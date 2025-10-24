Истерика брошенной женщины. Европу нужно чем-нибудь занять…, - Андрей Школьников

23:44 27.10.2025

Европу нужно чем-нибудь занять…

Ситуация от кризиса переходит к катастрофе



Андрей Школьников

24 октября 2025



В начале XXI в. разговоры про грядущие проблемы и гибель Европы для абсолютного большинства казались нереальными сказками и фантазиями, хотя тренды уже отчетливо просматривались. Несколько лет назад наличие проблем перестали отрицать, но еще не были готовы признать их масштаб. В настоящее время даже наблюдаемые на бытовом уровне негативные изменения, мало кого оставляют равнодушным и слепым. Если ранее основная аргументация заключалась в отрицании глубокого и системного характера проблем, в парадигме "слишком большое чтобы упасть", то сейчас в качестве положительных примеров приводятся незначительные мелкие факты, из серии "в небольшой деревушке смог поесть вкусно и дешево". Так себе показатель, но иного нет.



Сторонний, не ангажированный наблюдатель, что помнит еще Европу начала XXI в., искренне не понимает, зачем местные довели себя до такого, каковы были логика и цели, как они могли не понимать пагубных последствий своих действий. В самой постановке вопроса заключена ошибка, текущее положение не является результатом осознанной и целенаправленной политики, вместо вопроса "зачем" нужно задавать вопрос "почему". Для ответа на который следует выйти за пределы текущего контекста, изучить процесс краха и гибели практически всех великих держав прошлого. На выходе будет характерный и очень похожий сюжет вырождения, падения пассионарности, естественного отрицательного отбора и разрухи в головах.



С точки зрения исторического процесса, происходящее на наших глазах с Европой обыденно и банально, дополнительная их беда в формате объединения, выравнивания стран и народов в рамках ЕС по нижнему уровню. Если вместо выстраивания иерархии и сложного порядка движения культивировать общее равенство, загнав всех в единый строй, то скорость колонны будет равна скорости самого медленного ее члена. Если в школьный класс перевели несколько детей с задержками в психологическом и интеллектуальном развитии, то средний уровень преподавания и знаний деградирует до их уровня.



Диагноз для наиболее пораженной части ЕС – Западной Европы очевиден, но наблюдая со стороны их "активные действия" возникает вполне естественное желание подтолкнуть их, ускорить процессы, чтобы меньше мучились. Здесь все не так просто, если про будущее все понятно, то в настоящем еще сохраняются конструкции, не полностью утратившие жесткость. Добиться положительной динамики с их помощью не выйдет, но продержаться еще какое-то время вполне. На Западе очень недооценили устойчивость России, посчитав ее сверххрупкой, нам не следует повторять их ошибок. Не в том смысле, что огульно верить в возможность их возрождения – это на уровне чуда, а ждать быстрого и легкого обвала.



Ситуация в Европе от кризиса переходит к катастрофе, принимая во внимание откровенную враждебность и русофобию, наша стратегическая задача – подтолкнуть, создать Европе достаточное количество проблем, чтобы они были вынуждены переключиться на них. В силу аморфной и архинеэффективной системы управления в ЕС, одновременно работать они способны лишь с одной проблемой, игнорируя все остальные. Нужно помочь им в этом.



В рамках традиционных представлений об экономике ситуация в ЕС близка к катастрофе, утрачено все: ЕПС, технологии, индустриальное производство и независимые финансы, но конструкция как-то продолжает жить. Становой хребет – штаб-квартиры и представительства ТНК, которые являются шаткими подпорками остатков благополучия, инструментом включения ЕС в центр / метрополию мир-системы. Выручка Топ50 компаний ЕС и Британии эквивалентна 40% экономики региона (не прямое включение, юрисдикции разбросаны по планете), но это тот самый клей, который превращает опилки экономики ЕС и Британии в ДСП.



В настоящее время США грабят ЕС через цены на энергоресурсы, пошлины, создание лучших условий для производств, прямое давление и т.д., но не трогают основы. Стоит только Дональду Трампу начать задавать вопрос, почему работающие в США и по всему миру корпорации до сих пор не перебрались со своими потоками, дивидендами, высоким уровнем потребления, менеджерами, заказами, обслуживающим персоналом и т.д. через океан, как любые другие проблемы для ЕС перестанут быть важны.



Скорость сокращения экономики вырастет в разы, останется лишь сфера услуг, которая в Европе вторична (электрики, водопроводчики, ритейл и т.д.), технологических ИТ гигантов там нет. Порядка 70% крупнейших корпораций связаны с Европой только в силу традиции, переезд для них – политическое решение, Дональду Трампу нужно им немного помочь, придать мотивацию.



С точки зрения безопасности, ВПК и боевого духа ЕС и Британия ничего из себя не представляют, вся их аргументация в адрес "русской угрозы" – истерика брошенной женщины. Европейцы пытаются удержать внимание США, мешают им перенести фокус стратегического внимания на противостояние с Китаем, которое для США является экзистенциальным противоречием. Наши попытки играть на этом поле лишь облегчат европейцам задачу. Отвечать здесь можно и нужно, но без провокаций и нагнетания.



Попытки раскачать население Европы социальными, экономическими и культурными проблемами не имеют шансов в среднесрочной перспективе, последние годы, особенно период covid-19 наглядно показал конформизм и неспособность к реальному неповиновению, их максимум - разрешенные "желтые жилеты", ставшие частью политической культуры и не приводящие ни к каким изменениям. Второе слабое место Европы, способное привести к дестабилизации – мигранты-неоварвары. Эту гремучую, малообразованную, агрессивную и ограниченную массу можно и нужно поднимать и провоцировать.



Представьте, что на различных арабских, турецких, пакистанских и др. форумах радикальных "новых" европейцев появятся инструкции "БПЛА для чайников". Прочитав которую практически любой идиот сможет быстро, легально и "скрытно" приобрести БПЛА, снарядить его и направить на ближайший аэродром, провозглашая борьбу с колониальными и жестокими местными властями. Принимая во внимание контингент, добровольцы обязательно найдутся, да в большом количестве, особенно если добавить правильных воззваний и снабдить текстом молитвы, которая сделает исполнителя невидимым для полиции.



Далее добавятся истории успеха, а всех пойманных обвинят в недостаточной вере и неправильной молитве. Никакой координации и встреч, все в рамках энтузиазма и инициативы на местах. Местным полиции и спецслужбам можно только пожелать интересной и продуктивной работы в мониторинге мигрантов. В России систему мониторинга и контроля отрабатывали во время СВО, посмотрим, смогут ли в ЕС и Британии что-либо сделать. В такую игру можно играть вдвоем, не только нам страдать. Это лишь простой и мягкий вариант, как испортить Европе жизнь, чтобы они перестали пакостить России.



И, да, с ТНК все понятно и прозрачно, это развлечение для Дональда Трампа, а вот поднимать неоварваров лучше через их братьев по разуму, через третьи руки, благо координация не нужна, инициативный идиот сам все сделает, ему лишь надо показать направление…