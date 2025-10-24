Узбекистан подписал с Европейским Союзом историческое Соглашение (356 статей и 14 приложений)

17:58 27.10.2025

Подписано историческое Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Узбекистан и Европейским Союзом

24.10.2025



24 октября в городе Брюсселе в присутствии Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева, Президента Европейского совета Антониу Кошты и Президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен состоялась торжественная церемония подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Узбекистан и Европейским Союзом.



