ВС РФ полностью окружили Покровско-Мирноградский оборонительный район ВСУ – итоговая сводка Readovka за 27 октября

00:05 28.10.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 27 октября в разрезе СВО. Русские войска окружили Покровско-Мирноградский оборонительный район ВСУ. Украинский журналист Цаплиенко выдал планы Киева по попытке деблокады окруженцев в районе Покровска и Мирнограда. Командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Апостол поддержал "бусификацию" и этим обозначил ряд глубинных проблем в украинском обществе.



