Евросоюз ударил по банкам Центральной Азии, - Виктория Панфилова

21:34 27.10.2025

Евросоюз ударил по банкам Центральной Азии

Киргизия сожалеет о введении санкций ЕС и предлагает совместную проверку



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

27.10.2025



Решения Европейского союза о введении санкций против финансовых учреждений Центральной Азии, вступающие в силу с 12 ноября, могут иметь серьезные последствия для региона. Под удар попадут 12 банков и компаний, в том числе из Таджикистана, Киргизии и Казахстана, которые, по заявлению Совета ЕС, были замечены в обходе европейских санкционных мер. В ответ на это Киргизия выразила решительное несогласие с обвинениями и заявила о намерении оспорить решение ЕС, запросив независимую проверку деятельности своих банков.



Новые ограничения ЕС коснулись не только основных секторов российской экономики, но и нанесли ощутимый ущерб финансовым учреждениям в Казахстане, Киргизии и Таджикистане. Эксперты отмечают, что такие действия Евросоюза свидетельствуют о стратегическом сдвиге: санкции теперь выходят за пределы прямого давления на Россию. Они становятся инструментом для воздействия на страны Центральной Азии и их банки. Официальный Брюссель посылает сигнал: любая страна, помогающая Москве смягчать последствия западных санкций, может сама оказаться под давлением.



В итоге последствия для финансовых учреждений в Казахстане, Киргизии и Таджикистане представляют собой полный запрет проводить любые операции с европейскими юридическими и физическими лицами. Это может ограничить их доступ к международным расчетным системам и усложнить корреспондентские отношения, хотя их работа на внутреннем рынке и с неевропейскими партнерами, вероятно, продолжится с использованием других, не подвергшихся ограничениям финансовых инструментов и каналов.



Особое внимание в новых санкциях уделено цифровым деньгам. ЕС полностью запретил операции с "A7A5" – рублевым стейблкоином, который использовался для упрощения расчетов с Россией. Его разработчик, компания Old Vector, уже была под санкциями США и Великобритании. Теперь, с запретом ЕС, эта технология, вероятно, будет окончательно заблокирована для пользователей по всему миру. Через нее проходили миллиарды долларов. Но теперь ЕС стремится окончательно заблокировать эту технологию для всех.



МИД Киргизской Республики (КР) выразил сожаление по поводу включения киргизских компаний в санкционный список ЕС. Министерство подчеркивает, что Киргизия выполняет свои международные обязательства и ведет открытый диалог с Евросоюзом для предотвращения обхода санкций.



В заявлении МИД подчеркивается, что республика выступает за равноправное партнерство с ЕС, считая, что это более эффективный путь к взаимовыгодным целям, чем одностороннее санкционное давление. В связи с этим КР предлагает ЕС провести независимый международный аудит для проверки оснований для введенных санкций. Также предложено создать совместную рабочую группу для обмена данными, мониторинга транзакций и оценки рисков.



Ранее киргизские банки уже попадали под санкции ЕС и Великобритании. Президент Садыр Жапаров, комментируя решение Лондона в интервью агентству "Кабар", заявил, что санкции против киргизских банков носят политический характер и не подкреплены убедительными доказательствами их участия в обходе ограничений против России. По словам главы государства, после введения санкций первый вице-премьер Данияр Амангельдиев провел встречу с послом США Лесли Вигери, предложив привлечь независимые аудиторские компании для проверки деятельности банков, однако посол, как отметил президент, от этого отказался.



Национальный банк Таджикистана заявил, что совместно с финансовыми учреждениями и международными партнерами изучает ситуацию и предпринимает меры для предотвращения возможных последствий. "В настоящее время банковские услуги для клиентов в Республике Таджикистан доступны и предоставляются в обычном режиме", – говорится в заявлении регулятора.



В Нацбанке подчеркнули, что все внутренние операции – переводы, обслуживание счетов и карт, работа банкоматов и мобильных приложений – осуществляются без перебоев. Возможные изменения могут затронуть только международные переводы в отдельных направлениях, где будут введены дополнительные проверки.



По словам главы Минфина Казахстана Ерулана Жамаубаева, санкции Евросоюза в отношении ВТБ Казахстан не окажут серьезного воздействия на экономику республики, так как банк практически не входит в казахстанскую систему. "Через ВТБ операции практически не осуществляются. Даже если банк обанкротится, у нас есть система гарантирования депозитов", – отметил Жамаубаев. По его словам, банковская система страны сохраняет устойчивость, а деятельность крупных игроков находится под контролем ЦБ республики и осуществляется в обычном режиме.



Заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин считает, что Европейский союз планомерно выявляет и точечно применяет санкции против банков, обслуживающих торговлю с Российской Федерацией. Это свидетельствует о стратегии ЕС по поиску уязвимых мест в цепочках обеспечения российских экономических связей.



"Особый интерес вызывает позиция Киргизии. Несмотря на то что эта страна не является крупным игроком, она демонстрирует решимость отстаивать свое право на торговлю с РФ. В сложившейся ситуации страны Центральной Азии сталкиваются с дилеммой: либо принять стратегию санкций ЕС, смирившись с экономическими издержками от сокращения сотрудничества с Россией, либо искать альтернативные пути", – отметил в беседе с "НГ" Станислав Притчин.



Киргизия, по его мнению, похоже, выбирает второй вариант, стремясь к адаптации при сохранении внешних торговых связей. Это предполагает, условно говоря, выделение отдельных финансовых учреждений для осуществления расчетов с РФ. Любые попытки политического диалога с западными партнерами, направленные на объяснение невозможности полного прекращения торговли и взаимодействия с Россией (главным экономическим партнером и инвестором), оказываются неэффективными. В этом контексте Бишкек демонстрирует более последовательную линию, в то время как другие страны региона пока предпочитают более гибкую позицию, стремясь к компромиссам.