10.2025
23:40  Новая концепция: миграционная политика в России станет жестче, - Александр Шустов
19:04  ЗАРУБИН: Что значат слова Путина про "ошеломляющий ответ"?
18:04  Президентом Ирландии стала Кэтрин Коннолли, обвинявшая НАТО в разжигании войны
16:04  НГ: В Китае отмечают возвращение своих мозгов из США
15:29  В Казахстане работники системы соцзащиты в профессиональный праздник получили госнаграды
13:44  Цветная революция в США. Как извращенцы раскалывают Америку, - Олег Сергеев
06:35  В Китае учрежден День памяти освобождения Тайваня - 25 октября
03:38  Кыргызстан - лидер ЦА по использованию криптовалют
01:12  Asia Times: Трамп и Путин - Сравнение национальных стратегий и вызовов
00:05  ВС РФ стремительно приближаются к Красному Лиману – итоговая сводка Readovka за 24 октября
Пятница, 24.10.2025
21:17  ProFinance: Почему Китай выигрывает торговую войну
16:28  Взгляд: "Своя игра" Орбана с Путиным и Трампом
15:46  НАТО путается в показаниях и проигрывает России в арифметике, - Валентин Катасонов
06:47  Военная разведка России открыла канал для связи с единомышленниками за рубежом
05:15  Минпром Таджикистана станет первым госведомством в мире, внедряющим Comet-браузер. Комментарий браузера Google Chrome
04:38  В Стамбуле начали курсировать автобусы Sputnik
03:02  Садыр Жапаров: Снежный барс - это душа наших заснеженных гор...
01:52  Turkmen Serdar: Британский бизнес убивает Каспий
01:10  Минобороны РК на мове "ведет консультации с иностранными партнерами", приславшими дрон с взрывчаткой
00:05  Русская армия готовит окружение Мирнограда - итоговая сводка Readovka к исходу 23 октября
Четверг, 23.10.2025
21:44  Туркмения вытесняет Узбекистан на рынке помидоров
19:26  Гендиректором Национальной телерадиокорпорации Киргизии назначен Уланбек Сатиев
17:39  Junge Welt: ЕС делает ставку на постоянный конфликт с Россией
16:14  ProFinance: Краткий обзор санкций НАТО против России
15:48  Между Москвой и Алма-Атой возобновят прямое ж/д сообщение в октябре
15:20  Что, где, когда? Министерство инвестиций Узбекистана играет в "Заковат"
02:40  Вернется ли смертная казнь в Киргизию, - Виктория Панфилова
01:01  Известия: к чему приведет сближение Узбекистана с Евросоюзом
00:05  ВС РФ ворвались в Новопавловку – итоговая сводка Readovka за 22 октября
Среда, 22.10.2025
21:33  На саммите АТЭС Трамп и Си могут заключить "фантастическую сделку", - Владимир Скосырев
17:20  Россия провела тренировку триады стратегических ядерных сил ... сдерживания желающих
15:30  МВД Казахстана ликвидировало в России транснациональную сеть интернет-мошенников
14:17  Брифинг в Минобороны РФ: Кто такие добровольные резервисты и как они защищают Россию
13:01  Узбекские ученые приступили к созданию генетической карты популяции. Выявлены десятки новых генных мутаций...
12:41  22 октября исполняется 33 года с момента установления дипотношений между Россией и Казахстаном
12:27  НГ: Газопровод "Светлый путь Аркадага" в Центральной Азии строится под патронажем США
06:03  Казахстанская энергетика остается в "ловушке" экспортной экономики, - Петр Своик
05:35  Мобильные операторы Узбекистана внедрили защиту от телефонного мошенничества
04:39  Казахстанцев могут наказать за пересылку дипфейков. По каким статьям?
02:43  В Узбекистане во всех городах и районах будет Советник по искусственному интеллекту
01:19  НГ: Российско-американский саммит в Будапеште разделил Запад
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Туризм убогого чухонца. Финский забор на границе с Россией стал достопримечательностью
15:01 27.10.2025

Из поэмы А.С. Пушкина "Медный всадник":
- Чернели избы здесь и там, Приют убогого чухонца...
- Где прежде финский рыболов, Печальный пасынок природы...
https://www.culture.ru/poems/5072/mednyi-vsadnik

***

Yle Финляндия
27 октября 2025

Забор на восточной границе становится все более популярным среди иностранных туристов - за селфи могут выписать штраф
Yle: забор на финской границе с Россией стал достопримечательностью для туристов

Забор на границе Финляндии с Россией стал новой туристической достопримечательностью, пишет Yle. Многие едут сюда, чтобы посмотреть на российскую сторону, и делают селфи, нередко заходя в запретную пограничную зону.

Пограничные органы рассказали про места, где можно легально посмотреть на заграждение.

Заграждение на восточной границе Финляндии стало новой туристической достопримечательностью в Юго-Восточной Финляндии.

Туристы приходят посмотреть на ограду и фотографируются рядом с ней. Часто это происходит в пограничной зоне, куда нельзя заходить без специального разрешения.

Незаконное посещение фиксируется системой наблюдения, и пограничная служба рассматривает такие случаи как мелкое нарушение государственной границы. Обычно в таком случае назначается штраф.

Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии рассказала, где и как можно легально посмотреть на заграждение.

Одно из таких мест находится в Хииваниеми, недалеко от Вайниккала в Лаппеенранта.

Начальник пограничного поста Вайниккала Юсси Пеккала говорит, что с дороги Хииваниементие заграждение видно на протяжении нескольких сотен метров. Оттуда открывается вид и на российскую сторону.

По дороге Хииваниементие можно свободно передвигаться, но на поле заходить нельзя, так как это уже пограничная зона, говорит Пеккала.

Проверьте карту перед походом к границе

Пеккала рекомендует заранее посмотреть прохождение пограничной зоны в картографическом сервисе Национальной земельной службы, где граница зоны отмечена синей пунктирной линией.

В навигаторах и зарубежных картографических сервисах пограничная зона может быть не отмечена.

Ширина пограничного участка варьируется от нескольких десятков метров до более километра. Часто зона начинается от дороги, проходящей рядом с линией границы. Иногда на ширину территории влияет наличие водоема.

Вдоль восточной границы есть много мест, где пограничная зона граничит, например, с дорогой. Если между дорогой и заграждением нет леса или холма, можно увидеть как ограду, так и российскую сторону, поясняет Пеккала.

За селфи у заграждения можно получить штраф

Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии летом 2025 года зафиксировала более 50 мелких нарушений границы - на треть больше, чем летом 2024 года. Такие случаи были также в Северной Карелии, Кайнуу и Лапландии.

Часто к нарушениям причастны иностранные туристы, отдыхающие в Финляндии.

Обычно дело в неосмотрительности или незнании правил, связанных с пограничной зоной, говорит Юсси Пеккала.

За такое мелкое нарушение государственной границы обычно назначается штраф.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761566460


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Накануне Дня Республики Президент подписал Указ о присуждении ряду граждан государственных наград
- Указ Президента Республики Казахстан от 21 октября 2025 года №1055
- Кадровые перестановки
- Премьер-министр Олжас Бектенов открыл международный турнир на Кубок Президента РК по настольному теннису
- Законность и ИИ-зация идут порознь
- Холдинг "Байтерек" трансформируется в инвестиционный для реализации проактивной политики экономического роста Казахстана
- В Казахстане завершается сбор урожая
- Кто у нас отвечает за инвестиции?
- Ерсайын Нагаспаев и Антон Алиханов обсудили развитие промышленной кооперации между Казахстаном и Россией
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  