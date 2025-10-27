Туризм убогого чухонца. Финский забор на границе с Россией стал достопримечательностью

15:01 27.10.2025

Из поэмы А.С. Пушкина "Медный всадник":

- Чернели избы здесь и там, Приют убогого чухонца...

- Где прежде финский рыболов, Печальный пасынок природы...

Yle Финляндия

27 октября 2025



Забор на восточной границе становится все более популярным среди иностранных туристов - за селфи могут выписать штраф

Забор на границе Финляндии с Россией стал новой туристической достопримечательностью, пишет Yle. Многие едут сюда, чтобы посмотреть на российскую сторону, и делают селфи, нередко заходя в запретную пограничную зону.



Пограничные органы рассказали про места, где можно легально посмотреть на заграждение.



Заграждение на восточной границе Финляндии стало новой туристической достопримечательностью в Юго-Восточной Финляндии.



Туристы приходят посмотреть на ограду и фотографируются рядом с ней. Часто это происходит в пограничной зоне, куда нельзя заходить без специального разрешения.



Незаконное посещение фиксируется системой наблюдения, и пограничная служба рассматривает такие случаи как мелкое нарушение государственной границы. Обычно в таком случае назначается штраф.



Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии рассказала, где и как можно легально посмотреть на заграждение.



Одно из таких мест находится в Хииваниеми, недалеко от Вайниккала в Лаппеенранта.



Начальник пограничного поста Вайниккала Юсси Пеккала говорит, что с дороги Хииваниементие заграждение видно на протяжении нескольких сотен метров. Оттуда открывается вид и на российскую сторону.



По дороге Хииваниементие можно свободно передвигаться, но на поле заходить нельзя, так как это уже пограничная зона, говорит Пеккала.



Проверьте карту перед походом к границе



Пеккала рекомендует заранее посмотреть прохождение пограничной зоны в картографическом сервисе Национальной земельной службы, где граница зоны отмечена синей пунктирной линией.



В навигаторах и зарубежных картографических сервисах пограничная зона может быть не отмечена.



Ширина пограничного участка варьируется от нескольких десятков метров до более километра. Часто зона начинается от дороги, проходящей рядом с линией границы. Иногда на ширину территории влияет наличие водоема.



Вдоль восточной границы есть много мест, где пограничная зона граничит, например, с дорогой. Если между дорогой и заграждением нет леса или холма, можно увидеть как ограду, так и российскую сторону, поясняет Пеккала.



За селфи у заграждения можно получить штраф



Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии летом 2025 года зафиксировала более 50 мелких нарушений границы - на треть больше, чем летом 2024 года. Такие случаи были также в Северной Карелии, Кайнуу и Лапландии.



Часто к нарушениям причастны иностранные туристы, отдыхающие в Финляндии.



Обычно дело в неосмотрительности или незнании правил, связанных с пограничной зоной, говорит Юсси Пеккала.



За такое мелкое нарушение государственной границы обычно назначается штраф.