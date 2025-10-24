|Узбекистан подписал с Европейским Союзом историческое Соглашение (356 статей и 14 приложений)
17:58 27.10.2025
Подписано историческое Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Узбекистан и Европейским Союзом
24.10.2025
24 октября в городе Брюсселе в присутствии Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева, Президента Европейского совета Антониу Кошты и Президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен состоялась торжественная церемония подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Узбекистан и Европейским Союзом.
Документ обновит и существенно расширит правовую базу узбекско-европейского сотрудничества, которая в настоящее время основывается на Соглашении о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
Переговоры по проекту нового Соглашения были начаты в феврале 2019 года и завершены в июле 2022 года. Парафирование состоялось 6 июля 2022 года в городе Брюсселе.
Документ состоит из 9 разделов, 356 статей и 14 приложений. Он охватывает практически все сферы двусторонних отношений и формирует всеобъемлющую правовую основу для укрепления политического диалога и углубления сотрудничества по всем взаимовыгодным направлениям, с особым акцентом на торговлю и инвестиции, устойчивое развитие, науку и образование, инновации и высокие технологии, окружающую среду и изменение климата.
Подписание соглашения знаменует собой начало нового этапа в отношениях Узбекистана с ЕС и выводит многоплановое партнерство на беспрецедентно высокий уровень.