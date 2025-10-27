Запоздалое признание Грузии своей ответственности за войну 2008 года

19:38 27.10.2025

Запоздалое признание Грузии своей ответственности за развязывание войны против Южной Осетии в 2008 году

Доклад депутата парламента Грузии Теи Цулукиани



27.10.2025 | Обзор событий



Спустя 17 лет после полномасштабной военной агрессии режима Саакашвили против Республики Южная Осетия и Российской Федерации в августе 2008 года в Тбилиси прозвучало признание, которое в Южной Осетии и России ждали все эти годы. Материал об этом опубликован на портале государственного информационное агентства Республики Южная Осетия "Рес".



На пленарном заседании парламента Грузии председатель комиссии по расследованию преступлений времен экс-президента Михаила Саакашвили Тея Цулукиани представила 460-страничный отчет, который не оставляет сомнений: агрессивную войну против мирного населения Южной Осетии развязало тогдашнее грузинское руководство во главе с Михаилом Саакашвили, пишет издание.



Теа Цулукиани, 1975 года рождения, опытный юрист, была магистром государственного управления в Национальной школе администрации в Страсбурге, работала в кабинете префекта департамента Сарта (западная Франция), штатным сотрудником Европейского суда по правам человека, членом комитета регламента суда, докладчиком по делам на рассмотрение одному судье. В феврале 2010 года оставила работу в Европейском суде по правам человека и вернулась в Грузию, где работала министром юстиции, министром культуры, была и вице-премьером и т.д.



Из распространившихся видеозаписей о работе комиссии видно, что допросы, или беседы, с интересующими комиссию лицами, причастными к преступлениям времен Саакашвили, вела весьма профессионально и строго, если не сказать, жестко. Позволим себе привести некоторые выводы комиссии:



"Национальное движение" и Михаил Саакашвили создали для России юридический предлог, который Россия использовала для нарушения территориальной целостности Грузии в 2008 году, решения бывшего президента Саакашвили и его команды нанесли ущерб территориальной целостности и мирному процессу в стране - начиная с закрытия Эргнетского рынка и прекращения программ в "Цхинвальском регионе", однозначно прослеживается, что в августе 2008 года грузинская армия оказалась втянутой в войну, которой руководили далекие от военного дела политики. Они, рассчитывая на помощь внешних сил и игнорируя мнение грузинских военных, предприняли наступление на город Цхинвал.



Как следует из отчета, два ключевых министра режима Саакашвили – министр обороны Давид Кезерашвили и министр внутренних дел Вано Мерабишвили, не имевшие военного опыта, 6 августа 2008 г. отвергли профессиональный военный план, разработанный генералитетом. Вместо этого они, надеясь на помощь внешних сил и игнорируя мнение грузинских же военных, приняли роковое решение о наступлении на Цхинвал, определив столицу Южной Осетии как основное направление для атаки.



Этот факт, подтвержденный показаниями высокопоставленных грузинских военных, включая генералов Гогава, Курашвили и Балахадзе, окончательно развенчивает годами культивировавшийся на Западе миф о "российской агрессии". Войну начали именно в Тбилиси, причем безумное решение это было принято политиками, далекими от понимания военного дела и последствий своих действий.



Тут остается неясность: считается ли клмиссией преступлением тот факт, что был отвергнут профессиональный военный план, или же в том, что вообще был разработан военный план Грузии в отношении Южной Осетии?



Комиссия установила чудовищный по своей циничности факт: режим Саакашвили как минимум с конца июля 2008 г. знал о критической напряженности, но сознательно не стал эвакуировать даже грузинское мирное население из зоны предстоящих боевых действий. Как заявил перед комиссией Григол Вашадзе, "своевременная эвакуация населения не входила в цели режима". Здесь мы видим прямое указание на то, что благополучие, безопасность и жизнь граждан Грузии прозападным режимом Саакашвили использовалось в качестве разменной монеты в большой политической игре.



Особое внимание в отчете уделено варварскому обстрелу Цхинвала в ночь на 8 августа, положившему начало широкомасштабным боевым действиям. Признанием ответственности за это стало и голосование депутатов от правящей тогда партии "Единое национальное движение", которые поддержали резолюцию ПАСЕ № 1633, тем самым косвенно признав факт бомбардировки города и пытаясь переложить вину за возможные военные преступления на собственную армию.



В любом случае, отчет Цулукиани является официальным и окончательным документом, подтверждающим правоту позиции Южной Осетии и России. Он доказывает, что операция по принуждению Грузии к миру, проведенная Российской Федерацией, была единственно возможным ответом на вероломную агрессию режима Саакашвили, ставившего своей целью силовое уничтожение Республики Южная Осетия и ее мирных жителей.



В этой связи невозможно обойти вниманием, что комиссия парламента Грузии оказались честнее, чем западные политики, которые почти 20 лет повторяли мантру о якобы вине России и Южной Осетии в войне 2008 года.



P.S. На запросы на имя Т.А. Цулукиани в секретариат парламента и "Грузинской мечты" с просьбой дать комментарии ответа не последовало. Впрочем, это не умаляет значимости ее труда по сбору материала о трагических событиях в Цхинвале в августе 2008 г. Отчет Цулукиани может иметь позитивные последствия и для грузино-российских отношений, а его возможный перевод на русский и другие языки привлечет внимание политологов и историков в ходе публичный слушаний, обсуждений и комментариев.



В России уверены, что по ту сторону Главного Кавказского хребта живут разумные люди, а разрыв дипломатических отношений между Тбилиси и Москвой носит искусственный характер.



Соб. корр. ФСК