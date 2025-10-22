|Что за яркий объект с зеленым свечением пролетел ночью над Москвой?
20:52 27.10.2025
RT спросил у специалистов. Мнения разные.
- Похоже на обычный яркий метеор, уверен старший научный сотрудник ИКИ РАН Олег Угольников.
"Мы его еще называем болидом. Чем-то напоминает Челябинский, только гораздо меньше. Скорее всего, просто тело размером десятки сантиметров", - уточнил специалист.
Зеленоватый свет он назвал естественным, потому что в состав болида входят различные металлы: натрий, никель, железо. При нагревании они начинают светиться.
- В том, что это не метеорит, уверен профессор Уральского федерального университета Виктор Гроховский:
"Потому что за всю историю знаний о таких явлениях я такого не видел. Скорость маленькая, горели какие-то фрагменты - вероятнее всего, космический мусор какой-то".
Говоря о зеленом свете, эксперт также отметил, что его может давать при горении, к примеру, никель. И подчеркнул: "Но не метеорит - это точно".
- Пролетевший 27 октября утром над Москвой и Московской областью яркий болид, скорее всего, был порожден не метеоритом, а фрагментом космического мусора - частью отработавшей ракеты-носителя, спутника или разгонного блока, который проник в нижние слои атмосферы Земли и сгорел в них. Об этом сообщил ТАСС руководитель Центра проектной деятельности по БАС МФТИ Александр Родин.
"Насколько можно судить по записи, относительно низкая скорость объекта, заметное замедление в конце видимого участка, а также наличие зеленого и желтого оттенков говорят скорее о его искусственном происхождении. Вероятно, мы имеем дело с так называемым космическим мусором - прекратившим активное существование спутником, разгонным блоком или верхней ступенью ракеты-носителя", - пояснил ученый. /ТАСС/
Утром 27 октября в социальных сетях появилось большое число сообщений и видео, на которых были зафиксированы кадры пролета яркого болида над Москвой и Московской областью примерно в 6:30 по местному времени. Очевидцы, а также астрономические каналы в социальных сетях, высказали предположения, что породивший вспышку объект мог быть как небольшим метеоритом размерами в 10-20 см, так и фрагментом космического мусора.