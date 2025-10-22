Что за яркий объект с зеленым свечением пролетел ночью над Москвой?

20:52 27.10.2025

RT спросил у специалистов. Мнения разные.



- Похоже на обычный яркий метеор, уверен старший научный сотрудник ИКИ РАН Олег Угольников.

"Мы его еще называем болидом. Чем-то напоминает Челябинский, только гораздо меньше. Скорее всего, просто тело размером десятки сантиметров", - уточнил специалист.

Зеленоватый свет он назвал естественным, потому что в состав болида входят различные металлы: натрий, никель, железо. При нагревании они начинают светиться.



