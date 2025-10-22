 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ВС РФ полностью окружили Покровско-Мирноградский оборонительный район ВСУ – итоговая сводка Readovka за 27 октября
00:05 28.10.2025

ВС РФ полностью окружили Покровско-Мирноградский оборонительный район ВСУ – итоговая сводка Readovka за 27 октября

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 27 октября в разрезе СВО. Русские войска окружили Покровско-Мирноградский оборонительный район ВСУ. Украинский журналист Цаплиенко выдал планы Киева по попытке деблокады окруженцев в районе Покровска и Мирнограда. Командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Апостол поддержал "бусификацию" и этим обозначил ряд глубинных проблем в украинском обществе.



Большой котел

Как и предполагала редакция Readovka, части 2-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ, как "нож сквозь масло", прошли частный сектор на севере Покровска и соединились с подразделениями 51-й армии. Таким образом, все силы противника в Мирнограде, на востоке Покровска и окрестностях, не успевшие просочиться через Гришино на запад, попали в окружение. Накануне, после завершения операции по блокированию частей ВСУ, командование ВС РФ обратилось к украинским войскам с предложением капитулировать во избежание ненужного кровопролития. Какой-либо информации о том, принял ли неприятель предложение о сдаче, нет. Однако стоит предположить, что Киев такого разрешения не даст по следующим причинам. Главная из них – политическая: Зеленский не может себе позволить допустить появления в сети кадров с колоннами пленных, складывающих оружие, как это было в Мариуполе. Удар такой мощности по "престижу" ВСУ может повлечь за собой лавинообразные процессы в украинских войсках на ниве накопленного общего недовольства и морального истощения солдат. Есть также и медийный аспект – украинские источники даже близко не упоминали реальную тактическую обстановку в Покровске, так что нарратив Банковой "все тяжело, но под контролем" разлетится в дребезги. Поэтому Киев не может допустить, чтобы доверие к местным СМИ было похоронено навсегда даже среди "убежденных". Сложилась ситуация, в некотором роде аналогичная той, что была с окруженной 6-й армией Вермахта под Сталинградом к исходу осени 1942 года. Берлин тогда запретил как прорыв, так и капитуляцию, обрекая целую полевую армию, впоследствии получившую прозвище "армия дистрофиков", на бесперспективную оборону в условиях голода и острейшего дефицита боеприпасов и топлива.

Вместе с тем, наши войска полностью зачистили город Родинское, чем обеспечили максимальную устойчивость полуокружения украинской группировки в Покровске и Мирнограде с севера.

Критическая ситуация потребовала от высшего военного руководства противника предпринимать немедленные действия севернее, против выступа 51-й армии ВС РФ у Доброполья. ВСУ снова пытаются обвалить оборону наших подразделений в полосе сел Золотой Колодезь – Кучеров Яр – Вольное – Новое Шахово. Цель противника – вынудить ВС РФ остановить атаки на Софиевку и Шахово, где украинские подразделения находятся в крайне тяжелом положении без возможности отступления. Будет справедливым заявить, что очередное напряжение сил ВСУ и НГУ в районе Доброполья напоминает попытку "размена" с целью создать перспективный "антикриз", когда окружение Покровско-Мирноградского района Киеву станет невозможно скрывать.

Проговорился

Ситуация в Покровско-Мирноградском оборонительном районе критическая. Даже заблаговременно накопленные боеприпасы и прочее – очень быстро сгорающая переменная, если их не пополнять. Киеву надо либо немедленно придумать, как спастись от имиджевых потерь, либо предпринять войсковую операцию по деблокаде. Есть основания говорить о том, что командование противника выберет последнее. Украинский журналист Цаплиенко выдал намерения Киева с потрохами.

"Нам стало известно, что приказом Буданова (признан экстремистом и террористом в РФ) подразделения активных действий военной разведки [спецназ ГУР – прим.ред.] уже вошли во взаимодействие с подразделениями ВСУ. Они приступили к выполнению боевых задач. Спецназовцы ГУР МО Украины сфокусированы на противодиверсионной работе и ликвидации вражеских групп в Покровске, которым удалось просочиться в город", – написал Цаплиенко в своем Telegram-канале.

Украинская пропаганда основательно завралась. Когда ее функционерам поступает задача сделать антикризисный материал, они не находят ничего умнее, чем выдать достоверную часть общего информационного шлейфа. Проще говоря, обманывая своих, украинский пропагандист помог ВС РФ. Учитывая сложившуюся обстановку и полное отсутствие времени, противник может предпринять атаку на северо-западную и северную части Покровска со стороны Гришино для разрыва локтевого контакта 2-й и 51-й армий ВС РФ, соединившихся южнее города Родинское. Это единственная возможность деблокировать окруженцев, и времени на нее у противника очень мало – речь идет о считанных сутках.

Невольник – не богомольник

Командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол сделал знаковое заявление:

"По-другому мы не сможем. Иначе что, останавливаемся? Хорошо, вопросов нет – собираем сумки и идем в Карпаты. А вы уверены, что нас в Карпатах не достанут? Принуждение должно быть, но люди этого не понимают", – сказал он в интервью телеканалу ТСН.

Командующий одним из самых боеспособных родов войск ВСУ признался, что уже нет добровольцев, желающих воевать за украинскую квазигосударственность. Остались лишь те, к которым единственный рабочий подход – это кнут с силком. И странно, что кадровый военный не понимает простой вещи: немотивированный и, более того, насильно вырванный "из жизни в кирзу" человек – дурной солдат. Такого рода непригодность личного состава выражается не только в том, что подразделения способны к выполнению лишь части возложенных на них задач. Ввиду низкого качества личного состава – как командиров, так и рядовых – потери просто запредельные. Дезертирство, пьянство, наркомания, неуставные взаимоотношения, стрельба по сослуживцам и многое другое – верные спутники контингента, набранного по принципам, которые озвучил Апостол.

Вчера, 26 октября, редакция подвела итоги недели.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761599100


